Phát động cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49

Sáng 9-12, tại trường THCS Trần Mai Ninh, TP Thanh Hóa, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Bưu điện tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức Lễ phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020.

Lễ phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 diễn ra tại Trường THCS Trần Mai Ninh, TP Thanh Hóa.

Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 với chủ đề: “Em hãy viết thông điệp gửi một người lớn về thế giới chúng ta đang sống” (Write a message to an adult about the world we live in), đây là một đề tài hay, độ mở lớn, khuyến khích các em có những ý tưởng độc đáo và biết cách trình bày các ý tưởng đó một cách thuyết phục nhất.

Học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh với các tiết mục văn nghệ chào mừng.

Ban tổ chức đã tổ chức phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49 - năm 2020 trên địa bàn tỉnh với mục đích phát triển khả năng viết văn của thiếu nhi, làm phong phú thêm tư duy và góp phần thắt chặt tình hữu nghị các dân tộc, là dịp để các em thiếu nhi hiểu biết thêm về Bưu chính và vai trò của bưu chính trong cuộc sống và phát triển của xã hội cũng như việc sử dụng các dịch vụ Bưu chính.

Ban tổ chức trao phần thưởng cho 3 học sinh tỉnh Thanh Hóa đạt giải quốc gia tại Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48, năm 2019.

Ban tổ chức trao phần thưởng cho em Thiều Thị Vy Anh (sinh năm 2006), học sinh lớp 7A, Trường THCS Đông Yên, huyện Đông Sơn đạt giải nhất cấp tỉnh cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48.

Năm 2018, cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 có chủ đề: "Hãy viết một bức thư về người hùng của em” (Write a letter about your hero). Cuộc thi được triển khai tại 63 tỉnh, thành phố, Ban tổ chức đã công nhận 106 giải cá nhân và 9 giải tập thể đạt giải cấp quốc gia. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa đạt 3 giải cá nhân, gồm 2 giải khuyến khích và 1 giải cây bút trẻ triển vọng.

Cụ thể, 2 em đạt giải khuyến khích gồm: Lê Mai Linh, học sinh lớp 9F, Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa) và Lại Gia Linh, học sinh lớp 7B, Trường THCS thị trấn Cành Nàng (huyện Bá Thước); em Cao Thương Huyền, học sinh lớp 9A, Trường THCS Trần Mai Ninh (TP Thanh Hóa), đạt giải cây bút trẻ triển vọng. Tại Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 48 năm 2019, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 63.262 bài tham dự cuộc thi.

Ban tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao, phong trào tốt trong công tác tổ chức, triển khai Cuộc thi thư quốc tế UPU lần thứ 48 - năm 2019.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 3 học sinh đạt giải quốc gia, 25 cá nhân đạt giải thưởng cấp tỉnh và 11 đơn vị có thành tích cao, phong trào tốt trong công tác tổ chức, triển khai Cuộc thi thư quốc tế UPU lần thứ 48 - năm 2019.

Lan Phương