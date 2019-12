Phát huy vai trò cầu nối thông tin của đài truyền thanh cơ sở

Giờ làm việc của cán bộ kỹ thuật Đài Truyền thanh – Truyền hình Lang Chánh.

Nhanh chóng, đầy đủ và hiệu quả, thời gian qua hệ thống truyền thanh cơ sở ở huyện miền núi Lang Chánh đã phát huy vai trò là cầu nối, góp phần nâng cao dân trí, trở thành kênh thông tin quan trọng trong đời sống xã hội của người dân nơi đây, nhất là đối với bà con đồng bào dân tộc thiểu số.

Cầu nối thông tin trong xây dựng nông thôn mới

Cũng như đồng bào các khu vực miền núi khác trong tỉnh, ở huyện miền núi Lang Chánh, việc nắm bắt thông tin hàng ngày của bà con dân tộc thường gặp nhiều khó khăn do địa bàn nông thôn, miền núi trải rộng, dân cư sống không tập trung. Bởi vậy với họ thông tin từ những chiếc loa công cộng là cần thiết. Nắm bắt được yếu tố này, khi xây dựng và triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), huyện Lang Chánh đã nhấn mạnh đến vai trò của kênh truyền thông qua sóng phát thanh, làm cầu nối quan trọng giúp người dân hiểu hơn về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào XDNTM ở địa phương.

Là huyện có mô hình quản lý truyền thanh cấp huyện tới từng thôn bản, hiện nay trên địa bàn huyện có 148 cụm loa do Đài Truyền thanh – Truyền hình (TT-TH) Lang Chánh quản lý, bình quân một thôn, bản có hai cụm loa. Ngoài ra, còn 116 cụm loa của các đài truyền thanh 11 xã, thị trấn. Xác định công tác tuyên truyền có nhiệm vụ quan trọng, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân. Bên cạnh việc thực hiện tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, phổ biến pháp luật của Nhà nước, các cán bộ phụ trách đài truyền thanh xã, thị trấn đã bám sát các văn bản hướng dẫn về XDNTM, vận dụng các kỹ năng về xây dựng tin, bài đã được bồi dưỡng để xây dựng các nội dung tuyên truyền phong phú, đa dạng và hiệu quả tạo nên tinh thần phấn khởi, khí thế ra sức thi đua phấn đấu XDNTM đạt kế hoạch đề ra. Qua hệ thống loa truyền thanh người dân được phổ biến các tiêu chí, mục đích, ý nghĩa của chương trình XDNTM do Trung ương, tỉnh, huyện đề ra cũng như các chính sách triển khai XDNTM đối với địa phương mình. Nhờ đó bà con đã được nghe và biết thêm nhiều thông tin trong nước, trong tỉnh cũng như tình hình kinh tế – xã hội tại địa phương, nhiều cách làm hay, việc làm tốt; các tấm gương điển hình về hiến đất, ngày công... góp phần XDNTM đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và ngày càng được nhân rộng trên địa bàn dân cư. Và thực tế đã chứng minh điều đó, nhất là ở làng NTM kiểu mẫu làng Giáng (xã Đồng Lương) và bản Xắng Hằng (xã Yên Khương) – bản biên giới đầu tiên của tỉnh về đích NTM.

Nỗ lực đáp ứng nhu cầu thông tin của dân

Trong những năm qua, Đài TT-TH Lang Chánh đã từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương. Tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn và nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở. Đồng thời, chú ý đến nhân lực phục vụ cho hoạt động của đài truyền thanh cơ sở.

Nhờ được sự quan tâm của lãnh đạo huyện, lãnh đạo đài luôn động viên, khuyến khích, đội ngũ phóng viên đài huyện, đài cơ sở không quản ngại khó khăn, bám sát cơ sở, thực hiện hàng trăm tin, bài phản ánh, tuyên truyền sinh động về chương trình XDNTM; tiếp sóng đều đặn chương trình phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, góp phần tuyên truyền, tạo động lực, khí thế phấn đấu hoàn thành XDNTM theo kế hoạch huyện đã đề ra. Mỗi năm, trung bình đài đã sản xuất được 320 chương trình, 650 tin, bài trên cổng thông tin điện tử. Mỗi tuần có 6 chương trình thời sự với thời lượng phát sóng từ 30 phút trở lên, trong đó có 1 chương trình phát thanh tiếng Thái và là đài truyền thanh huyện duy nhất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Kết cấu mỗi chương trình từ 8 đến 10 tin, 1 chuyên mục và 1 đến 2 bài phản ánh nhanh sự kiện chính trị của huyện và các địa phương. Ngoài ra năm 2019, cùng với sự bùng nổ thông tin, đài đã nhanh chóng cập nhật phản ánh 816 tin truyền hình trên trang facebook với 9.675 người theo dõi và Youtube hàng chục triệu lượt người tiếp cận.

Ông Trịnh Duy An, Giám đốc Đài TT – TH huyện Lang Chánh cho biết: Trong giai đoạn hiện nay với việc bùng nổ thông tin từ các loại hình truyền thông như: Truyền hình IP, truyền hình vệ tinh... Các loại hình thông tin trên mạng xã hội thì việc duy trì hệ thống phát thanh cấp huyện, nâng cao năng lực sản xuất các loại hình chương trình ở đài cấp huyện để tiếp cận với công chúng cơ sở thực sự là cần thiết đối với sự điều hành, chỉ đạo và lắng nghe thông tin đa chiều từ chính cơ sở địa phương. Tuy nhiên nhiều thông tin trên mạng xã hội, mạng internet với nội dung tiêu cực, không chính xác có thể ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến suy nghĩ, hành động của người dân. Cùng với các kênh thông tin chính thống khác, đài truyền thanh cơ sở càng phải được duy trì, phát huy hiệu quả bởi đây là kênh thông tin có sức ảnh hưởng, lan tỏa về cả bề rộng và chiều sâu, đến mọi thành phần, các tầng lớp nhân dân, nhất là ở vùng núi, nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nhờ đó, đã hạn chế đi được rất nhiều thông tin xấu độc từ mạng xã hội, tuyên truyền và định hướng thông tin ở cơ sở được đúng đắn và chính thống, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thực tế cho thấy, trong sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình báo chí hiện đại thì hệ thống truyền thanh cơ sở vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, thu hút một lượng thính giả rộng rãi; là người bạn gần gũi của bà con nhân dân, phục vụ ngày càng tốt hơn chủ trương XDNTM, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo sự ổn định về an ninh – chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với việc phát huy tính hiệu quả, đổi mới về nội dung thông tin, tuyên truyền của chính quyền đến nhân dân, tin rằng trong thời gian tới hệ thống TT-TH cơ sở ở huyện Lang Chánh sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền, là cầu nối giữa Đảng và nhân dân, đặc biệt là người dân ở những vùng sâu, vùng xa còn khó khăn của huyện.

Vân Anh