Tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 1A

Một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều xe bị hư hại nhưng rất may không có thiệt hại về người.

Trung tá Trang Công Đông, Trạm trưởng trạm CSGT Công an huyện Quảng Xương cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h 35 phút sáng 9-9 trên quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương. Cụ thể, xe ô tô mang BKS 34C - 078.21 do lái xe Nguyễn Tiến Quân (SN 1985) ở huyện Kim Thành (Hải Dương) điều khiển theo hướng Nam - Bắc đâm vào xe ô tô BKS 29C - 396.25 do Nguyễn Văn Sáng (SN 1980) ở Yên Quang, Nho Quan (Ninh Bình) điều khiển. Sau đó xe 29C - 396.25 tiếp tục đâm vào xe ô tô BKS 30F – 346.39 do Nguyễn Thị Thành (SN 1983) ở Quảng Chính, Quảng Xương (Thanh Hóa) điều khiển.

Vụ tại nạn làm xe ô tô mang BKS 34C - 078.21 vỡ đèn, nứt kính, hư hại phần đầu xe; xe ô tô BKS 29C - 396.25 nứt kính trước, hư hại nhẹ phần đuôi xe; xe BKS 30F - 346.39 hư hỏng nhẹ phần đuôi. Rất may vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Vụ tai nạn làm giao thông tại địa điểm này bị ùn ứ cục bộ. Nhận được tin báo, Công an huyện Quảng Xương và trạm CSGT Quảng Xương (thuộc phòng CSGT - Công an Thanh Hóa) đã có mặt, kịp thời giải tỏa ùn tắc giao thông, đồng thời tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Anh Tuân