Phút sinh tử chạy thoát khỏi đám cháy ở Tòa nhà dầu khí

Sau khi tiếp cận hiện trường, hai chiến sĩ cảnh sát phát hiện có người ngạt khí nên đã nhường mặt nạ chống độc cho nạn nhân. Khi đang có dấu hiệu ngạt khí trong phòng vệ sinh thì rất may các chiến sĩ được đồng đội phát hiện kịp thời.

Trung sỹ Dương Văn Nam, người đã dũng cảm nhường mặt nạ chống độc cho nạn nhân bị mắc kẹt trong vụ hỏa hoạn.

Vẫn còn khá mệt mỏi sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối 16-1 tại Tòa nhà dầu khí (TP Thanh Hóa), Trung sỹ Dương Văn Nam (23 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN tỉnh Thanh Hóa) kể lại phút giây nhường mặt nạ cho nạn nhân mắc kẹt bị ngạt khí: “Khi vừa tiếp cận được nhóm người mắc kẹt trên tầng 7, tôi và Đông thấy có người đang ngạt khí nên đã nhường mặt nạ chống độc cho các nạn nhân. Sau đó tôi và Đông vào nhà vệ sinh để tránh khói, nhưng do lửa quá to nên cả hai bị ngạt khí, rất may các đồng nghiệp đã ứng cứu kịp thời, nếu không thì…”

Tòa nhà dầu khí – nơi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng vào đêm 16-1.

Nằm trên giường bệnh, Trung úy Vũ Việt Dũng (28 tuổi, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vào khoảng 18h30p ngày 16-1, nhận được thông tin vụ cháy xảy ra tại tòa nhà dầu khí. Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Khi tới nơi, tôi cùng nhiều anh em khác đã phải tiếp cận từ phía sau của tòa nhà rồi lên tầng tầng 4, đến tầng 7 thì tiếp cận được nhóm người gặp nạn.

Anh Trịnh Minh Trung (nạn nhân vụ hỏa hoạn) bàng hoàng kể lại phút giây chạy thoát khỏi đám cháy.

Là một trong số những nạn nhân sống sót trong vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm qua, anh Trịnh Minh Trung (36 tuổi, nhân viên Công ty kiến trúc Thanh Hóa, có trụ sở ở tầng 9 Tòa nhà dầu khí) nhớ lại phút giây sinh tử: “Lúc đó chúng tôi đang làm việc thì thấy có khói, nhưng không biết cháy ở đâu. Nhanh lắm, khói tỏa mù mịt. Bấy giờ cả nhóm hoảng loạn rồi chia nhau chạy thoát thân. Tôi cùng anh giám đốc chạy ra thang máy thì mất điện nên chúng tôi phải chạy cầu thang bộ. Vừa xuống đến tầng 3 thì phát hiện đám cháy dữ dội kèm theo khói đặc nên buộc phải chạy ngược lên tầng thượng”.

Hiện trường vụ cháy.

“Lúc đó khói mù mịt, hai anh em chạy mà không thấy gì cả, chỉ biết cứ thế chạy để thoát thân. Hai anh em lên đến nơi thì gần ngất vì mệt. Khi chạy đến tầng thượng thấy có ánh sáng biết là sống rồi. Rất may cũng có hiểu biết về kỹ năng sinh tồn, trước khi lên, chúng tôi cởi áo rồi thấm đẫm nước, chạy lên trên. Lúc đó nằm trên tầng thượng cũng phải hơn 1 tiếng, tôi chưa bao giờ chứng kiến vụ hỏa hoạn nào như thế”. Anh Trung kể.

Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, sau khi xảy ra vụ cháy tòa nhà dầu khí, có 15 người nhập viện cấp cứu, trong đó, 2 người đã tử vong, 13 người khác vẫn đang tiếp tục được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Sáng nay, trong số bệnh nhân đang điều trị tại viện có hai người đang nguy kịch, số còn lại đã tỉnh táo, song bị sốc nhiệt và nhiễm khói độc nặng.

Tuấn Kiệt