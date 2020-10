Ngư dân và các cơ sở du lịch chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa do hoàn lưu bão

(Baothanhhoa.vn) - Chiều 14 - 10, bão số 7 đi vào vùng biển Thanh Hóa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới gây mưa to diện rộng. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa do hoàn lưu bão, các địa phương ven biển, trong đó có nhiều ngư dân và các cơ sở du lịch đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.