Mơ hồ chuyện cắt tiền duyên

Đầu xuân năm mới, nhiều chàng trai muộn vợ, cô gái muộn chồng tìm đến những người hành nghề mê tín dị đoan “cầu cứu” cắt duyên từ kiếp trước. Họ tin rằng, lý do họ chưa tìm được bạn đời là bị “người âm hành” chứ không phải do bản thân mình.

Tiền càng nhiều, lễ càng linh?

Tôi có một cô em chồng năm nay 26 tuổi, chưa có mảnh tình vắt vai và rất tin vào duyên số. Tết vừa rồi, em đi xem bói cùng các bạn, thầy phán: “Tiền duyên kiếp trước chưa trả xong, kiếp này phải trả. Nhiều người đến nhưng không đâu vào đâu. Có làm thì tôi làm luôn cho, lấy công làm phúc không thì cứ thế này đến già”. Bán tín bán nghi, em lại đi xem một thầy bói khác, thầy này cũng phán tương tự. Chột dạ, em về tỉ tê với mẹ chồng tôi.

Vốn mê tín lại sợ con gái thành bà cô già, ngay ngày hôm sau, mẹ chồng lôi tuột em đến nhà một người tên Thái ở huyện Nga Sơn. Mẹ bảo, người này nổi tiếng trong vùng, rất có tâm, uy tín nên mẹ phải nhờ người quen mới được diện kiến. Đến đây, chúng tôi được gặp một người đàn ông nhưng tự xưng mình là “cô”. Nom “cô” còn trẻ, tuổi chưa đến ba mươi. “Cô” nhìn em từ đầu tới chân, ngắm nghía hơi kỹ khiến em đỏ mặt quay đi. Sau khi tỉ tê hỏi một vài thông tin bằng thứ âm thanh lên bổng, xuống trầm và ăn liên tục bốn quả cau, quệt vệt nước chảy đỏ lòe ở môi, “cô” phán: “Con là người có tiền duyên, tức là có người âm đi theo. Kiếp trước con đã từng thề nguyền đính ước với người ta, hẹn kiếp này sẽ kết vợ chồng. Nhưng kiếp này người ta chưa được đầu thai thành người nên vẫn đi theo con. Có người thì được người âm ngầm đi theo để giúp đỡ, nhưng con lại bị người âm phá rối. Họ làm cho con khi yêu ở xa thì không sao, nhưng hễ gần nhau thì trục trặc vì những chuyện rất linh tinh”. Nghe vậy, mẹ tôi thật thà khai: “Bẩm “cô”, con đã nhờ thầy ở Hậu Lộc cắt duyên rồi ạ” khiến “cô” nhảy dựng lên. “Cắt đâu mà cắt, nó vẫn theo đây này, tôi còn nhìn thấy mồn một. Bà cắt đứt duyên tốt của con, duyên dữ vẫn theo, cản cháu gặp gỡ đàn ông”. Mới nghe thấy thế, mẹ tôi khẩn khoản nhờ “cô” giúp cho, tốn kém bao nhiêu cũng được, miễn con gái lấy được chồng. “Cô” nhếch miệng cười: “Cách thì có đấy nhưng con gái phải kiên trì. Trước cắt đứt hết duyên tốt nên giờ phải làm thủ tục để nối lại. Xong xuôi, mình phải chia tay duyên xấu, rồi lấy cho người ta vợ khác. Chiều như chiều vong, phải lễ lạt cho “người ta” tử tế, họ đồng ý thì mình mới lấy được chồng”.

Nói đoạn, “cô” Thái vẫy mẹ chồng tôi đến gần rồi bảo: “Sắm lễ phải đầy đủ “tam sinh”, bao gồm thủ lợn, gà và cá. Ngoài ra còn có xôi, hoa quả, giấy vàng, bạc, sớ khấn, một dải lụa đào, một chiếc áo cũ, một ít tóc của con gái và một hình nhân nữ đốt làm vợ cho người cõi âm... Tất cả hương hoa, xôi thịt, hình nhân “cô” sẽ lo từ A - Z, gia chủ chỉ việc chuẩn bị đồ cá nhân và gửi tiền”. Mẹ tôi ghi nhớ vào mảnh giấy rồi kính cẩn xin phép “cô” về nhà lo công chuyện. Em chồng tôi đi theo mẹ như một cỗ máy đã được lập trình.

Chọn đúng ngày rằm tháng giêng, mẹ con tôi áo quần tươm tất, hành quân sang huyện Nga Sơn tiến hành đại lễ “cắt duyên âm, nối duyên trần”. “Cô” Thái vận đồ màu xanh lừng lững xuất hiện trước cửa. Bàn thờ gia đình bày sẵn đồ vật “tam sinh”, hoa quả, bánh trái tươm tất. Em chồng tôi được mẹ kèm cặp, chỉ dẫn việc ngồi gần cửa chính, mặt hướng về phía bàn thờ. Giữa khói hương nghi ngút, em nhắm mắt, đội khăn xếp lên đầu; bên trên là mâm đựng đồ lễ, nào là hình nhân, rượu, hoa quả, bánh kẹo, hương... và nghe những lời “cô” nhập đồng, nói chuyện với “người xưa”. “Cô” khuyên anh ta: “Yêu là phải biết hy sinh. Anh đeo bám cô ấy tội lắm”. Chẳng biết người âm nói gì với “cô”, bỗng dưng “cô” phát khùng lên: “Khuyên mãi anh không nghe, tôi huy động âm binh, âm tướng đến là anh tiêu, khỏi đầu thai luôn”. “Cô” cắt duyên âm xấu bằng cách cắt nát chiếc áo cũ và lọn tóc nhỏ của em hóa đi cùng với muối, gạo. Sau đó, “cô” dặn vải hồng mang về may áo mặc, chỉ hồng để ở gối, còn gương lược để dùng hàng ngày để nối lại duyên trần, duyên tốt.

