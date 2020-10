Trường Cao đẳng nghề số 4:

Nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng - Phân hiệu Thanh Hóa được đầu tư khang trang, hiện đại.

Thời gian qua, Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng được xem là một trong những địa chỉ đào tạo nghề uy tín, chất lượng trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Với các loại hình đào tạo đa dạng, phong phú, đơn vị đã khẳng định “thương hiệu” riêng của mình khi được Chính phủ lựa chọn trở thành 1 trong 45 trường chất lượng cao của cả nước.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, trong đó nổi bật là hướng đến đối tượng bộ đội và công an xuất ngũ.

Tăng cường hợp tác đào tạo, chú trọng chất lượng giảng dạy, đầu tư cơ sở vật chất... là những nhiệm vụ quan trọng được Trường Cao đẳng Nghề số 4 chú trọng. Nhận thức rõ việc nâng cao chất lượng đào tạo là vấn đề mang tính quyết định đến sự phát triển, khẳng định vị thế, uy tín của nhà trường đối với xã hội, thời gian qua, yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo được xác định là nền tảng cốt lõi, giá trị trung tâm trong mọi hoạt động của nhà trường. Với phương châm: “Chất lượng đào tạo là lựa chọn hàng đầu, giải quyết việc làm là ưu tiên số một”, những năm gần đây, việc đào tạo của nhà trường luôn gắn với quyền lợi người học, gắn với giải bài toán về việc làm cho các đối tượng sau khi ra trường. Trong 5 năm qua (2015-2020), Trường Cao đẳng Nghề số 4 đã đào tạo nghề cho hơn 65.000 học sinh, sinh viên là bộ đội, công an xuất ngũ và các đối tượng chính sách, nhu cầu xã hội, vượt 23,8% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đồng thời thực hiện hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức theo tiêu chí trường chất lượng cao”, hiện nay số cán bộ, giảng viên, viên chức có trình độ cao đẳng, đại học, sau đại học tăng 20% so với năm 2015 và đã đạt thành tích cao tại hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp các cấp. Song hành cùng với đào tạo nghề, nhà trường còn là điểm tựa tin cậy trong tư vấn, định hướng học nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm cho học sinh và lao động. 5 năm qua, nhà trường đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 55.000 lượt người, giới thiệu trên 30.000 lao động trong nước và ngoài nước.

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân 4 khu kiểm tra, động viên học viên ôn luyện tham gia kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2020.

Từ nhiều năm trở lại đây, nhà trường đã làm tốt vai trò kết nối với các doanh nghiệp trong việc xúc tiến tìm kiếm việc làm và đào tạo, cung cấp lao động cho các doanh nghiệp như: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - Lilama, Tổng Công ty Sông Đà, Foxcom, LG... Hiện nay, nhà trường cũng đã liên kết với các trường đại học, cao đẳng ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức để vừa đào tạo, vừa cung ứng lao động cho các thị trường nước ngoài. Nhờ đó, trên 90% học sinh, sinh viên các ngành kỹ thuật tốt nghiệp ra trường có việc làm, riêng bộ đội xuất ngũ từ 95% đến 98% có việc làm ổn định. Một trong những yếu tố giúp nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Nghề số 4 đó là hiện thực hóa quan điểm thực tiễn trong hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên đề ở cả cấp khoa và cấp trường. Đội ngũ giáo viên đã có bước chuyển căn bản khi gắn nội dung các bài giảng trên lớp với thực tiễn nghề nghiệp tương lai khi học sinh, sinh viên ra trường. Chương trình, giáo trình đào tạo nghề được xây dựng theo chuẩn quốc tế, ASEAN và được cập nhật phù hợp thực tiễn sản xuất, bám sát hơn nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và hội nhập quốc tế trong thời đại công nghiệp 4.0; áp dụng 3 phương thức gồm: đào tạo tại trường 50%, đi học tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước 50%; đào tạo 100% tại doanh nghiệp theo nhu cầu của doanh nghiệp và đào tạo theo nhu cầu của người học. Nhà trường đã có sự liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh để đưa học sinh, sinh viên tới học tập thực tiễn, qua đó, góp phần giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa nơi đào tạo và nơi sử dụng. Thông qua sự góp ý của các doanh nghiệp, nhà trường tiếp tục cải tiến nội dung, phương pháp đào tạo để người học sau khi ra trường đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của nhà tuyển dụng. Phương châm đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo tại trường được thực hiện đồng bộ ở tất cả các chuyên ngành và trình độ.

