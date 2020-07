Mưu sinh mùa nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa hè năm nay thời tiết nắng nóng bất thường, nhiệt độ dự báo sẽ cao hơn mức trung bình hàng năm từ 0,5 – 1 độ C. Nắng như đổ lửa khiến ai cũng ngại ra đường, thế nhưng những người lao động tự do vẫn phải làm việc trực tiếp ngoài trời dưới nền nhiệt độ cao để mưu sinh.

Nắng nóng kéo dài ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và công việc của người dân, đặc biệt là lao động tự do.

Những ngày này, có đi lại trên đường lúc giữa trưa mới cảm nhận rõ cái nắng khó chịu đến mức nào. Nhưng, trên các công trình xây dựng, công nhân lao động vẫn cặm cụi làm việc bất chấp cái nóng như thiêu, như đốt phả liên tục vào mặt. Làm nghề xây dựng gần chục năm, anh Nguyễn Văn Hoàn, thị trấn Quán Lào (Yên Định) cho hay: Việc đứng cheo leo giữa giàn giáo chênh vênh trên cao, nếu không quen khó có thể trụ nổi. Điều lo sợ nhất đối với anh và những bạn nghề vẫn là cơn say nắng bất chợt khiến cơ thể mất sức. Qua xem báo chí, nhiều trường hợp đứng 4 - 5 giờ liền giữa trời nắng nóng dẫn đến say nắng, rơi từ trên cao xuống đất; nặng có thể mất mạng, nhẹ cũng bị thương tật suốt đời. Anh Hoàn cho biết thêm: Thời tiết năm nay khắc nghiệt hơn so với mọi năm rất nhiều, nắng gắt kéo dài nhiều ngày, nếu cứ tiếp tục thế này thì anh cùng anh em thợ sẽ phải làm tăng ca vào ban đêm mới kịp tiến độ xây dựng.

Mặc cho hơi nóng và bụi đường, khói xe cuốn theo những cơn gió nóng hầm hập phả vào da người, những người chạy xe ôm vẫn đi dọc các con đường ở quanh thành phố, khu vực các thị trấn, thị tứ trên địa bàn tỉnh mưu sinh, gồng mình chống chọi với sự khắc nghiệt của thời tiết. Anh Trần Xuân Tính, làm nghề lái xe ôm tại thị trấn Hà Trung chia sẻ: Trời nắng cũng như trời mưa, khách thường chọn xe taxi để di chuyển. Thi thoảng gặp khách nào quen lắm họ mới nể tình đi xe ôm. Trời nắng, khách ít mà chạy xe lại càng vất vả. Nhưng đã là nghề nên không thể ngồi trong nhà mát đợi khách được, lúc nào cũng phải túc trực ngoài đường. Những ngày nắng nóng, những người hành nghề xe ôm như anh Tính chỉ chạy được trung bình 3 – 4 khách mỗi ngày, thu nhập khoảng 100 - 150 nghìn đồng, thấp hơn một nửa so với ngày thường.

11 giờ 30 phút, khi hầu hết mọi người, mọi nhà đang chuẩn bị ăn bữa trưa, nghỉ ngơi trong nhà thì lại là thời điểm tất bật nhất của những “shiper” – nhân viên giao hàng nhanh. Nắng gay gắt trên đầu đổ xuống kết hợp với hơi nóng phả ngược lên từ mặt đường nhựa càng khiến không khí ngoài đường ngột ngạt, khó chịu, nhưng với chiếc xe máy cà tàng cũ kỹ, anh Hoàng Văn Tiến, nhân viên giao hàng ở phường An Hưng hàng ngày vẫn phải rong ruổi khắp các ngõ ngách để đưa hàng cho khách. Anh Tiến chia sẻ, mỗi đơn hàng anh được nhận từ 7.000 -10.000 đồng. Vậy mà có khi gọi cả chục cuộc điện thoại khách không nghe máy, rồi khất lần từ sáng tới trưa, từ trưa đến tối, có khi còn không nhận hàng... Vất vả lắm, trời thì nắng, có hôm đi làm chẳng kịp ăn sáng, đến trưa đói hoa cả mắt mà vẫn phải đi để kịp giao hàng...”.

Trong những ngày nắng nóng như “đổ lửa” này, cuộc sống của công nhân trong các khu nhà trọ chật chội càng khốn khổ hơn gấp bội. Cả đêm họ mất ngủ vì trời nóng, khiến người lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, “lơ mơ”. Để chống chọi với cái nóng khủng khiếp, trong các khu nhà trọ họ đã nghĩ ra mọi cách: tự chế điều hòa hộp xốp, tự chế quạt làm mát... nhưng vẫn không lại với trời. 10 giờ 30 phút sáng ngày 24-6, trong cái nóng hầm hập, tôi tìm đến phòng trọ của vợ chồng chị Nguyễn Thị Ánh, làm công nhân tại Khu Công nghiệp Lễ Môn. Hai anh chị đang thuê trọ tại phường Quảng Hưng (TP Thanh Hóa). Buổi sáng, anh phải đi làm, còn chị ở nhà, mệt mỏi nằm dưới sàn với chiếc quạt điện chạy hết công suất nhưng không thể xua đi những luồng hơi nóng hầm hập từ mái nhà lợp tôn phả xuống. Thấy có khách đến, chị rệu rã ngồi dậy với khuôn mặt bơ phờ, ánh mắt thâm quầng. “Chị thông cảm! Cả đêm hôm qua trời nóng quá, em không ngủ được. Em lên giường từ khoảng 21h, nhưng mãi 3h sáng, khi trời dịu đi chút em mới chợp được mắt, nên người cứ như đi trên mây vậy. Mà đâu chỉ hôm qua, mấy hôm nay em đều bị như vậy”.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên nhiệt độ tại Thanh Hóa liên tục ở ngưỡng 38 đến 40 độ C. Thậm chí, vào thời điểm giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời tại một số khu vực lên đến trên 40 độ C. Theo dự báo, nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài một vài ngày nữa, để tránh tác hại do nắng nóng gây ra, các cơ quan chuyên môn khuyến cáo, trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 14 giờ chiều là đỉnh điểm tác động của tia cực tím, vì vậy người dân nên hạn chế đi ra ngoài, đặc biệt đối với trẻ em. Đối với những người phải làm việc trong thời tiết nắng nóng nên bố trí thời gian làm việc vào những lúc trời mát mẻ nhất trong ngày như vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Hạn chế thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao. Nếu bắt buộc phải làm việc thì không nên làm việc quá lâu trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức. Hạn chế tối đa diện tích tiếp xúc của ánh nắng lên cơ thể, đặc biệt là vùng vai gáy. Sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp khi làm việc ngoài trời nắng như quần áo bảo hộ lao động, mũ, nón, kính... Mặc quần áo rộng, thoáng mát và thấm mồ hôi. Có thể sử dụng thêm các loại kem chống nắng. Không sử dụng các loại đồ uống có cồn. Cần uống nước đều đặn trong suốt thời gian làm việc. Đặc biệt cần uống thêm các loại nước có bổ sung thêm muối và khoáng chất như Oresol đối với những người bị mất nhiều mồ hôi trong quá trình làm việc.

Bài và ảnh: Trần Hằng