PC Thanh Hóa tổ chức tuyên tuyền về an toàn điện

Chiều 12-6, tại Trường THPT Thạch Thành 1, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) tổ chức chương trình tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, an toàn phòng chống cháy nổ và phòng ngừa tai nạn điện trong dân.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi tuyên truyền

Tại buổi tuyên truyền, 500 học sinh Trường THPT Thạch Thành 1 đã được cán bộ PC Thanh Hóa phổ biến, truyền đạt các nội dung về tầm quan trọng của công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, một số phương pháp phòng ngừa tai nạn điện. Từ sự hiểu biết của bản thân, các em sẽ nhận diện được các mối nguy hiểm về điện, tự trang bị kiến thức phòng ngừa cho bản thân và gia đình; đồng thời, trở thành những tuyên truyền viên tích cực về cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại gia đình và xã hội.

Các em học sinh tham gia buổi tuyền truyền

Sau khi được phổ biến các nội dung tuyên tuyền, các em học sinh đã được tham gia trả lời câu hỏi liên quan đến kiến thức, kỹ năng về an toàn điện; phổ biến các kỹ năng cơ bản về phương pháp cấp cứu người bị điện giật.

Đại diện Phòng An toàn, PC Thanh Hóa phát biểu tại buổi tuyên truyền

Các em học sinh tham gia trả lời câu hỏi tìm hiểu kỹ năng sử dụng điện an toàn

Những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, lưới điện trên địa bàn tỉnh đã được đầu tư, phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, điện vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây tai nạn, cháy nổ trong quá trình sản xuất, vận hành và sử dụng. Để chủ động ngăn ngừa, giảm thiểu nguy cơ cháy, nổ, tai nạn khác do điện gây ra, việc nâng cao kỹ năng sống an toàn cho người dân về an toàn điện là vô cùng cần thiết.

