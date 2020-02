Nở rộ các dịch vụ “ăn theo” mùa lễ hội đầu năm

Tết Nguyên đán là khởi điểm của một mùa lễ hội trong năm, khắp nơi trên địa bàn tỉnh, người người lại nô nức rủ nhau đi du xuân vãn cảnh, cầu bình an ở những điểm tâm linh. Theo đó, các dịch vụ như: Sắp đồ lễ, viết sớ, bán đồ lưu niệm, ăn uống, trông giữ xe... cũng được dịp nở rộ.

Mùa lễ hội là dịp nở rộ các dịch vụ trông xe, bán đồ lễ... tại các điểm tâm linh.

Năm nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) bùng phát đúng vào mùa lễ hội nên lượng du khách thập phương đến các điểm di tích tâm linh có phần giảm sút. Tuy nhiên, theo thống kê của UBND TP Sầm Sơn, trong dịp Tết Nguyên đán 2020, thành phố đã đón trên 20.000 lượt du khách. Con số này không ngừng tăng vào những ngày tiếp theo. Tại các điểm tâm linh khác như: Phủ Na, Am Tiên (Triệu Sơn), đền Cửa Đạt (Thường Xuân)... số lượng du khách lớn đã kéo theo nhu cầu sử dụng các loại dịch vụ tại đây tăng cao.

Chị Lê Thị Thủy, người có thâm niên bán hàng ăn uống ở khu vực Đền Độc Cước (TP Sầm Sơn), cho biết: “Ba năm trở lại đây, những người kinh doanh dịch vụ quanh khu vực các điểm di tích chúng tôi luôn được thành phố tuyên truyền nhắc nhở về an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như bảo đảm an ninh trật tự, bán hàng đúng giá niêm yết... Ban quản lý khu danh thắng cũng thường xuyên đi kiểm tra, giám sát nên chúng tôi thực hiện rất nghiêm túc. Sau tết, lượng người đi lễ tăng mạnh, hàng hóa cũng bán chạy hơn, gấp nhiều lần ngày thường. Ngoài bán bánh kẹo, tôi còn bán thêm hoa quả, đồ lễ, mía, nước giải khát các loại... Tuy nhiên không vì thế mà chúng tôi nhập hàng kém chất lượng để thu lợi nhuận. Chỉ duy nhất vấn đề giá cả là tăng hơn 1 chút do giá thực phẩm, thuê nhân công đều tăng”.

Theo ghi nhận tại những điểm lễ hội truyền thống khác, các dịch vụ ăn theo mùa lễ hội cũng diễn ra khá sôi nổi. Xung quanh các khu vực di tích, ngoài hàng chục quán ăn, nước uống, nhiều dịch vụ mọc lên như “nấm” ở hai bên đường như bán hoa quả, cây vàng, cành lộc, viết sớ, sắp lễ thuê, cho thuê mâm đặt lễ, đồ lưu niệm và nhiều trò chơi dành cho trẻ em như tô tượng, nhà bóng... được mở ra và rất hút khách.

Tâm trạng hào hứng, phấn khởi, anh Nguyễn Thế Thanh, chủ một điểm trông xe trước cổng chùa Thanh Hà (TP Thanh Hóa), chia sẻ: Bình thường, chỉ những ngày rằm, mùng 1 là chúng tôi đông khách, nhưng vào dịp đầu năm thì người dân đi chùa cầu an tất cả các ngày trong tuần nên các điểm trông giữ quanh đây lúc nào cũng đông xe đến gửi. Bình thường thì giá gửi xe máy là 3.000 đồng/chiếc, còn những ngày này thì chúng tôi nâng lên 5.000 đồng/chiếc. Trung bình mỗi điểm thu được vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng từ dịch vụ trông giữ xe.

Bên cạnh các dịch vụ “ăn theo” tại chỗ nở rộ thì dịch vụ kinh doanh cho thuê xe cũng đắt hàng vào những ngày đầu năm. Ngay từ tháng chạp của năm 2019, nhiều người dân đã tìm đến các cơ sở kinh doanh cho thuê xe để đặt trước phục vụ cho những chuyến du xuân dịp sau tết. Dù giá thuê cao ngất ngưởng nhưng công ty nào cũng ở trong tình trạng “cháy” xe. Chị Lê Thị Hoa, chủ một doanh nghiệp cho thuê xe ô tô ở phường Ba Đình, cho biết: “Khách thuê khá đa dạng, chủ yếu là các hộ gia đình, công sở và những đoàn khách lớn tuổi đi theo tour tâm linh. Phần lớn nhu cầu thuê xe ô tô đi lễ hội năm nay tập trung vào các loại xe từ 16 chỗ trở xuống. Loại xe này phù hợp cho nhóm gia đình và bạn bè thuê. Cụ thể, giá thuê xe tự lái loại từ 4 đến 7 chỗ khoảng 1 đến 1,5 triệu đồng/ngày (chi phí xăng dầu do người thuê xe chịu). Giá thuê xe tuy cao hơn ngày thường từ 200 đến 500 nghìn đồng nhưng nếu khách hàng không đăng ký trước cũng không còn xe. Hiện nay 20 xe của công ty chúng tôi đã có lịch đặt trước nên có nhiều khách đến thuê, chúng tôi cũng đành phải từ chối”.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các dịch vụ tuy có giảm so với mọi năm, song vẫn khá sôi động. Qua tìm hiểu cho thấy, mặc dù số lượng hàng quán, dịch vụ tại các lễ hội khá nhiều và đa dạng nhưng việc bố trí, sắp xếp, quy hoạch khu vực cho các dịch vụ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện tượng chèo kéo du khách giảm đáng kể, việc niêm yết giá được thực hiện khá chặt chẽ. Có được điều đó là do thời gian qua, các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ của người dân, giúp cho các lễ hội đầu xuân được diễn ra trọn vẹn và giữ được nét đẹp truyền thống lâu đời của người dân Việt.

Bài và ảnh: Thu Hà