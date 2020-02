Lùi thời gian nhận bài dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49

Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa vừa có thông báo lùi thời gian nhận bài tham dự Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49.

Theo đó, lùi thời gian nhận bài thi cấp Quốc gia từ ngày 25-2-2020 sang ngày 10-3-2020, tính theo dấu bưu điện; lùi thời gian nhận bài thi cấp tỉnh từ ngày 28-2-2020 sang ngày 13-3-2020.

Cuộc thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 năm 2020 được tổ chức muộn hơn so với thông lệ năm trước do UPU công bố chủ đề và thể lệ cuộc thi muộn. Bên cạnh đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19, nhiều địa phương đã có kế hoạch cho học sinh tạm nghỉ học để bảo đảm phòng, chống dịch bệnh thâm nhập, lây lan trong môi trường học đường. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ triển khai Cuộc thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 49 của Việt Nam.

Trên cơ sở trao đổi, thống nhất trong các cơ quan thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi, để bảo đảm quyền lợi cho các em học sinh có thể tham gia cuộc thi đầy đủ, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định lùi thời điểm nhận bài tham dự cuộc thi từ ngày 25-2-2020 sang ngày 10-3-2020.

BĐT