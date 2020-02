Phòng chống nCoV: CSGT Thanh Hóa sử dụng ống thổi 1 lần khi kiểm tra nồng độ cồn

Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ có trách nhiệm bảo đảm vệ sinh tiệt trùng cho thiết bị đo; mỗi ống thổi chỉ sử dụng 1 lần, sau khi sử dụng phải thu gom, xử lý theo quy định của Bộ Y tế.

Lực lượng CSGT vừa tuyên truyền vừa phát khẩu trang miễn phí cho người dân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chủ động triển khai các biện pháp nhằm phòng, chống dịch bệnh lây lan.

Lãnh đạo phòng CSGT cho biết: Do tình hình diễn biến dịch viêm phổi cấp Corona ngày càng phức tạp, nhiều ý kiến băn khoăn về nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thông qua kiểm tra nồng độ cồn. Thực tế, sau khi tình hình dịch bệnh bùng phát, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục CSGT đã lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan. Trong đó, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã có ý kiến chính thức việc sử dụng máy kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở theo nguyên tắc: mỗi người sẽ dùng một một ống thổi riêng, sau khi thay ống thổi mới thì sẽ không còn tồn lưu khí thở của người cũ trong thiết bị nữa. Vì vậy, thực hiện theo đúng quy trình thì sẽ không có nguy cơ bị lây nhiễm vi rút từ người này sang người khác. Theo đó, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ có trách nhiệm bảo đảm vệ sinh tiệt trùng cho thiết bị đo; mỗi ống thổi chỉ sử dụng 1 lần, sau khi sử dụng phải thu gom, xử lý theo quy định của Bộ Y tế.

Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh cũng đã chủ động mua, cấp phát hơn 1.200 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân đến làm thủ tục hành chính tại đơn vị. Đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn người dân khi đến những khu vực đông người phải chú ý đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người.

Trại tạm giam, Công an tỉnh là nơi giam giữ hơn 1.000 người, do đó nhu cầu thăm gặp của người nhà các can phạm, phạm nhân là rất cao, nhất là vào dịp sau tết Nguyên đán. Do số lượng người vào thăm nom, gửi quà tiếp tế cho can, phạm nhân đông, đến từ nhiều địa bàn khác nhau nên nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh là rất cao và để lại hậu quả khó lường nếu để xảy ra. Nắm bắt được tình hình trên, từ ngày 31-1 đến nay, Trại tạm giam công an tỉnh đã tổ chức phát miễn phí hơn 2.000 khẩu trang cho phạm nhân và thân nhân đến thăm, gặp để phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, CBCS Trại tạm giam cũng chủ động tự bảo vệ mình khi làm việc, tiếp xúc với nhân dân và người bị tạm giữ, tạm giam; trong đó, bộ phận y tế của trại, sau khi tiếp nhận phạm nhân nhập trại đã tiến hình kiểm tra, theo dõi tình hình và sức khỏe và chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ, dự phòng cách ly, báo cáo đề xuất biện pháp xử lý khi phát hiện người có biểu hiện bất thường.

Anh Phương