Nhiều cơ sở sản xuất hương “kín” đơn hàng dịp Tết Nguyên đán

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2020, thời điểm này, nhiều cơ sở sản xuất hương ở các địa phương vẫn đang tích cực sản xuất để kịp giao cho các đơn hàng đặt trước.

Đến với các cơ sở làm hương thời điểm này, chúng tôi bắt gặp không khí lao động gấp gáp, khẩn trương. Nhà nào nhà nấy đều la liệt nguyên liệu, máy móc... Những mái tôn được phủ đầy những hàng hương đều tăm tắp dưới cái nắng vàng rực rỡ. Từng bó hương, bì hương đang được xếp gọn gàng chờ đưa lên xe vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Chị Trần Thị Thủy, chủ cơ sở Hương Thủy Trung tại phường Quang Trung (TP Thanh Hóa), cho biết: Gia đình chị đã có 40 năm gắn bó với nghề làm hương. Cũng như mọi năm, từ tháng 9 âm lịch, cơ sở của gia đình đã bắt đầu nhận đơn hàng Tết. Cách đây 2 tuần, gia đình chị đã không còn nhận đơn trong Tết nữa mà chỉ nhận đơn đặt cho những tháng đầu năm mà thôi. Hiện nay, 5 công nhân vẫn “tăng tốc” để phục vụ thị trường dịp Tết.

Thời điểm này, làng hương Quán Giò, phường Trường Thi (TP Thanh Hóa), đang ngày đêm cuốn trong không khí tấp nập của lao động sản xuất. Với khoảng 30 nóc nhà gắn bó với nghề từ nhiều thế hệ thì đây là lúc mọi người phải “chạy đua” với thời gian để kịp xuất những đơn hàng lớn vào những ngày cuối năm.

Anh Lê Văn Thành, một người dân của làng nghề này vui vẻ nói: Nghề hương làm quanh năm nhưng cao điểm nhất là dịp rằm tháng bảy và Tết Nguyên đán. Năm nay, thị trường mở rộng hơn trước, ngoài xuất đi khắp các huyện trong tỉnh, chúng tôi còn đưa hàng ra bán ở các tỉnh miền bắc và miền trung và rất được khách hàng ưa chuộng. Với tình hình này, chắc chắn chúng tôi phải làm đến tận 29 âm lịch mới xong việc. Cả mùa Tết, gia đình tôi bán được hàng trăm nghìn bó hương nên thu nhập cũng rất khả quan. Hi vọng, những năm sau chúng tôi vẫn sẽ sống tốt với nghề.

Được biết, hầu hết các cơ sở làm hương đều sản xuất nhiều loại tùy theo đơn đặt hàng nhưng phổ biến nhất vẫn là hương bài và hương đen với độ dài ngắn, to nhỏ khác nhau. Giá cả cũng từ đó mà có sự chênh lệch, loại thấp nhất có giá 6.000 đồng/bó, loại cao có giá 40.000 đồng/bó. Riêng loại hương đàn được bán với giá đắt nhất là 45.000/ 10 que, do ưu điểm cây to, rất thơm và lâu tàn (8 - 10 tiếng).

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, nhiều cơ sở đưa máy móc vào trong sản xuất. Sự kết hợp giữa thủ công truyền thống với công nghệ hiện đại đã phát huy được hiệu quả cao trong sản xuất: Năng suất cao, mẫu mã đẹp, màu sắc bắt mắt mà hương thơm lại vẫn giữ nguyên mùi đặc trưng vốn có.

Đến nay, hương ở khắp các làng nghề như: Quán Giò, Mật Sơn, Đông Khê ... vẫn có được chỗ đứng ổn định và đang cùng nhau tạo đà phát triển trên thị trường bởi những sản phảm uy tín, chất lượng.

Thu Hà