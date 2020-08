Những phụ nữ đơn thân giàu nghị lực

Đơn thân là cuộc sống không phụ nữ nào mong muốn, nhưng có những ngã rẽ của cuộc đời khiến các chị phải đóng nhiều vai. Dù nuôi con một mình vất vả là điều dễ thấy, nhưng các chị đã nỗ lực phát huy nội lực bản thân để vươn lên.

Cơ sở may của chị Nông Thị Hương (người ngoài cùng bên phải), thôn Thị Tứ, xã Đồng Tiến (Triệu Sơn) tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo ở thôn Thị Tứ, xã Đồng Tiến (Triệu Sơn), chị Nông Thị Hương cùng chồng đã chọn cho mình học nghề may với mong muốn thoát nghèo. Sau thời gian học nghề, vợ chồng chị Hương đã tích góp, vay mượn được một khoản tiền mua chiếc máy khâu về may tại nhà. Ban đầu mới làm nghề nên ít khách, chị Hương miệt mài từng đường kim, mũi chỉ với mong muốn sẽ sống được bằng nghề và dần dần được nhiều người đến may. Kết duyên với chồng cũng thuộc hộ nghèo nên vợ chồng chị lập nghiệp khá vất vả, nhưng bù lại cả hai đều rất chịu khó và có nghị lực. Chồng chị thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ để vợ chuyên tâm làm nghề, do đó công việc mỗi ngày một khá lên và đã xây được nhà khang trang. Thật không may, giữa lúc công việc đang có hướng phát triển mở rộng thì chồng chị đột ngột qua đời, khi con gái thứ 2 vừa hơn 2 tuổi.

Quá đau buồn, chị Hương dừng làm việc 6 tháng, tâm trí không tập trung. Nhìn thấy hoàn cảnh của chị, nhiều chị em hội viên, phụ nữ trong xã, người thân động viên chị Hương sớm lấy lại tinh thần để làm chỗ dựa cho các con. Chị Hương cho biết: “Được sự giúp đỡ của nhiều người, tôi xác định, nhà không còn đàn ông làm trụ cột thì mình sẽ vất vả gấp đôi và càng phải nỗ lực làm nghề thì mới vực dậy nghề mà mình tâm huyết bấy lâu”. Những nỗ lực của chị Hương đã được đền đáp xứng đáng sau nhiều năm. Hiện chị là chủ của hai cơ sở may với 26 lao động. Năm 2019 chị đăng ký thành lập Công ty TNHH MTV Hương Huyền. Mỗi tháng công ty tiêu thụ 10.000 sản phẩm, chủ yếu là đồng phục học sinh. Thu nhập sau khi trừ chi phí còn lãi từ 300 - 400 triệu đồng. Trong đợt phòng chống dịch COVID-19, công ty của chị Hương đã may 2.000 chiếc khẩu trang vải tặng học sinh các trường. Hai con gái của chị đều chăm ngoan, học giỏi và luôn là động lực để chị vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Lý, chi hội phụ nữ thôn Yên Minh, xã Trường Sơn (Nông Cống) kể: “Giữa lúc cuộc sống gia đình đang vui vẻ, hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi thì tôi ngã gục khi bất ngờ chồng qua đời vì tai nạn giao thông. 5 năm sau, con trai cũng mắc bệnh hiểm nghèo và ra đi mãi mãi. Mất mát quá lớn, tôi suy sụp hoàn toàn, công việc kinh doanh vật liệu xây dựng bỏ bê. Được sự quan tâm, động viên của người thân, bà con hàng xóm, tôi đã cố gắng vượt qua và khôi phục lại nghề rồi mở rộng thị trường. Ban đầu việc kinh doanh cũng gặp không ít khó khăn, nhưng tôi dồn sức lực làm bằng được và hiện tại đã tạo điều kiện cho 4 lao động có việc làm thường xuyên”. Chúng tôi được biết, ngoài chăm lo phát triển kinh tế của gia đình, chị Lý đồng cảm với những người có hoàn cảnh khó khăn nên rất ham làm từ thiện. Khởi đầu hành trình làm việc thiện từ tháng 10-2009, chị cùng anh chị em trong gia đình góp tiền mua 160 cái chăn, màn, 100 kg gạo và nhiều đồ dùng học tập, quần áo thuê xe chở vào xã Liên Ninh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) để hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng do lũ. Sau chuyến đi đó, chị Lý càng quyết tâm làm nhiều việc thiện hơn. Tính từ năm 2015 đến nay, chị đã cùng bạn bè làm từ thiện tặng quà tổng trị giá hơn 200 triệu đồng và hàng chục thùng quần áo, đồ dùng. Riêng cá nhân chị hỗ trợ 10 hộ khó khăn trong thôn, mỗi hộ 10 đến 15 triệu đồng vật liệu xây dựng để làm nhà ổn định cuộc sống, mỗi năm tặng 5 suất học bổng cho học sinh vượt khó...

Mọi thứ ban đầu với chị Nguyễn Thị Hương, thôn Xuân Phú, xã Xuân Lộc (Hậu Lộc) vô cùng khó khăn khi chồng mất vì bạo bệnh để lại 3 con thơ, gia cảnh nghèo khó. Chị Hương không biết mình chị sẽ bắt đầu từ đâu để nuôi các con. Sau nhiều đêm trăn trở, suy nghĩ, cùng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của hội phụ nữ xã, chị đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, quỹ TYM, quỹ hội, đầu tư chuồng trại nuôi bò sinh sản, ngan, gà. Đến nay, thu nhập của gia đình đạt 90 triệu đồng/năm. Vừa làm mẹ, vừa làm bố, chị Hương luôn hướng cho con mình nghị lực vượt khó, chia sẻ bầu bạn với con để mẹ con hiểu nhau hơn. Vì thế, các con chị rất có ý thức tự lập trong cuộc sống, chăm ngoan, học giỏi. Năm 2019 gia đình chị đã thoát nghèo...

Làm mẹ đơn thân với muôn vàn khó khăn, vất vả, nhưng các chị đều có chung điểm đáng quý là biết trân trọng cuộc sống, có ý chí, nghị lực vươn lên. Các chị Cao Thị Tuyến, bản Cỗi Khiêu, xã Xuân Phú (Quan Hóa); Hà Thị Hà, khu III, thị trấn Mường Lát (Mường Lát)... cũng có chung hoàn cảnh đó và đang góp một phần nhỏ bé của mình lan tỏa việc làm tốt, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Bài và ảnh: Lê Hà