Phát động hiến máu tình nguyện vì cộng đồng trong công an nhân dân

Sáng 22-4, Công an huyện Triệu Sơn tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện trong lực lượng Công an nhân dân nhằm góp phần giảm thiểu nguy cơ thiếu máu trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Triệu Sơn kiểm tra máu trước khi hiến máu.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân Ngày “Toàn dân hiến máu tình nguyện” và Thư của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an gửi toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện vì một xã hội khoẻ mạnh và nhân văn, vì sức khoẻ cộng đồng và sức khoẻ chính mình, lãnh đạo Công an huyện Triệu Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, động viên các cán bộ, chiến sỹ trong toàn huyện tham gia hiến máu nhằm chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Triệu Sơn tình nguyện tham gia hiến máu .

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Triệu Sơn đã tham gia hiến được 100 đơn vị máu. Đây là việc làm thiết thực của công an huyện, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần tích cực và kịp thời trong hoạt động xã hội, nhằm cung cấp máu cho ngành y tế phục vụ cứu người, thể hiện trách nhiệm của người chiến sỹ Công an nhân dân đối với cộng đồng, góp phần nâng cao hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an trong lòng dân.

Lê Anh