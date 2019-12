Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019

Ngày 16-12, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 5305/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, thay thế, bổ sung năm 2019.

Ông Bùi Văn Bằng, người có uy tín thôn Đồng Đa, xã Thành Công (Thạch Thành) trao đổi với người dân về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Cụ thể, có tổng số 1.329 người có uy tín ở 1.329 thôn, bản, khu phố của 199 xã, thị trấn thuộc 11 huyện miền núi và 6 huyện có xã miền núi; giảm so với Quyết định số 2843/QĐ-UBND ngày 17-7-2019 là 1 người.

Số người có uy tín thay thế, bổ sung là 84 người. Trong đó, dân tộc Mường là 33 người; dân tộc Thái là 39 người; dân tộc Dao là 1 người; dân tộc Mông là 7 người; dân tộc Kinh là 4 người.

UBND tỉnh yêu cầu Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách người có uy tín được quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ; tổng họp danh sách người có uy tín 5 năm/lần và hằng năm bổ sung, đưa ra khỏi danh sách người có uy tín theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Sở Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm thực hiện chính sách quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, phổi hợp với Ban Dân tộc, UBND các huyện và các cơ quan liên quan tố chức quản lý, thực hiện chế độ, chính sách và công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín do Công an tranh thủ để phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh, quốc phòng; phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức thực hiện mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để trang bị kiến thức về an ninh, quốc phòng, cung cấp thông tin cho đội ngũ người có uy tín và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND tỉnh phân công; phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc và UBND các huyện xây dựng kế hoạch kinh phí hàng năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín.

UBND các huyện căn cứ chế độ, chính sách đối với người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và nguồn kinh phí được giao, tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định; chủ động rà soát danh sách người có uy tín đưa ra, thay thể, bổ sung hàng năm báo cáo Ban Dân tộc và Công an tỉnh để thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

Xem toàn văn Quyết định tại đây.

BĐT