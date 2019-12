(Baothanhhoa.vn) - Liên quan đến vụ việc hàng chục trẻ học tại Trường Mầm non Vườn Mặt Trời đã được đưa vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm trưa 23-12, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh đã yêu cầu nhà trường tạm dừng hoạt động ăn bán trú của nhà trường từ ngày 24-12 cho đến khi có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến sự việc này.

Tin liên quan {catetitle} - {publish} {title} Đọc nhiều {publishtime} {title}

{publishtime} {title} {lead} {title} Tạm dừng ăn bán trú tại Trường Mầm non Vườn Mặt Trời Liên quan đến vụ việc hàng chục trẻ học tại Trường Mầm non Vườn Mặt Trời đã được đưa vào Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm trưa 23-12, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh đã yêu cầu nhà trường tạm dừng hoạt động ăn bán trú của nhà trường từ ngày 24-12 cho đến khi có kết luận chính thức về nguyên nhân dẫn đến sự việc này. Khu vực bếp tại Trường Mầm non Vườn Mặt Trời. Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh cũng yêu cầu nhà trường tiến hành làm vệ sinh sạch sẽ phòng, bếp ăn; đồng thời sau khi hoạt động trở lại phải bảo đảm nguồn thực phẩm nhập vào trường có truy xuất nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Trước sự việc trên, UBND TP Thanh Hóa đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế tăng cường kiểm soát chất lượng đầu vào bữa ăn cho các cháu; Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm, yêu cầu ban giám hiệu các trường thực hiện nghiêm việc ký hợp đồng thực phẩm tại những đơn vị đủ cơ sở pháp lý; kiên quyết không hợp tác với đơn vị cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm không an toàn; thực hiện việc truy xuất nguồn gốc rõ ràng để kiểm soát tốt nguồn thực phẩm chất lượng cung cấp cho các trường học trên địa bàn. Trao đổi với ông Lê Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, được biết: Đến tối 23-12 còn 13 cháu điều trị tại bệnh viện; đến sáng 24-12, một số cháu có biểu hiện sốt, được gia đình đưa đến bệnh viện để kiểm tra theo dõi. Tính đến 14h ngày 24-12, có 21 đang được theo dõi tại bệnh viện. Hiện sức khỏe của các cháu tiến triển tốt. Tô Hà

Tô Hà