Buổi đại lễ hoàn tất, mẹ tôi thanh toán cho “cô” 4.000.000 đồng. Tiền nong trao tay, “cô” hất hàm vẻ tự đắc: “Tay này yêu ghê lắm nhưng không qua được tay tôi. Con gái chuẩn bị lấy chồng thôi, không ma nào ngăn nữa đâu. May phát hiện sớm, nếu không gặp tôi, con gái có đẹp “chim sa cá lặn” cũng “muộn chợ” mà thôi”. Vui mừng trước lời “cô” phán, mẹ tôi rối rít cảm ơn và dắt nhau ra về. Em chồng tôi chắc mẩm mình sắp gặp được duyên mới nên cũng háo hức lắm.

Trên đường trở về nhà, tôi thắc mắc với mẹ về mức giá làm lễ, mẹ tôi cho rằng như thế là bình thường, nhiều người còn đưa ra mức giá cao hơn. Thậm chí, có mức giá cho từng gói, giá càng cao thì kết quả càng khả quan. Gói cao nhất mà mẹ tôi đã từng thực hiện lên tới hơn chục triệu đồng, chưa kể lễ vật.

Tỏ ra là người am hiểu, mẹ tôi nói tiếp: “Cắt duyên âm có rất nhiều cách: Có thầy chọn cách cắt tóc, cắt dải lụa đào bởi người xưa có câu “xe tơ kết tóc”, cắt đi là xong; có thầy cho uống thuốc thánh, thường là tàn hương, để người âm sợ và lánh xa người dương; có thầy dùng roi dâu quật vào người đi cắt duyên âm, thầy cho rằng, người âm vốn sợ roi dâu, sợ đau nên phải bỏ người dương; lại có thầy giúp gia chủ của mình giải quyết tình trạng “phòng không nhà trống” bằng cách gieo cho gia chủ một mầm sống, thầy lý giải: “Người âm chung thủy nên quyết đầu thai vào người dương”...”.

Thay đổi bản thân, duyên sẽ tự đến

Khác với các lễ cầu siêu, giải hạn, dịch vụ cắt tiền duyên được các thầy đồng, thầy cốt tổ chức quanh năm và vào bất cứ thời gian nào trong ngày, thậm chí là cắt duyên cho nhiều người cùng một lúc. Đáng báo động hơn, nhiều kẻ lưu manh đã đóng giả thầy bói cắt tiền duyên, lợi dụng sự mê tín, nhẹ dạ của một số người để thực hiện các hành vi hết sức bỉ ổi, như: Chiếm đoạt thân xác, sau đó tống tiền... khiến nhiều người tiền mất, tật mang.

Nhận định việc cắt duyên âm, chuyên gia văn hóa, PGS.TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng Khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phân tích: “Cắt duyên âm, tiền duyên cho người sống là một hủ tục, được truyền miệng từ đời này qua đời khác, chưa có bất cứ cơ sở khoa học nào xác thực. Các thầy đồng, bà cốt cứ nương vào thuyết nhân quả nghiệp báo trong đạo Phật để bịa ra chuyện có tiền duyên oan trái hay âm hồn oan tình báo oán nhằm mục đích trục lợi, kiếm sống bản thân. Do đó, chúng ta cần tỉnh táo để nhận định vấn đề để tránh tiền mất tật mang. Thường người muốn “cắt tiền duyên” phải đến điện, đền, phủ chứ ít khi ra chùa để làm việc đó vì theo quan niệm của nhà Phật, người tu hành không được phép rẽ duyên của người khác”.

Đồng quan điểm trên, Đại đức Thích Trúc Thông Tánh, Trụ trì Thiền viện Trúc lâm Hàm Rồng, khẳng định: “Trong giáo lý nhà Phật không có tục lệ cắt duyên âm, coi bói, lên đồng nhập cốt...”.

Thường những người chậm có người yêu, lận đận đường tình duyên là do kén cá, chọn canh hoặc chọn không đúng đối tượng để yêu. Đặc biệt là những người dành nhiều thời gian cho việc học hành, sự nghiệp, qua mất tuổi dễ tìm, kiếm bạn đời, đến khi muốn kết hôn thì đối tượng phù hợp bị giới hạn lại. Một số khác do tính cách người đó có vấn đề. Một người kém giao tiếp, không biết nói gì giữa đám đông sẽ trở nên mờ nhạt. Một người kém ngoại hình cũng sẽ khiến họ mất đi tự tin thể hiện bản thân hay bắt đầu mối quan hệ nào đó. Một số khác chậm có người yêu là do môi trường sống, tính chất công việc khó khăn cho việc giao lưu, kết bạn khác giới. Đó là những người làm trong môi trường quân đội, xây dựng, các ngành nghiên cứu khoa học... Vì thế, thay vì bỏ một số tiền lớn để cắt duyên âm hãy dùng số tiền đó đăng ký học các khóa kỹ năng giao tiếp, mở rộng giao lưu với bạn bè bằng cách tham gia các hoạt động từ thiện, công ích, đi du lịch... nhìn lại, đánh giá bản thân xem mình thiếu sót ở đâu thì khắc phục để hoàn thiện bản thân, rèn luyện thể lực nâng cao sức khỏe. Khi con người khỏe mạnh, vui tươi thì những điều tốt đẹp cũng sẽ tới.

