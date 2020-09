Phòng quản lý xuất nhập cảnh: Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ Nhân dân

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh hướng dẫn người dân trong việc làm các thủ tục hành chính.

Trong những năm qua, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên lĩnh vực công tác, góp phần phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn...

Gần giữa trưa, dù đã hết giờ hành chính buổi sáng nhưng chúng tôi nhận thấy vẫn có nhiều cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Quản lý XNC tận tình hướng dẫn người dân, người nước ngoài, đặc biệt những người già yếu cập nhật thông tin, hoàn tất thủ tục cấp đổi hộ chiếu qua mạng. Bà Nguyễn Thị Hồng (68 tuổi, ở phường Trường Thi, TP Thanh Hóa), xúc động khi được một cán bộ hỏi thăm, ân cần, hướng dẫn bà điền thông tin khai báo tờ khai điện tử cấp đổi hộ chiếu qua mạng. Những gì bà Hồng chưa rõ, chưa hiểu đều được cán bộ này giải đáp, hỗ trợ. Với những trường hợp không rành kỹ năng sử dụng máy tính để tự điền thông tin vào máy, đều có CBCS hỗ trợ ngay.

Xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao, trong những năm qua, Phòng Quản lý XNC đã thường xuyên rà soát, nghiên cứu các văn bản, quy định của Nhà nước, của Bộ Công an về công tác XNC và các văn bản của Công an tỉnh về cải cách hành chính để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết và cấp các loại giấy tờ liên quan đến XNC. Trong đó, đơn vị đã thực hiện tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực XNC theo cơ chế một cửa với tiêu chí nhanh gọn, thuận tiện, giảm phiền hà, sách nhiễu cho Nhân dân; niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục hành chính từ quy trình, thủ tục hồ sơ, lệ phí, thời gian giải quyết trên lĩnh vực quản lý XNC tại phòng tiếp dân, trên Cổng thông tin điện tử conganthanhhoa.gov.vn, qua đường dây nóng của Công an tỉnh: 02373.725.725, có số điện thoại của lãnh đạo để người dân có thể phản ánh trực tiếp khi có vấn đề phát sinh. Từ đó, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của CBCS.

Đặc biệt, đơn vị đã ứng dụng hệ thống phần mềm tiếp nhận, quản lý tờ khai điện tử. Người đề nghị cấp hộ chiếu có thể sử dụng máy tính hoặc điện thoại di động có kết nối internet để truy cập vào hệ thống khai tờ khai điện tử để cập nhật thông tin và đặt lịch hẹn nộp hồ sơ. Hệ thống góp phần giảm đáng kể thời gian trong việc chờ đợi, hạn chế sai sót trong việc nhập dữ liệu thông tin, ảnh phục vụ cấp hộ chiếu, giảm tải áp lực công việc đối với CBCS trong giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu cho công dân... Việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào cải cách thủ tục hành chính được 100% CBCS sử dụng thành thạo phần mềm hệ thống truyền dữ liệu từ cơ sở đến Cục Quản lý XNC. Nhờ vậy, nhiều thủ tục hành chính đã được rút ngắn thời gian giải quyết như: Thủ tục cấp, bổ sung, sửa đổi và gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài từ 5 ngày xuống còn 3 ngày làm việc; cấp giấy xác nhận nhân sự cho công dân Việt Nam ở nước ngoài từ 30 ngày xuống còn 25 ngày; cấp hộ chiếu cho công dân từ 20 ngày xuống còn 8 ngày; phối hợp với bưu điện trên địa bàn tỉnh thực hiện trả hộ chiếu đến tận địa chỉ của công dân khi có nhu cầu, được Nhân dân đồng tình ủng hô.

Song song với các mặt công tác đó, Phòng Quản lý XNC còn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục CBCS về tinh thần trách nhiệm, tận tuỵ phục vụ Nhân dân gắn với chỉ đạo quán triệt, thực hiện tốt nội dung cuộc vận động “Công an Nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ”. Với khẩu hiệu hành động “CBCS Phòng Quản lý XNC chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ”, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã tổ chức quán triệt cho CBCS trong toàn đơn vị thực hiện tư thế tác phong đúng mực khi giao tiếp với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ. Ngoài ra, mỗi đội công tác còn xây dựng và thực hiện phương châm hành động cụ thể phù hợp với nhiệm vụ công tác của mỗi đội, như: “Kiểm tra chặt chẽ, đối chiếu kỹ càng, giải thích rõ ràng, hướng dẫn chu đáo” và “Hết hồ sơ, không hết giờ” trong quy trình tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu, thông hành cho công dân Việt Nam; “Nắm vững pháp luật, hướng dẫn kịp thời, xử lý nghiêm minh” khi làm việc với người nước ngoài nhằm đảm bảo các yêu cầu pháp luật, nghiệp vụ, đối ngoại...

Thời gian tới, Phòng Quản lý XNC tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho CBCS nhận thức rõ được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân. Bố trí đội ngũ cán bộ làm việc phải có đủ phẩm chất, năng lực công tác, nhiệt tình trong công việc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục rà soát những tồn tại, bất cập trong các văn bản pháp lý liên quan công tác quản lý XNC không còn phù hợp với tình hình, điều kiện thực tiễn để đề xuất sửa đổi nhằm giảm bớt thủ tục, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ liên quan công tác quản lý XNC. Xây dựng các chương trình cải cách hành chính cụ thể, rõ ràng, nội dung phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo tính khả thi cao trong công tác...

Quốc Hương