Ngày hội “Thanh niên với Văn hóa giao thông” tại huyện Thọ Xuân

Sáng 30 - 12, tại trường THPT Lê Lợi, Huyện Đoàn Thọ Xuân phối hợp với Ban an toàn giao thông (ATGT) huyện, Trường THPT Lê Lợi và Công ty Honda Luyến Đào tổ chức Ngày hội “Thanh niên với Văn hóa giao thông” năm học 2019 - 2020. Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên (ĐVTN), học sinh tham gia chương trình.

Toàn cảnh Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” tại huyện Thọ Xuân.

Tại ngày hội, các ĐVTN, học sinh trường THPT Lê Lợi đã được nghe các cán bộ Đội cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Thọ Xuân thông tin về tình hình ATGT trong nước, trong tỉnh, trên địa bàn huyện, những nội dung cơ bản về Luật giao thông đường bộ, cách ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông và những lưu ý giúp ĐVTN, học sinh tham gia giao thông đảm bảo an toàn. Đồng thời ĐVTN, học sinh nhà trường đã được cán bộ kỹ thuật Công ty Honda Luyến Đào hướng dẫn các kỹ thuật lái xe an toàn, cách xử lý tình huống để tránh xảy ra tai nạn khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các đồng chí ĐVTN, học sinh đã được tham gia trả lời các câu hỏi tìm hiểu về Luật ATGT đường bộ, cách xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông.

Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” năm học 2019 - 2020 là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần xây dựng ý thức văn hóa giao thông, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành pháp luật về ATGT, hạn chế tai nạn giao thông và vi phạm trật tự ATGT trong ĐVTN, học sinh.

Anh Tuân