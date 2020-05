Nở rộ phong trào trồng rau sạch tại nhà

Trồng rau sạch thủy canh đang được các gia đình ở TP Thanh Hóa lựa chọn.

Lo lắng trước thực trạng rau xanh bán trên thị trường không bảo đảm an toàn cho sức khỏe, nhiều người dân đã chọn giải pháp tự trồng rau sạch tại nhà. Trào lưu trồng rau sạch tại nhà càng nở rộ kể từ khi thực hiện việc cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Để có nguồn rau sạch phục vụ bữa ăn cho gia đình, suốt 2 năm qua chị Nguyễn Thị Hải Lê ở khu đô thị mới phường Đông Hải, TP Thanh Hóa đã tận dụng lô đất cạnh nhà chưa xây dựng để trồng rau. Chị Lê cho biết: Buổi đầu, tôi chi khoảng hơn 1 triệu đồng mua đất màu, phân bón, vòi tưới, hạt giống để thực hiện trồng rau. Đợt nghỉ chống dịch COVID-19 cũng là lúc gia đình huy động tổng lực vợ chồng, con cái tập trung cải tạo lại vườn rau, xới xáo đất diệt trừ mầm sâu bệnh, rải phân vi sinh bổ sung dinh dưỡng để trồng lứa mới. Đến nay các loại rau mùng tơi, rau đay, rau muống, dưa chuột đã cho thu hoạch. Ăn không xuể, thi thoảng chị lại cắt một lứa, bó thành từng bó mang đến cơ quan biếu chị em làm cùng. Rau xanh nhà chị Lê trở thành món quà được nhiều chị em ưa thích, nhất là các mẹ bỉm sữa đã đăng ký “dài hơi” nguồn rau sạch này để nấu bột, nấu cháo cho con.

Làm quỹ tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, do công việc bận rộn, nhà lại không có đất trồng rau nên hằng ngày chị Lan phải mua rau ở chợ về ăn, dù không biết rõ nguồn gốc. Nhân khoảng thời gian nghỉ chung tay phòng, chống dịch, chị tìm hiểu qua mạng về cách trồng, chăm sóc rau sạch trong thùng xốp và tận dụng các thùng xốp, chậu cây cảnh đổ đất trồng rau, vừa lao động rèn luyện sức khỏe, vừa có rau sạch ăn. Hiện trên sân thượng của gia đình chị là một màu xanh mướt với nhiều loại rau đang bắt đầu cho thu hoạch. Chị Lan cho biết: Chỉ với hơn 20 thùng xốp, thêm ít công sức là có nguồn rau sạch cho các bữa ăn hằng ngày, bảo đảm sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Với gia đình chị Nguyễn Thị Phương Liên, do 2 vợ chồng đều làm trong ngành ngân hàng nên thời gian rất nghiêm ngặt. Anh chị phải đón bố mẹ dưới quê lên ở để trông nhà, đỡ đần việc cơm nước. Do còn khỏe lại không quen “ở nể”, thấy lô đất bên cạnh bị bỏ hoang mà tiếc nên bà bàn với con trai và con dâu tận dụng để trồng rau cho đỡ “buồn tay, buồn chân”, vừa đỡ tốn tiền mua rau, vừa yên tâm vì được ăn rau sạch. Thấy hợp lý, chị Liên đã mua đất, thuê người cải tạo, đánh luống, mua các loại giống rau về cho ông bà trồng. Vườn rau ông bà chăm lúc nào cũng xanh mướt, mùa nào rau nấy ai đi qua cũng phải tấm tắc khen. Nhiều rau, mỗi tuần anh chị lại hái gửi nhà xe cho 2 cháu đang học, làm việc ở Hà Nội và biếu hàng xóm, tạo sự gần gũi, gắn kết tình hàng xóm. Chị Liên cho biết: Rau nhà trồng ăn thấy ngon, ngọt hơn rau mua ở chợ, lại an toàn cho sức khỏe. Nếu sau này họ lấy đất xây nhà, tôi sẽ mua thùng xốp để sân thượng hoặc tận dụng các khoảng trống trong nhà trồng rau chứ không tính chuyện mua rau ngoài chợ.

Thương binh Nguyễn Mạnh Hùng ở thị trấn Tĩnh Gia, người đã rất thành công trong phát triển kinh tế tư nhân, lại vừa nghiên cứu thành công quy trình trồng rau sạch thủy canh trên ban công, sảnh nhà, khung cửa sổ. Bác Hùng cho biết: Mô hình trồng rau sạch thủy canh trên ban công, sảnh nhà với công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp cho người dân sống ở thành phố, khu đô thị không có đất. Trồng rau thủy canh không quá phụ thuộc vào đất, cách ly được môi trường đất tự nhiên, không phụ thuộc vào thời tiết, không chịu ảnh hưởng của mầm sâu bệnh, lại bảo đảm đầy đủ dinh dưỡng và tạo cảnh quan môi trường xanh mát, sạch đẹp. Mặt khác, việc trồng rau thủy canh nhanh cho thu hoạch, với rau mầm chỉ cần 7 ngày là được 1 lứa. Cũng theo bác Hùng, hiện việc trồng rau thủy canh đã được nhiều gia đình ở TP Thanh Hóa lựa chọn. Tuy nhiên với chi phí đầu tư ban đầu hơi cao nên việc trồng thủy canh chưa phủ rộng.

Hiện nay, việc trồng rau sạch tại gia đã được nhiều gia đình hưởng ứng. Nắm bắt được nhu cầu người dân, nhiều cửa hàng, siêu thị đã bày bán đầy đủ nguyên, vật liệu để trồng rau, từ dụng cụ cuốc, xẻng, chậu, giỏ trồng, xô tưới, vòi tưới với đủ kích cỡ lớn, bé; đến các loại hạt giống rau trồng cho 4 mùa. Chị Lê Thị Xuân, chủ cửa hàng hạt giống rau – hoa ở số 19 Đại lộ Lê Lợi, cho biết: Trước kia cửa hàng nhà chị chủ yếu bán sỉ cho khách ở các huyện, nhưng mấy năm trở lại đây số người mua lẻ các loại giống rau tăng mạnh. Để người dân không phải đi mua tại nhiều điểm, gia đình chị nhập thêm các mặt hàng đi kèm để bán như mùn xơ dừa, trấu, phân hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học...

Trong khoảng thời gian thực hiện cách ly xã hội, lướt trên facebook chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh “nông dân” là công nhân, viên chức, người lao động “khoe” hình ảnh gia đình đang lao động bên những luống rau mới trồng. Đó là một minh chứng về độ “hót” và “nở rộ” phong trào trồng rau sạch.

