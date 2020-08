Quảng Chính vươn mình

Từ thuở sơ khai lập làng, lập ấp với hoang vu lau lách, um tùm cây cối, bãi lầy đất thụt, đồng chua nước mặn; trải qua quá trình xây dựng và phát triển, xã Quảng Chính (Quảng Xương) đang từng bước thay da đổi thịt, gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, chung sức đồng lòng, nêu cao ý chí phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng vươn lên trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, sớm đạt tiêu chí đô thị loại V.

Khu nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao của gia đình anh Nguyễn Văn Tiến (thôn Đại Đồng), thành viên HTX nuôi trồng thủy sản Quảng Chính.

Cội nguồn sức mạnh

Trong lịch sử chống giặc ngoại xâm, giành độc lập dân tộc cho quê hương, đất nước, xã Quảng Chính có nhiều đóng góp đáng ghi nhận, hun đúc nên truyền thống cách mạng cao quý, vẻ vang. Lớp lớp thế hệ cháu con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, ai mà không lưu giữ, khắc ghi trong tâm khảm hình ảnh cây đa làng Si vươn mình tỏa bóng, minh chứng sinh động cho phong trào đấu tranh cách mạng sôi nổi, nhiệt huyết của Nhân dân xã Quảng Chính tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền (1930 - 1945).

Từ tháng 8-1930, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Trung kỳ thông qua đường dây liên lạc với các đảng viên Tân Việt trung kiên cũ, việc chuyển hóa sang tổ chức và hoạt động cộng sản đã diễn ra ở một số địa phương trong tỉnh như: Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Quảng Xương, Tĩnh Gia. Trên cơ sở đó, ngày 1-1-1931, tại nhà đồng chí Nguyễn Văn Giảng, làng Hồ Thượng trước cổng phủ lỵ Tĩnh Gia (nay là xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia) diễn ra một sự kiện trọng đại: Đại biểu các cơ sở đảng trong tỉnh tiến hành hội nghị thành lập Đảng bộ Đảng Cộng sản Thanh Hóa và cử Ban Chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí. Đồng chí Ngô Đức Mậu được cử làm Bí thư. Các đồng chí trong Ban Chấp hành được phân công phụ trách các huyện, thị xã. Đồng chí Phạm Tiến Năng - người làng Thủ Lộc (xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương) được phân công phụ trách phong trào cách mạng ở huyện Quảng Xương.

Cuối tháng 4-1931, Ban Chấp hành Tỉnh ủy lâm thời đã triệu tập hội nghị đại biểu mở rộng tại địa điểm gần phà Ghép để bàn biện pháp thi hành chỉ thị của Xứ ủy. Ngày 1-5-1931, kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động, công nhân Nhà máy diêm Hàm Rồng đã tổ chức rải truyền đơn kêu gọi Nhân dân trong tỉnh vùng dậy đấu tranh, ủng hộ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tại Quảng Xương, trong đêm ngày 30-4, rạng sáng ngày 1-5-1931, các đồng chí Nguyễn Văn Giảng, Phạm Tiến Năng, Đới Xuân Lữ đã bí mật treo cờ đỏ búa liềm trên cây đa làng Si (làng Ngọc Diêm). Trong cùng ngày, cờ đỏ búa liềm đã tung bay trên nóc nhà ga Thanh Hóa; truyền đơn cách mạng được rải ở một số địa phương như: Thọ Xuân, Vĩnh Lộc, Yên Định... Tuy ngọn lửa cách mạng mới bùng lên đã vấp phải sự đàn áp quyết liệt của chính quyền thực dân phong kiến; hầu hết cán bộ, đảng viên của Tỉnh ủy lâm thời đều lần lượt sa vào tay giặc nhưng sự kiện treo cờ đỏ búa liềm trên cây đa làng Si (Quảng Xương), nóc nhà ga Thanh Hóa cùng việc rải truyền đơn ở một số địa phương đã gây tiếng vang lớn, góp phần thức tỉnh tinh thần cách mạng trong quần chúng Nhân dân. Hình ảnh lá cờ đỏ búa liềm tung bay trên cây đa làng Si mãi là biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và ý chí bất khuất, kiên cường của Nhân dân xã Quảng Chính nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung. Hơn tất thảy, sự kiện này mang ý nghĩa quốc tế: Trong màn đêm nô lệ, những chiến sĩ cộng sản đầu tiên và quần chúng cách mạng ở vùng đất Quảng Xương, Thanh Hóa đã bất chấp hiểm nguy và tù đày, không tiếc thân mình để cất cao tiếng nói ủng hộ, đoàn kết giai cấp vô sản toàn thế giới nhằm tạo ra sức mạnh đấu tranh, quyết chiến quyết thắng với quân thù.

