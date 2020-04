“Nuôi em” – một dự án ấm áp tình thương

Những năm gần đây, nói đến Dự án “Vì trẻ em vùng cao”, ai cũng đều biết đó là hoạt động xây trường cho các em học sinh tại những địa bàn đặc biệt khó khăn của các huyện vùng cao Thanh Hóa, nhưng Dự án “Nuôi em” thì chưa hẳn đã nhiều người biết đến. Dự án này mới thực sự ra đời và triển khai từ năm 2019 nhằm chia sẻ những khó khăn, bất hạnh của trẻ em vùng cao xứ Thanh.

Hàng trăm em nhỏ tại các huyện Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn đã được hỗ trợ từ Dự án “Nuôi em”. (Ảnh minh họa).

Cứ mỗi lần thực hiện các công trình thuộc Dự án “Vì trẻ em vùng cao”, các thành viên dự án được gặp gỡ, tiếp xúc với không ít những trẻ em, học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn như khuyết tật, mồ côi, hộ nghèo đặc biệt khó khăn. Điều này càng khiến các thành viên của dự án mong muốn có một chương trình mới nhằm hỗ trợ cho các em. Từ đó, ý tưởng Dự án “Nuôi em” đã ra đời. Anh Lê Bá Mai, trưởng ban điều hành dự án chia sẻ: Năm 2017 từ thông tin của cô giáo Lê Thị Ngọc (Trường Mầm non Quang Hiến, huyện Lang Chánh) về việc các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, éo le không đến lớp đầy đủ do gia đình không có tiền cho em ăn bán trú, Dự án “Vì trẻ em vùng cao” tiếp nhận 4 hoàn cảnh các em nhỏ đặc biệt khó khăn và kết nối để các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền ăn bán trú cho các em. Vì thế, ý tưởng về một chương trình nuôi em đã ra đời từ đây. Tuy vậy, vì nhiều lý do, mô hình này chưa thể nhân rộng sang các địa phương khác. Sau một thời gian chuẩn bị, đến năm 2019, Dự án “Nuôi em” mới thực sự ra đời và triển khai tại các huyện Lang Chánh, Bá Thước và Quan Sơn.

Theo đó, các đối tượng mà dự án hỗ trợ là các em mồ côi, khuyết tật hoặc có bố mẹ bị khuyết tật không có khả năng lao động, bị bệnh hiểm nghèo, các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như bố mẹ ly hôn, hộ nghèo có đông con đi học (từ 3 con trở lên) và các hoàn cảnh thực sự khó khăn khác. Dự án đã bắt đầu quá trình vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ kinh phí, nhận nuôi các em với mức bình quân 150.000 đồng/tháng/1 em. Nhận thấy đây là một hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực, vì vậy ngay sau khi kêu gọi, vận động, Dự án “Nuôi em” đã nhận được sự hưởng ứng ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm, cá nhân, doanh nghiệp. Đã có 465 người đăng ký hỗ trợ tiền ăn, tương ứng với 465 em được nhận nuôi hàng tháng. Tính đến hết quý I-2020, dự án đã nhận nuôi 437 em của 3 huyện Lang Chánh, Bá Thước, Quan Sơn với tổng kinh phí trên 420 triệu đồng. Cùng với kinh phí của Nhà nước hỗ trợ, dự án đã giúp gia đình các em yên tâm đưa con tới trường mà không phải lo lắng việc đóng tiền ăn bán trú. Ngoài ra, dự án còn kêu gọi để hỗ trợ mỗi em nhỏ 2 áo ấm; hỗ trợ bình lọc nước sạch cho các trường, hỗ trợ mua dụng cụ học tập, hỗ trợ một phần kinh phí cho những người trực tiếp thực hiện hoạt động chăm sóc trẻ (dù rất ít). Một số em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tùy theo mức độ có thể được hưởng mức hỗ trợ cao hơn mức bình quân 150.000 đồng/tháng.

Trong năm 2020 và những năm tới, dự án tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sự chung tay, tham gia nhận nuôi các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các huyện miền núi, vùng cao xứ Thanh. Dự án cũng đã xây dựng hệ thống quản lý bằng công nghệ thông tin với các mã số cho từng em, tương ứng với người nhận nuôi. Cách thức triển khai cấp kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho các em cũng được dự án, các nhà trường thực hiện linh hoạt, chặt chẽ. Từ những thành công bước đầu tại 3 huyện Lang Chánh, Quan Sơn, Bá Thước, dự án tiếp tục hướng tới các huyện vùng cao khác trên địa bàn tỉnh để nhận nuôi thêm nhiều em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiệu quả và ý nghĩa nhân văn của dự án đã lan tỏa rộng rãi, sự hưởng ứng của cộng đồng, cùng chung tay chia sẻ với những hoàn cảnh trẻ em gặp khó khăn, bất hạnh ở vùng cao xứ Thanh.

Mạnh Cường