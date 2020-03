Những chuyến xe chở sự tử tế

Tất cả các bệnh nhân đi khám, lấy thuốc, điều trị bệnh... chỉ cần có sổ khám bệnh, hồ sơ bệnh án, đơn thuốc của bác sĩ hoặc bất kỳ một giấy tờ liên quan đều được nhà xe Minh Quý, chuyên chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hóa, miễn phí hoàn toàn. Hành động này không chỉ lan tỏa sự yêu thương mà còn giúp những người mắc bệnh cảm thấy ấm lòng và có thêm nghị lực để chống chọi với bệnh tật.

Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Minh Quý thường xuyên kết hợp với Huyện đoàn Hậu Lộc triển khai nhiều hoạt động từ thiện.. Ảnh: Tăng Thúy

Những hành khách đặc biệt

Hằng ngày, 6 chiếc xe giường nằm, màu đỏ, bên sườn in dòng chữ “Miễn phí toàn bộ cho những người khám, chữa bệnh” đều đặn lăn bánh 12 lượt đi và về, theo lộ trình Bến xe Minh Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) – Bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) và ngược lại.

4h sáng, bến xe – trụ sở Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Minh Quý đã rộn ràng tiếng người, nhộn nhịp xe cộ và nhiều “hành khách” đặc biệt. Nói là hành khách đặc biệt bởi đó là những người bệnh, người nhà với nhiều hành lý, đồ đạc. “Cô chú ơi, xếp hàng rồi mình lên xe theo thứ tự nha!”; “Để cháu đỡ bác lên xe!”; “Xếp cho cô chú ngồi chỗ này đi!”; “Hành lý xếp ở dưới OK hết chưa? Đếm người lại coi đủ chưa để xe còn khởi hành”... tiếng những phụ xe, lái xe hối hả cất lên. Họ đứng dọc từ cổng vào, xách từng túi đồ cho khách chất vào khoang hành lý; hướng dẫn và sắp xếp từng vị trí ngồi...

Thấy một người đàn ông lớn tuổi, tay phải còn băng bó, một mình ôm túi hành lý, vai đeo thêm một túi khác, anh Nguyễn Văn Tùng, phụ xe chuyến 4h30 sáng, nhanh chóng chạy lại đỡ giúp ông và nhẹ nhàng đặt vào tay ông tấm vé với dòng chữ “Miễn phí toàn bộ cho những người khám, chữa bệnh”. Sau khi được hướng dẫn, yên vị ngồi đúng số ghế trên xe, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Ông cho biết: “Tôi tên là Nguyễn Văn Quyết, 53 tuổi, thôn Hưng Bắc, xã Hưng Lộc. Gần 1 năm trước, khi đang làm xây dựng ngoài Hà Nội, tôi bị tai nạn lao động phải phẫu thuật và nằm điều trị tại Bệnh viện Việt Đức gần tháng trời. Xuất viện, tôi vẫn thường xuyên ra Hà Nội tái khám. Không đi làm, bệnh tật hành hạ, gia đình tôi phải bán hết đất, vay thêm tiền điều trị, nợ nần tới hơn 100 triệu đồng rồi. Trong hoàn cảnh hiện tại, tấm vé xe miễn phí thật sự thiết thực đối với tôi”.

“Mặc dù đi xe không mất tiền vé nhưng tôi luôn được nhà xe xếp cho giường nằm riêng với đầy đủ tiện nghi, có nước uống. Trên xe những người khác được đối xử thế nào thì tôi cũng được đối xử thế đó, thậm chí còn được quan tâm nhiều hơn. Tôi thực sự cảm động và biết ơn lắm” – ông Quyết nói thêm.

