May hơn 1.000 khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân

Nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch bệnh COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Lĩnh (TP Thanh Hóa) đang triển khai chương trình may khẩu trang để phát tặng miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Chị em phụ nữ xã Đông Lĩnh đang gấp rút may khẩu trang phát miễn phí cho người dân.

Được biết, nguồn kinh phí mua vải kêu gọi từ sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương; còn công làm do chị em phụ nữ tình nguyện tham gia. Chất liệu được may bằng vải cotton, sau khi may xong đều được khử khuẩn. Dự kiến cuối tuần này hơn 1.000 khẩu trang sẽ được phát miễn phí cho người dân tại điểm chợ Vân Nhưng và ngã ba làng Bản Nguyên, xã Đông Lĩnh.

Cùng với việc may khẩu trang để phát tặng miễn phí cho người dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Lĩnh đã phát tờ rơi tuyên truyền về dịch bệnh COVID-19 và nhắc nhở người dân cách sử dụng khẩu trang, sát khuẩn sao cho đúng cách; đồng thời nhắc nhở người dân khi đến khu vực đông người cần phải đeo khẩu trang để phòng bệnh dịch.

Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa và kịp thời của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Lĩnh nhằm góp phần cùng các cấp, các ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Quốc Hương