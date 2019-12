Nhân ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 6-12: Xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền

Thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng đầu là tham gia góp ý, xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và nhân dân, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc giữ vững ổn định chính trị từ cơ sở, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền.

Đại diện lãnh đạo Hội CCB TP Thanh Hóa và phường Nam Ngạn thăm hỏi hội viên. Ảnh: tố phương

Từ nhiều năm nay “mô hình 1+2” (mỗi hội viên CCB tuyên truyền, vận động 2 đến 3 gia đình liền kề thực hiện) do Hội CCB huyện Hoằng Hóa triển khai đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Từ 2 mô hình điểm của Hội CCB xã Hoằng Đạo và thị trấn Bút Sơn, đến nay, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã thành lập mô hình “1+2” và đi vào hoạt động với nhiều nội dung phong phú như phòng, chống tội phạm, giúp đỡ người lầm lỗi hoàn lương, cắm chốt tại các điểm trường để nhắc nhở học sinh chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ... Mặc dù, mỗi hội viên có hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế khác nhau nhưng họ có điểm chung là luôn tích cực tham gia mô hình, góp phần xử lý và uốn nắn những trường hợp vi phạm, giải quyết tốt những mâu thuẫn nảy sinh trong cộng đồng dân cư, bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững sự bình yên của mỗi địa phương. Qua đó, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong huyện.

Với mô hình “Tổ 3 chủ động” - chủ động nắm bắt tình hình; chủ động giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ CCB và trong nhân dân; chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết những vướng mắc, nổi cộm, tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, Hội CCB huyện Thọ Xuân đã phát huy được sức mạnh của hội viên và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ở thôn, xóm. Từ khi triển khai đến nay, mô hình “Tổ 3 chủ động” đã mang lại hiệu quả rõ nét. Đây là kênh thông tin quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình cơ sở để làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn. Từ mô hình điểm ở xã Xuân Hòa, mô hình “Tổ 3 chủ động” đã và đang tiếp tục được nhân rộng ra nhiều xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

Ngoài những sáng kiến mới, mô hình mới được triển khai tại cơ sở, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tiên phong, quyết liệt trong việc đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Cùng với đó, mỗi cán bộ, hội viên CCB luôn nêu cao vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết của các cấp ủy đảng, chính quyền về chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Những năm qua, cán bộ, hội viên CCB đã tham gia đóng góp 32.854 ý kiến tâm huyết, trí tuệ vào văn kiện đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ (2015 – 2020), trong đó có rất nhiều ý kiến được ghi nhận và đánh giá cao. Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cán bộ, hội viên toàn tỉnh đã tích cực tham gia phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử, tham gia hiệp thương nhân sự, tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân nơi mình cư trú đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng thời gian quy định. Với uy tín và năng lực của mình, toàn tỉnh có 12.289 hội viên CCB được bầu vào cấp ủy các cấp, trong đó tham gia cấp ủy chi bộ 8.138 đồng chí; đảng ủy xã, phường, thị trấn 3.903 đồng chí; huyện, thị, thành ủy 239 đồng chí; Đảng bộ tỉnh 9 đồng chí. Bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ (2016 – 2021) có 5.735 hội viên CCB trúng cử, trong đó HĐND cấp xã 5.522 đồng chí; HĐND cấp huyện 196 đồng chí; HĐND cấp tỉnh 17 đồng chí. Ngoài ra, còn có hơn 3.000 CCB được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ trong cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp. Hội CCB Thanh Hóa có số lượng hội viên đông, trong đó nhiều cán bộ, hội viên được đào tạo bài bản qua các nhà trường trong và ngoài quân đội, có trình độ lý luận và tích lũy được nhiều kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Vì vậy, khi nắm vị trí chủ chốt trong Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy được năng lực, kinh nghiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, luôn tiên phong đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần bảo vệ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Ngoài ra, thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp hội CCB trong tỉnh đã tham gia giám sát 472 cuộc, trong đó cấp xã 328 cuộc, cấp huyện 120 cuộc, cấp tỉnh 24 cuộc. Thông qua giám sát đã kiến nghị UBND các cấp, các ngành chức năng đưa ra các giải pháp thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với nhiều đóng góp tích cực, các cấp hội CCB trong tỉnh đã khẳng định được vai trò nòng cốt, vai trò cầu nối, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân. Để công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền lan tỏa sâu rộng và phát huy hiệu quả hơn nữa, mỗi cán bộ, hội viên Hội CCB trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bài và ảnh: Tố Phương