Có mặt trên chuyến xe, tôi chứng kiến câu chuyện của chị Đoàn Thị Ngọc, thôn Thắng Tây, xã Ngư Lộc, mắc căn bệnh ung thư cổ tử cung. Gần 3 năm nay, chị Ngọc thường xuyên phải ra Hà Nội thăm khám, điều trị. Vì thế, chị là khách hàng thân thiết của nhà xe. “Gần 3 năm chống chọi với bệnh tật, bao nhiêu tài sản có giá trị gia đình đều đem bán hết. Có những tháng, tôi đi nhờ nhà xe Minh Quý lên Hà Nội thăm khám đến 3-4 lần, nếu chỉ tính riêng tiền đi lại cũng gần triệu bạc. Đó là một gánh nặng lớn. May mắn được nhà xe Minh Quý miễn phí vé, gánh nặng kinh tế cũng được san sẻ phần nào” - chị Ngọc cho hay.

Ông Hoàng Văn Đức, thôn Nam Vượng, xã Ngư Lộc, cũng là “hành khách đặc biệt” của nhà xe Minh Quý. Ông bị suy thận gần chục năm nay, mỗi tháng phải chạy thận 15 lần. Ông thuê phòng trọ ở gần Bệnh viện Bạch Mai, thi thoảng mới về quê. “Tôi đi xe nhiều đến mức, lái xe, phụ xe đều quen mặt. Anh, em xem nhau như người nhà. Đi “chùa” nhiều, tôi cũng thấy ngại, nhưng đưa tiền các chú ấy đều từ chối. Đôi lần, tôi còn bị “mắng” vì khách sáo quá” – ông Đức chia sẻ.

Được biết, trong ngày hôm ấy, không chỉ ông Quyết, chị Ngọc, ông Đức mà còn gần chục người khác cũng được nhà xe Minh Quý miễn phí hoàn toàn tiền vé. Và trên những chuyến xe đặc biệt này, nghĩa cử cao đẹp luôn ẩn chứa trong những hành động mộc mạc. Không cầu kỳ khi phải xem giấy tờ, sổ sách khám bệnh, mỗi khi thu tiền trên xe, phụ xe chỉ cần nói câu: “Ai đi khám, lấy thuốc, trị bệnh thì không phải trả tiền nhé” thì mọi người tự biết và lên tiếng. Bởi, không ai đang khỏe mạnh lại nhận mình đau ốm cả.

Cũng cần nói thêm, không chỉ được miễn vé, người đi chữa bệnh còn nhận được sự quan tâm, ưu tiên đặc biệt từ nhà xe khi luôn được sắp xếp nằm ở ghế gần đầu xe, giường tầng... Trong quá trình xếp khách, nhân viên phục vụ của nhà xe khéo léo điều chỉnh, giải thích để các hành khách khác nhường vị trí thuận tiện cho người bệnh, tạo điều kiện để họ di chuyển và nghỉ ngơi tốt nhất trên xe. Thậm chí, vào những ngày lễ tết, ngày cao điểm cuối tuần, lượng khách khá đông, nhà xe vẫn ưu tiên giữ giường cho bệnh nhân và không ít lần phải chuyển hành khách bình thường sang xe khác. “Trước khi xe chuyển bánh, chúng tôi thường thông báo cho hành khách về những tấm vé miễn phí. Không ít người bệnh e dè, ngần ngại không muốn chia sẻ về bệnh tình của mình để được miễn vé. Vì thế, chúng tôi phải chủ động quan sát thấy ai có biểu hiện bệnh, như: Băng bó, bị trụi tóc hay xanh xao... thì ghi danh sách để báo lên công ty và không thu tiền” – anh Tùng cho biết.

Sống trên đời cần có một tấm lòng

Được biết, chủ nhân của những chiếc xe chở sự tử tế này là anh Bùi Văn Viết, Giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Minh Quý. Chia sẻ về ý tưởng miễn phí tiền vé xe cho bất kỳ ai đi khám, chữa bệnh, anh Viết bảo: “Cả đời tôi lăn lộn ở các bến xe, chứng kiến nhiều người có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Để mua được một tấm vé có khi họ phải vét đến những đồng tiền cuối cùng. Thế mà có những người 1 tháng phải đi về từ 3 đến 4 lần để điều trị. Bố tôi cũng từng chạy chữa một thời gian dài ở bệnh viện nên tôi rất đồng cảm và muốn được chia sẻ để giúp họ giảm bớt một phần gánh nặng về tài chính”.

