Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà Tết tại Quan Hóa và Hoằng Hóa

Ngày 18-1, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của 2 huyện: Quan Hóa và Hoằng Hóa. Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Các đồng chí: Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy trao quà cho các hộ nghèo xã Phú Nghiêm...

...và thị trấn Hồi Xuân (huyện Quan Hóa).

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy, đã đến thăm và trao tặng 200 suất quà (gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm thiết yếu) cho các gia đình chính sách, hộ nghèo của các xã: Phú Nghiêm, Nam Xuân và thị trấn Hồi Xuân (huyện Quan Hóa); xã Hoằng Hợp (huyện Hoằng Hóa), với tổng trị giá 230 triệu đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà xã Phú Nghiêm.

Toàn cảnh buổi lễ trao quà tại thị trấn Hồi Xuân (Quan Hóa).

Tại các buổi trao quà, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh chúc các gia đình chính sách và hộ nghèo sức khỏe, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 vui vẻ, đầm ấm; đồng thời bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, tham gia phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho quê hương, đất nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do MTTQ phát động, góp phần giữ vững an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà các hộ dân xã Hoằng Hợp (huyện Hoằng Hóa).

Đồng chí lưu ý cấp ủy, chính quyền 2 huyện Quan Hóa và Hoằng Hóa tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; tạo điều kiện cho những gia đình hoàn cảnh khó khăn thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực để phát triển kinh tế hộ, qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần vào công cuộc giảm nghèo tại các địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2...

...và chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi tại Trung tâm.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã đến thăm, tặng quà và 20 triệu đồng cho Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2, tại xã Quảng Thọ (TP Sầm Sơn).

Phan Nga