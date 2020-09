Phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2020

Sáng 28-9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với huyện Hà Trung tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2020 tại Trường THCS Lý Thường Kiệt (thị trấn Hà Trung).

Toàn cảnh buổi lễ.

Theo thống kê hằng năm, trung bình cả nước có tới hơn 2.000 trẻ em bị tử vong do đuối nước và chiếm tỷ lệ cao nhất (trên 50%) trong tổng các vụ tử vong do tai nạn thương tích. Tại Thanh Hóa, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, địa phương trong triển khai, thực hiện Quyết định 234/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 và chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành về phòng, chống đuối nước trẻ em, công tác phòng, chống đuối nước trẻ em đã đạt được những kết quả đáng kích lệ. Số vụ trẻ em bị đuối nước ngày càng giảm; số trẻ em được học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước tăng dần. Số bể bơi, biển cấm, biển cảnh báo được xây dựng và lắp đặt ngày càng nhiều... Tuy nhiên, mỗi năm trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra từ 20-30 trường hợp trẻ em bị tử vong do đuối nước.

Ông Lê Minh Hành, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

Năm 2020 là năm thứ hai tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện dự án phòng, chống đuối nước trẻ em, do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Từ thiện Bloogber (Hoa Kỳ) tài trợ. Trong năm 2019, dự án được triển khai tại 20 xã, thị trấn thuộc các huyện: Triệu Sơn, Nông Cống, Hà Trung, Nga Sơn, Như Thanh, Cẩm Thủy. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các huyện, xã dự án tổ chức được 110 lớp dạy bơi an toàn cho 2.200 trẻ em từ 6 đến dưới 15 tuổi, trong đó có 2.119 trẻ được đánh giá là biết bơi theo quy định của dự án; 4.000 trẻ em được trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước và 980 cộng tác viên, giáo viên mầm non, cha mẹ được tập huấn kiến thức về phòng, chống đuối nước cho trẻ em...

Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa tặng học bổng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường THCS Lý Thường Kiệt.

Để giảm thiểu tai nạn đuối nước trên địa bàn tỉnh, tại lễ phát động chiến dịch truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2020, đồng chí Lê Minh Hành, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường sự phối hợp trong việc triển khai thực hiện các giải pháp, hoạt động thiết thực hiệu quả để phòng, chống đuối nước trẻ em. Tổ chức chiến dịch truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng chống đuối nước trẻ em tại các địa phương triển khai dự án nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung. Thường xuyên tập huấn, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ và trẻ em. Huy động các nguồn lực xã hội hóa để tăng cường tổ chức dạy bơi an toàn cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, cải tạo các điểm, các nơi có nguy cơ gây đuối nước để có biện pháp xử lý kịp thời để giảm thiểu tình trạng trẻ em đuối nước trên địa bàn tỉnh; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em...

Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa đã tặng Trường Mầm non xã Hà Lai (Hà Trung) 50 triệu đồng để xây công trình nước sạch.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Thanh Hóa đã tặng Trường Mầm non xã Hà Lai (Hà Trung) 50 triệu đồng để xây dựng công trình nước sạch và tặng học bổng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của Trường THCS Lý Thường Kiệt.

Mai Phương