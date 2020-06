(Baothanhhoa.vn) - Theo dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được Bộ Công an lấy ý kiến góp ý của nhân dân, để đảm bảo an toàn giao thông thì một trong những hành vi bị nghiêm cấm là dùng tay sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

{publishtime} {title} {lead} {title} Nghiêm cấm dùng tay sử dụng điện thoại di động khi lái xe Theo dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đang được Bộ Công an lấy ý kiến góp ý của nhân dân, để đảm bảo an toàn giao thông thì một trong những hành vi bị nghiêm cấm là dùng tay sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh minh họa Dự thảo cũng đề xuất nhiều hành vi bị nghiêm cấm gồm: 1. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng. 2. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. 3. Điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định. Điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ không có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng. 4. Điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt không đúng quy định. 5. Điều khiển xe đi ngược chiều, quay đầu xe, lùi xe trên đường cao tốc và trong hầm đường bộ, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. 6. Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì đường cao tốc. 7. Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải quá 4 giờ liên tục và quá 10 giờ trong một ngày. 8. Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ, bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe được quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của Luật này. 9. Đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng. 10. Bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm. 11. Vận chuyển hàng cấm lưu thông, vận chuyển trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm, động vật hoang dã. 12. Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông… Bộ Công an cho biết, các hành vi bị nghiêm cấm này là các hành vi qua thực tiễn thi hành pháp luật được xác định là những hành vi nguy hiểm, có nguy cơ cao gây ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông hoặc gây mất an ninh, trật tự, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhà nước và nhân dân. VGP News

