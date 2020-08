Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng

Sáng 25-8, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng 7 tháng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Đồng chí Trương Hoà Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia phát biểu tại hội nghị (Ảnh chụp qua màn hình trực tuyến).

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh.

Trong 7 tháng năm 2020, diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hàng không, sản lượng chuyến bay, hành khách, hành lý, hàng hoá, doanh thu bán hàng. Tuy nhiên, ngành hàng không đã triển khai tốt các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) bảo đảm tốt an ninh, an toàn dịp Tết Nguyên đán, các sự kiện chính trị, xã hội trong nước, nhất là phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Công tác kiểm tra an ninh các chuyến bay, bảo vệ khu vực hạn chế và duy trì trật tự nhà ga được các cảng hàng không bảo đảm tốt. Các cảng hàng không tổ chức lực lượng duy trì công tác tuần tra an ninh nhà ga, hành khách, khu vực bến bãi nhằm phát hiện, ngăn chặn các đối tượng có biểu hiện nghi vấn khủng bố, phá hoại. Thường xuyên duy trì lực lượng kiểm soát an ninh hàng không (ANHK) tại các vị trí cổng, cửa, lối đi ra, vào khu vực bay. Qua đó, 7 tháng đã phát hiện và xử lý 301 vụ vi phạm ANHK, giảm 102 vụ so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nổi cộm là các vụ việc trộm cắp tài sản, hành lý, hàng hoá, vi phạm quy định về sử dụng giấy tờ đi tàu bay, gây rối trật tự,… Tuy nhiên các hãng hàng không đã phải giảm các hoạt động kiểm soát chất lượng ANHK, tập trung nguồn lực tham gia bảo đảm an ninh khai thác và phòng chống dịch bệnh. Trong 7 tháng, Bộ Quốc phòng đã cấp phép cho 31 đoàn, 87 phép bay cho các phương tiện bay và máy bay không người lái, 202 máy bay quân sự nước ngoài bay qua vùng trời Việt Nam, triển khai 42 điện cấm bay theo đúng quy định. Bên cạnh đó, công tác phối hợp trong bảo đảm an ninh chuyên cơ; xử lý hành khách bị từ chối xuất nhập cảnh, khách xuất phát từ sân bay Việt Nam bị nước ngoài từ chối nhập cảnh; kiểm soát an ninh nội bộ hàng không;…cũng được bảo đảm, thực hiện đúng quy chế…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của ngành hàng không, các bộ, ngành liên quan. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục của ngành hàng không. Để đảm bảo tuyệt đối ANHK hàng không những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình cũng như nhiệm vụ cụ thể được giao quyết liệt, nghiêm túc thực hiện để đạt mục tiêu đề ra là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Nghiêm túc thực hiện công tác đánh giá nguy cơ rủi ro, uy hiếp an ninh, an toàn hàng không theo quy định của pháp luật, quy định của các văn bản phối hợp liên ngành khác. Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố các địa phương phối hợp các cảng vụ tăng cường quản lý, xử lý nghiêm tình trạng xe dù, cò mồi… ở sân bay; khẩn trương tăng cường hoàn thiện hệ thống hàng rào bảo đảm an ninh, đầu tư các máy soi chiếu hiện đại ở các sân bay… Triển khai thực hiện các giải pháp về tăng cường kiểm soát an ninh, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không. Cùng với đó, nâng cao tiêu chuẩn đội ngũ giáo viên, kiểm tra đối với người lái tàu bay, nâng cao tiêu chuẩn đối với người lái tàu bay; khai thác, huấn luyện, bảo dưỡng, an toàn…

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại điểm cầu tỉnh Thanh Hoá, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu Công an Thanh Hóa, Sở GTVT, Cảng hàng không Thọ Xuân và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, nhất là thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an Thanh hoá tăng cường chỉ đạo phối hơp với các lực lượng như Cảng vụ, Cảng hàng không Thọ Xuân, bộ phận an ninh của Cảng hàng không Thọ Xuân,…sẵn sàng xử lý các tình huống cấp bách. Tăng cường tuần tra giám sát, xử lý quy trình an ninh, an toàn hàng không, nhất là kiểm soát nội bộ. Đối với Trung đoàn không quân 923, cần tiếp tục quan tâm phối hợp khai thác khu vực đường băng; quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy khu vực nhà ga, sân đỗ,…tại Cảng Hàng không Thọ Xuân. Đồng thời, đề nghị Cảng Hàng không Thọ Xuân tiếp tục đẩy mạnh rà soát, bảo dưỡng các trang thiết bị điều hành bay….

Lê Ngọc