Vé xe từ Hậu Lộc đi Hà Nội và ngược lại là 200.000 đồng, đối với người khỏe mạnh nó chẳng đáng gì, nhưng đối với người bệnh, số tiền đó có thể giúp người ta bớt đi phần nào lo lắng vì các khoản chi phí lớn khi đi trị bệnh. Nhưng nếu chỉ ưu tiên miễn phí vé xe cho bệnh nhân ung thư, chạy thận thì cũng chẳng giúp được mấy người nên Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Minh Quý mở rộng cấp vé miễn phí cho tất cả những người đi khám bệnh, mua thuốc, những người đang điều trị ngoại trú... trên toàn tuyến dọc Quốc lộ 1A từ Thanh Hóa đến Hà Nội. Và 4 năm qua, gần 4.000 người bệnh đã được đi xe miễn phí. Trung bình mỗi ngày, nhà xe chở 20 – 30 người bệnh. Đặc biệt, ngày 28-2 vừa qua, hơn 50 người bệnh đã được nhà xe vận chuyển miễn phí. Anh Viết chia sẻ: “Thật ra, tôi cũng không giúp gì được nhiều, chỉ có thể chia sẻ một phần nào đấy xem như là biếu họ miếng bánh, gói quà nhỏ. Việc này hoàn toàn khác với việc cho họ tiền. Bởi cho tiền, họ sẽ nghĩ mình coi thường, mất đi ý nghĩa tình cảm của mình”.

“Trong lúc cơ hàn mình nương tựa, giúp đỡ nhau dù là trái cà, trái ớt còn quý trọng hơn là khi cuộc sống dư dả mà cho họ năm, ba trăm ngàn. Mình sống, đừng nên suy nghĩ nhiều, đừng so đo, toan tính, cứ sống tốt, sống thật, chỉ một hành động nhỏ thôi, nhưng hiệu quả lan tỏa rất lớn” – anh nói thêm.

Giúp người không tính toán, nhưng ông chủ doanh nghiệp này không hề dư dả như nhiều người vẫn nghĩ và tiền mua những chiếc xe chở sự tử tế ấy đa phần từ ngân hàng mà ra. Tiền gốc và lãi hằng tháng gia đình anh phải trả không hề nhỏ. Thế nhưng, anh Viết vẫn thực hiện việc làm thiện nguyện đối với những người bệnh và những chiếc xe chở sự tử tế vẫn ngày ngày lăn bánh. Anh chia sẻ: “Tôi có được như ngày hôm này đó là nhờ “may mắn”. May mắn vì tạo được mối quan hệ; may mắn vì được nhiều người thương mến, tôn trọng; may mắn vì có một gia đình hạnh phúc... như thế là quá đủ, còn những thứ khác tính sau”.

Không những miễn phí cho những người bệnh đi xe, khi thấy bệnh nhân nào gặp khó khăn anh Viết còn vận động nhân viên công ty, hành khách đi xe... cùng anh giúp đỡ. Tiêu biểu như anh đã vận động được gần 20 triệu đồng giúp cho cháu bé Bảo An ở xã Ngư Lộc bị não úng tủy chữa bệnh... Bên cạnh đó, hằng năm công ty còn kết hợp với huyện đoàn trích phần trăm tiền vé mua quà cho người nghèo ăn tết; tham gia tích cực vào công tác phòng chống bão lụt tại địa phương, như: Sử dụng xe công ty chở người dân đi sơ tán, vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men phục vụ dân; tặng nhiều vé xe cho học sinh, sinh viên có kết quả học tập cao...

Hỏi về dự định trong tương lai, anh Viết chia sẻ ngắn gọn: “Tôi sẽ tiếp tục giúp người ta đến khi nào không còn sức giúp nữa mới thôi”.

Những chuyến xe chở sự tử tế dành cho những người đi khám, lấy thuốc, điều trị bệnh... là câu chuyện đẹp của tình người, thể hiện đạo lý tương thân, tương ái ngàn đời của dân tộc.

Tăng Thúy