Với bề dày thành tích và những đóng góp cho sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực, Trường Cao đẳng nghề số 4 đã khẳng định vị thế một trong những đơn vị dẫn đầu trong khối giáo dục nghề nghiệp quân đội và khu vực miền Trung; vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đảng bộ nhà trường 5 năm liên tục 2015-2020 đạt “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Tại Thanh Hóa, Trường Cao đẳng Nghề số 4 - Bộ Quốc phòng - Phân hiệu Thanh Hóa được thành lập từ năm 2010, sau 10 năm phát triển, là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh đào tạo nghề tại chỗ cho bộ đội và công an xuất ngũ. Hiện nay, trường đang đào tạo 9 ngành nghề chính, trong đó có 7 nghề được đầu tư trọng điểm để tiếp cận với trình độ thế giới, khu vực ASEAN và quốc gia. Với những nỗ lực trong nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, Trường Cao đẳng Nghề số 4 – Phân hiệu Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh về quy mô đào tạo, chỉ tính riêng năm học 2019-2020, đã đào tạo từ 1.800 đến 2.000 học viên với 3 cấp trình độ: cao đẳng – trung cấp – sơ cấp. Ông Nguyễn Bá Thành, Giám đốc Phân hiệu Thanh Hóa, cho biết: “Trong những năm qua, các cấp ủy và chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường hoạt động. Năm 2015 được UBND tỉnh cấp cho 4,56 ha đất đầu đường tránh phía Nam TP Thanh Hóa để xây dựng trụ sở mới. Đồng thời nhà trường được Nhà nước đầu tư giai đoạn một gần 180 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng và mua sắm trang thiết bị, phương tiện, mô hình, học cụ phục vụ cho công tác dạy nghề. Chính vì thế nhà trường đã luôn nỗ lực, phát huy để xây dựng và phát triển, góp một phần nhỏ vào sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Thanh Hóa, đáp ứng nhu cầu học nghề, cung ứng nguồn lao động qua đào tạo cho các doanh nghiệp, bảo đảm chế độ, chính sách hậu phương quân đội và phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay. Năm 2019, tập thể nhà trường và 8 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Bên cạnh đó, nhà trường tham gia các hội thi, hội thao cấp toàn quốc và cấp bộ đều được các giải cao và được nhận nhiều Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Quốc phòng và của tỉnh Thanh Hóa. Nhà trường thường xuyên làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa. Đây là kết quả tiếp tục khẳng định uy tín và thương hiệu của nhà trường trong lĩnh vực đào tạo nghề của tỉnh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tiếp tục đầu tư mua sắm thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, mô hình, học cụ...; xây dựng đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn theo tiêu chí trường chất lượng cao. Thường xuyên cập nhật, đổi mới sửa đổi bổ sung nội dung và chương trình đào tạo đáp ứng xu thế hội nhập và tiến tới sự hài lòng của hai bên sử dụng lao động và người học. Áp dụng khoa học công nghệ vào công tác đào tạo và quản lý đào tạo kiểm soát chặt chẽ đầu ra. Song song với đó là sự tăng cường kết nối chặt chẽ hơn nữa với các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty để có thêm nhiều cơ hội cho học sinh đi học tập, thực tập tại doanh nghiệp, qua đó tăng sự cọ xát, sát với thực tế, tăng thu nhập và tăng cơ hội có việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Trong đó, bộ đội, công an xuất ngũ vẫn sẽ là những đối tượng được đặc biệt quan tâm với nhiều chính sách hỗ trợ ưu đãi thiết thực nhất. Nhà trường luôn lấy học sinh, sinh viên là trung tâm phát triển của nhà trường.

P.V