Quan Hóa Tự tin vào xuân mới

Kết thúc năm 2019, trong 30 chỉ tiêu chủ yếu thì có 29 chỉ tiêu Quan Hóa đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sản xuất vàng mã xuất khẩu tại HTX Hợp Pháp ở bản Cổi, xã Xuân Phú.

Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 2.391 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ; trong đó sản xuất nông – lâm nghiệp và thủy sản phát triển ổn định, giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 980,29 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,83 triệu đồng/người/năm, tăng 2,73 triệu đồng so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường; huy động vốn cho đầu tư phát triển đạt khá. Lĩnh vực nông nghiệp, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp được nâng lên; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 22.013 tấn. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp và xây dựng tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn có bước tăng trưởng khá, tổng giá trị ước đạt 702,94 tỷ đồng, tăng 22,9%. Giá trị xuất khẩu ước đạt 4,7 triệu USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ (mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là giấy vàng mã). Các ngành dịch vụ có bước phát triển tích cực. Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm, trong năm huyện đã thành lập mới được 25 doanh nghiệp. Hoạt động đầu tư phát triển có nhiều chuyển biến rõ nét, tổng huy động vốn đầu tư ước đạt trên 512 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, trong năm huyện đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử quốc gia hang Co Phường; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức thành công Hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIII. Phong trào xây dựng nông thôn mới có những bước chuyển rõ rệt, đến nay toàn huyện đạt 248 tiêu chí, bình quân 14,6 tiêu chí/xã, trong đó có 2 xã, 22 bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Lĩnh vực giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển. Trong năm huyện đã sáp nhập Trường THCS Phú Xuân và Trường PTDTBT THCS Thanh Xuân và đổi tên trường thành Trường PTDTBT THCS Phú Xuân; Trường Mầm non Xuân Phú và Trường Mầm non Phú Nghiêm thành Trường Mầm non Phú Nghiêm. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm, đã tạo việc làm mới cho 820 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48,5%. Công tác giảm nghèo theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững” đạt được kết quả đáng khích lệ. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Trong đó, an ninh khu vực biên giới luôn ổn định; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường; xây dựng Đảng, cải cách hành chính và hệ thống chính trị được nâng cao; đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân được tăng cường. Công tác phát triển Đảng được chăm lo, trong năm kết nạp được 79 đảng viên mới. Huyện cũng tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Quan Hóa lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024; Đại hội LHTN huyện, nhiệm kỳ 2019-2024. Sáp nhập 6 đơn vị thành 3 đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH 14 ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Công tác chuẩn bị đại hội đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã và đang được Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo, thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020 Đảng bộ, chính quyền huyện Quan Hóa xác định có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu cuối cùng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 17,5% trở lên; tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 4,9 triệu USD; có thêm 5 bản đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 31,5 triệu đồng/năm trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50,5%; giải quyết việc làm mới cho 800 lao động...

Một mùa xuân mới lại về, với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, cùng ý chí và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quan Hóa sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, sớm đưa Quan Hóa thoát khỏi huyện nghèo.

Phạm Bá Diệm

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch HĐND huyện Quan Hóa