Phát huy truyền thống cách mạng, hiện thực hóa khát vọng vươn lên

Đi giữa nắng hè gay gắt, nương theo lời mời gọi của những ngày tháng Tám lịch sử, chúng tôi ghé thăm HTX dịch vụ và nuôi trồng thủy sản xã Quảng Chính. Được thành lập từ tháng 4-2017, HTX dịch vụ và nuôi trồng thủy sản xã Quảng Chính đã và đang từng bước khẳng định hướng phát triển bền vững cho nghề nuôi trồng thủy sản vốn đã trở thành thương hiệu, truyền thống, ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Với 45 thành viên và 100 lao động thường xuyên tham gia sản xuất, kinh doanh, tổng số vốn hoạt động là 5.850 triệu đồng, HTX chủ yếu hoạt động trên các lĩnh vực: Nuôi trồng thủy sản, dịch vụ con giống, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học, xử lý môi trường, dịch vụ thủy nông và dịch vụ tiêu thụ sản phẩm đầu ra; trong đó có 176,3 ha đất nuôi trồng thủy sản nước lợ. Ngay từ những ngày đầu thành lập, bên cạnh việc tích cực hỗ trợ người dân về kỹ thuật nuôi thả, hình thành tập quán sản xuất thủy sản mới, HTX đã xác định được phương hướng phát triển đúng đắn, phù hợp với cơ chế thị trường khi đầu tư vào lĩnh vực sản xuất con giống thủy sản, đẩy mạnh cung ứng, bao tiêu sản phẩm cho người dân. Do đó, tuy thành lập chưa lâu nhưng HTX dịch vụ và nuôi trồng thủy sản xã Quảng Chính đã xây dựng được một cơ sở liên kết sản xuất và cung ứng dịch vụ con giống thủy sản tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) nhằm bảo đảm cung ứng nguồn giống với số lượng và chất lượng ổn định cho các hộ thành viên. HTX xây dựng được 3 cửa hàng liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị tại các huyện: Yên Định, Như Thanh, Ngọc Lặc. Doanh thu năm 2019 đạt 26.756 triệu đồng; lợi nhuận đạt 3.672 triệu đồng; doanh thu 6 tháng đầu năm 2020 đạt 16.054 triệu đồng, lợi nhuận đạt 2.203 triệu đồng.

HTX dịch vụ và nuôi trồng thủy sản xã Quảng Chính làm tốt vai trò “bà đỡ”, tạo động lực phát triển nghề, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên HTX và nông dân. Sản phẩm của HTX làm ra đạt chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP, được ưa chuộng trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Nhiều mô hình trang trại nuôi tôm công nghiệp bước đầu mang lại hiệu quả.

Nhìn những con tôm sú, tôm thẻ tươi xanh, nảy mình lao xao khi bị vớt lên khỏi mặt nước, mấy ai biết được rằng, vùng đất Quảng Chính này đã từng là nơi nghèo khó, “chiêm khê mùa thối”. Tuy nhiên, với ý chí, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, kiên cường, không chịu lùi bước trước gian nan, thử thách được hun đúc, nuôi dưỡng bởi truyền thống cách mạng vẻ vang, xã Quảng Chính đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm giai đoạn 2015-2020 ước đạt 14,5%. Thu nhập bình quân đầu người đến hết năm 2019 ước đạt 48,5 triệu đồng, vượt 8,5 triệu đồng so với mục tiêu đại hội. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Hoạt động dịch vụ, công nghiệp, xây dựng tiếp tục tăng trưởng khá; văn hóa - xã hội có bước phát triển, an sinh xã hội được chăm lo; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Một số mô hình mới, sáng tạo của đoàn thể xây dựng có sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng Nhân dân. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, dân chủ được mở rộng và tăng cường, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Quảng Chính thực hiện quyết liệt, có hiệu quả. Từ đó, diện mạo quê hương, làng, xóm thay đổi mạnh mẽ, toàn diện, khang trang, xanh - sạch - đẹp hơn. Năm 2017, xã Quảng Chính được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 5155/QĐ-UBND công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, xã đang tập trung thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Trong những năm qua, xã Quảng Chính nhận thức sâu sắc vai trò, đóng góp quan trọng của việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm cây trồng chủ lực là một trong những giải pháp để nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy sản xuất. Với phương châm “tập trung sản xuất những gì mà thị trường cần”, dựa trên điều kiện thổ nhưỡng, tập quán lao động sản xuất của người dân, xã Quảng Chính xác định cây hoa đào, thuốc lào là cây trồng phù hợp. Hằng năm, địa phương xây dựng, triển khai kế hoạch, chỉ đạo, tuyên truyền cho Nhân dân sản xuất, gieo trồng theo hướng an toàn; từ đó tạo niềm tin đối với người tiêu dùng. Đến nay, thương hiệu đào, thuốc lào Quảng Chính đã có chỗ đứng nhất định trên thị trường. Diện tích trồng hoa đào tăng nhanh, từ chỗ chủ yếu trồng nhỏ lẻ, manh mún trong vườn nhà, đến nay, xã hình thành các vùng trồng đào tập trung, quy mô lớn với tổng diện tích khoảng 5.000m2, thu nhập bình quân hàng trăm triệu đồng/hộ.

Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm xây dựng xã Quảng Chính trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, sớm đạt tiêu chí đô thị loại V - đó là phương hướng mà cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân xã Quảng Chính đề ra và quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Với vùng đất có bề dày lịch sử, truyền thống cách mạng, bằng tất cả sự năng nổ, cần cù, sáng tạo của quần chúng Nhân dân kết hợp với tinh thần hăng hái, quyết liệt của đội ngũ cán bộ chủ chốt, xã Quảng Chính đã và đang sở hữu những bước đệm vững chắc, cần và đủ cho sự phát triển bền vững. “Chỉ cần chúng ta có mục tiêu đúng đắn, khát vọng và tinh thần đoàn kết, đồng lòng quyết tâm thì chẳng có khó khăn nào có thể cản bước đường vươn tới thành công” - ông Hoàng Trọng Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Chính khẳng định.

* Bài viết có sử dụng tư liệu trong cuốn “Di tích lịch sử cách mạng tỉnh Thanh Hóa”, NXB Thanh Hóa (2019) và “Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Chính”.

Bài và ảnh: Hương Thảo