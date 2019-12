Ngày hội Công nhân - phiên chợ nghĩa tình năm 2019: Mang niềm vui đến cho đoàn viên, người lao động

Nhằm chăm lo tốt hơn, hiệu quả hơn lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động (NLĐ), từng bước giải quyết khó khăn, nâng cao đời sống, tạo môi trường giao lưu, học hỏi, động viên NLĐ làm việc hăng say, nâng cao năng suất lao động, mới đây, tại Khu Công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức chương trình “Ngày hội Công nhân (CN) - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019”.

Các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ngô Tôn Tẫn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tham dự chương trình, chị Lê Thị Trang, người đã có thâm niên gần 10 năm làm việc tại Công ty TNHH Sakurai Việt Nam phấn khởi cho biết: “Tôi và nhiều đồng nghiệp rất hào hứng khi biết đến chương trình và sắp xếp thời gian để đến đây. Bản thân làm CN nên không có thời gian được đi đây đi đó, biết được những sản vật tại các vùng miền nên đây là cơ hội để chúng tôi được mua, được tìm hiểu. Chương trình thật ý nghĩa với những NLĐ nghèo như chúng tôi”.

Chị Nguyễn Thị Thu, CN Công ty TNHH Giày Annoza Việt Nam cho hay: “Tôi rất thích mua sắm ở phiên chợ dành cho CN. Vì mua hàng ở đây rẻ hơn thị trường, có những mặt hàng được giảm giá đến 70% nên phù hợp với túi tiền của CN. Ngoài ra, chúng tôi còn được tham gia các sự kiện như tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe...”.

Tại chương trình “Ngày hội CN - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019”, các gian hàng “0 đồng” thu hút một lượng lớn người đến tham quan và mua sắm với khung cảnh đông đúc, nhộn nhịp. Cách thức hoạt động gian hàng khá đặc biệt khi hoàn toàn không sử dụng tiền mặt để giao dịch mà thay vào đó là phiếu mua hàng ưu đãi. Những tấm phiếu này được các cán bộ công đoàn cơ sở chuyển đến tận tay đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo việc mua hàng miễn phí tiếp cận đúng đối tượng. Tại gian hàng của LĐLĐ huyện Hoằng Hóa, lượng hàng cung cấp trong ngày đã hết chỉ sau vài giờ đồng hồ bày bán. Vừa mua được một bộ quần áo mới hoàn toàn với giá “0 đồng”, chị Trần Lan Vy, NLĐ tại Khu Công nghiệp Hoàng Long hồ hởi khoe, đây là món hàng chị ưng ý nhất, đáp ứng đúng nhu cầu trong những ngày đông giá lạnh.

Nằm trong chuỗi 11 chương trình “Ngày hội CN - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019” trên địa bàn cả nước, Thanh Hóa là địa phương thứ 3 tổ chức chương trình theo Kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đây cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng “Năm vì lợi ích đoàn viên”, thể hiện sự đổi mới của các cấp công đoàn. Từ nhiều tháng qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh, vận động các doanh nghiệp đăng ký hưởng ứng tham gia chương trình. Kết quả, có 30 doanh nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh và 31 đơn vị là LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, các công đoàn ngành và tương đương tham gia chương trình. 70 gian hàng trưng bày tại chương trình đa dạng về sản phẩm, bao gồm: Hàng gia dụng, điện tử, may mặc, thực phẩm, hóa mỹ phẩm, sách, thiết bị giáo dục và các mặt hàng nông sản, đặc sản của các địa phương, vùng miền... được áp dụng chính sách giá ưu đãi, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của công nhân lao động (CNLĐ). Đoàn viên và NLĐ được mua hàng Việt Nam chất lượng với giá bán ưu đãi thấp hơn so với thị trường ít nhất là 5%, trong đó có nhiều mặt hàng giảm từ 50% - 70% so với giá thị trường như: Thực phẩm, trái cây, mía, đường, sản phẩm thuốc y tế, dầu ăn, quần áo, giầy dép, túi xách...

Theo báo cáo tổng kết của LĐLĐ tỉnh, trong 2 ngày diễn ra chương trình (29 và 30-11), đã thu hút khoảng 15.000 lượt đoàn viên CNLĐ tham gia, với 28.491 lượt người đến tham quan, mua sắm sản phẩm. Đã có 25.455 sản phẩm được bán giảm giá với giá trị làm lợi cho đoàn viên, NLĐ trị giá 439,7 triệu đồng, trong đó có 2.310 sản phẩm, trị giá 237 triệu đồng được bán với giá “0 đồng”. Nhiều gian hàng phải bổ sung sản phẩm nhiều lần, doanh số đạt ngoài mong đợi, tiêu biểu như gian hàng của LĐLĐ Như Thanh có doanh thu trên 400 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình đã có 351 đoàn viên, NLĐ được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí; tư vấn pháp luật và cấp phát gần 10.000 tài liệu (sổ tay pháp luật, tờ rơi tuyên truyền) về các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN, Luật Việc làm, Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Giao thông đường bộ...; có gần 100 người tham gia hiến máu tình nguyện. Tại chương trình, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trao 100 mũ bảo hiểm cho CNLĐ tiêu biểu và CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ xây mới và sửa chữa 46 “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 1.820 triệu đồng cho CNLĐ khó khăn về nhà ở. Đặc biệt, đoàn viên, NLĐ được gặp gỡ, giao lưu cùng nghệ sĩ Xuân Bắc với các tiểu phẩm hài vui nhộn và ý nghĩa. Các tiết mục không chỉ mang đến niềm vui, hân hoan sau ngày lao động vất vả mà còn thông tin, tuyên truyền đến đoàn viên, NLĐ các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các định hướng, nhiệm vụ lớn của tổ chức công đoàn.

Ấm áp và yêu thương, nghĩa tình và chia sẻ, “Ngày hội CN - Phiên chợ nghĩa tình năm 2019” là một hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, NLĐ; là kết quả của sự đổi mới tư duy trong hoạt động của các cấp công đoàn tỉnh Thanh Hóa, một lòng hướng về NLĐ phục vụ đoàn viên và NLĐ, tạo niềm tin vào tổ chức công đoàn. Chương trình là dịp kết nối, gắn bó tình cảm giữa công đoàn với đoàn viên, giữa doanh nghiệp với công đoàn và giữa chủ sử dụng lao động với NLĐ; từng bước xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa 3 bên.

Bài và ảnh: Thanh Huê