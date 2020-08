Số hóa cùng người Việt chăm sóc sức khỏe qua dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đang đẩy nhanh tốc độ vận động của một thế giới luôn biến động và vốn không ngừng thay đổi. Với một ngành gắn liền với rủi ro liên quan đến con người như bảo hiểm nhân thọ thì bối cảnh này đang đặt ra những thách thức gì? Các doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang làm gì để vượt qua thách thức song vẫn gắn kết với khách hàng và hỗ trợ cộng đồng?

Mang những giải pháp giúp giảm thiểu rủi ro giữa biến động nhờ số hóa toàn diện

Suốt 8 tháng qua kể từ khi COVID-19 xuất hiện, cả thế giới vẫn đang gồng mình giữa những tác động của đại dịch. Việt Nam sớm bước vào “trạng thái bình thường mới” cho đến khi làn sóng COVID-19 thứ 2 tấn công, gây ra nhiều bất an trong cộng đồng.

Giữa tâm dịch, để có thể tương tác và giao dịch với nhau thì số hóa là điều thiết yếu. Với doanh nghiệp bảo hiểm, điều này có nghĩa là đảm bảo khách hàng của mình được bảo vệ bởi các giải pháp bảo hiểm từ xa và ngay lập tức. Điều này không chỉ đòi hỏi doanh nghiệp đã sẵn sàng các nền tảng số mà còn sẵn sàng để tăng tốc giữa những biến động.

Sớm hiểu được tầm quan trọng của chuyển đổi số, những năm qua, Prudential đã triển khai loạt giải pháp số đặt trải nghiệm khách hàng làm ưu tiên. Nhờ vậy khách hàng được bảo vệ ngay lập tức với bộ hợp đồng điện tử chỉ sau vài thao tác trên thiết bị di động thay vì phải chờ đợi như trước đây.

Cải tiến nổi bật gần đây nhất Prudential triển khai là tự động hóa quy trình phát hành hợp đồng và giải quyết quyền lợi bảo hiểm tức thì. Toàn bộ quy trình được xử lý xuyên suốt, không có sự can thiệp của con người. Từ đó rút ngắn thời gian xuống, thậm chí còn 20 giây như trong nhiều yêu cầu chi trả, mang lại sự thuận tiện và dễ dàng cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm.

Ngày nay, chỉ với một thiết bị di động có truy cập internet, khách hàng có thể thực hiện hầu hết mọi dịch vụ bảo hiểm từ khâu tìm hiểu đến chi trả trực tuyến. Thậm chí khách hàng còn có thể chủ động lựa chọn cách thức tương tác với Công ty. Điều này càng đặc biệt ý nghĩa hơn trong hoàn cảnh giãn cách xã hội cản trở các giao dịch trực tiếp.

Ứng dụng công nghệ để chăm lo sức khỏe cộng đồng

Hơn bao giờ hết, giữa thời dịch, sức khỏe trở thành mối quan tâm hàng đầu của con người. Với sự chuẩn bị sẵn sàng, Prudential mang những thành tựu công nghệ trong lĩnh vực y tế đến gần hơn với người Việt qua ứng dụng Pulse by Prudential. Pulse giúp mọi người chủ động ngăn ngừa bệnh tật cũng như trì hoãn những ảnh hưởng tiêu cực của bệnh tật đối với sức khỏe.

Đặc biệt trong tình hình hiện nay khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới gây hạn chế người dân tiếp cận các cơ sở y tế, Pulse với tính năng mới “bác sĩ trực tuyến” được xem là trợ lý sức khỏe 24/7 hiệu quả hỗ trợ người dùng mọi lúc mọi nơi.

Giữa tâm dịch, người dân cũng nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân và gia đình và nhận ra rõ hơn tầm quan trọng của bảo hiểm. Các sản phẩm có tính bảo vệ cao được ưa chuộng. Tiêu biểu như PRU-Bảo vệ tối ưu giúp giảm thiểu gánh nặng tài chính trước các rủi ro về sức khỏe không lường trước với phạm vi bảo vệ lên đến 99 bệnh lí nghiệm trọng. Kết hợp với tính năng đầu tư an toàn, hiệu quả, PRU-Bảo vệ tối ưu đã trở thành lựa chọn tối ưu của khách hàng.

Khi cả nước bước vào cuộc chiến đẩy lùi dịch COVID-19, những doanh nghiệp bảo hiểm điển hình như Prudential đã và đang đưa ra hàng loạt giải pháp giúp người Việt giảm thiểu rủi ro trong cuộc sống, để không chỉ vượt qua thách thức của thời đại mà còn dẫn dắt sự thay đổi mang đến ảnh hưởng tích cực trong dài hạn trong và hậu COVID-19.

Với các sáng kiến có giá trị lâu dài, tích cực cho khách hàng và cộng đồng góp phần phát triển thị trường bảo hiểm, Prudential không chỉ được đón nhận trong nước mà tiếp tục được các chuyên gia trong khu vực vinh danh qua loạt giải thưởng từ Insurance Asia Awards 2020.

Năm nay, ba hạng mục mà Prudential được ghi nhận là Digital Insurance Initiative of The Year – Vietnam (Sáng kiến kỹ thuật số về bảo hiểm của năm tại Việt Nam), New Insurance Product of the Year (Sản phẩm bảo hiểm mới của năm tại Việt Nam) và International Life Insurer of The Year – Vietnam (Công ty bảo hiểm nhân thọ quốc tế của năm tại Việt Nam).

Trước đó, Prudential cũng được vinh danh là một trong những nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm thứ 3 liên tiếp, do HR Asia - ấn phẩm uy tín của các chuyên gia nhân sự cấp cao tại Châu Á bình chọn.

Theo Prudential Vietnam