Lực lượng công an Thanh Hóa chung tay phòng chống dịch bệnh nCoV

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh nCoV đang diễn ra ngày càng phức tạp, lực lượng công an Thanh Hóa đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Theo đó, các đơn vị công an trong tỉnh đã nhanh chóng rà soát, nắm bắt thông tin, thống kê số người nước ngoài đến Thanh Hóa, nhất là số người Trung Quốc hoặc người dân trở về từ Trung Quốc để theo dõi và quản lý chặt chẽ.

Công an huyện Tĩnh Gia tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch nCoV tại các cơ quan, doanh nghiệp.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã tiến hành rà soát, thống kê và nắm tình hình, lập danh sách toàn bộ số người nước ngoài nhập cảnh vào Thanh Hóa, trong đó tập trung vào số người Trung Quốc và số người đến từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành, nhất là ngành y tế có các biện pháp cách ly và giám sát, nhất là số người trở về sau dịp tết. Đối với các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, thông qua công tác tuyên truyền giúp họ chủ động trong phòng chống dịch, tiêu trùng, khử động, dùng các biện pháp đeo khẩu trang để hạn chế lây lan dịch bệnh. Đến nay, hầu hết các đơn vị có người nước ngoài lao động, công tác đều thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh, tổ chức cách ly đối với những công dân nhập cảnh từ Trung Quốc, bố trí lực lượng chức năng phối hợp với y tế địa phương theo dõi tình hình sức khỏe của số công dân này. Khi có biểu hiện nghi vấn nhiễm nCoV thì sẽ tiến hành các biện pháp phòng ngừa, chữa trị kịp thời, không để lây lan.

Tại một số địa bàn có đông người nước ngoài lao động, học tập, lực lượng công an cũng đã tích cực phối hợp tuyên truyền theo dõi và cách ly. Theo Trung tá Lê Ngọc Anh, Phó trưởng Công an huyện Tĩnh Gia: Hiện nay trên địa bàn huyện có hơn 400 người nước ngoài đang sinh sống và làm việc, trong số đó có 63 người Trung Quốc. Trong dịp Tết Nguyên đán có 38 người về quê ăn tết mới sang trở lại làm việc. Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, Công an huyện đã thành lập ban chỉ đạo do đồng chí trưởng công an huyện làm trưởng ban để triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện dịch bệnh nCoV cho 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy chính quyền các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp phòng ngừa. Đối với số lao động là người Trung Quốc vừa trở lại làm việc, Công an huyện đã phối hợp với các doanh nghiệp và các lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp cách ly, theo dõi, giám sát có dấu hiệu nghi nhiễm phải chuyển đến cơ quan y tế điều trị kịp thời.

Cùng với tăng cường công tác quản lý người nước ngoài làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh và số công dân là người Thanh Hóa đi lao động ở nước ngoài, nhất là từ Trung Quốc về quê ăn tết, lực lượng công an đã tổ chức tuyên truyền cảnh báo các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và triển khai các biện pháp cụ thể nhằm bảo đảm sức khỏe cũng như thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống, xử lý, ngăn chặn dịch bệnh. Nhiều đơn vị công an trong tỉnh, nhất là các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân đã tổ chức phát miễn phí hàng nghìn khẩu trang y tế cho người dân. Điển hình như Công an huyện Vĩnh Lộc, Công an TP Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát giao thông, Trại tạm giam Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội...

Trong khi cả nước đang chung tay phòng chống dịch bệnh nCoV, thì hiện nay nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng không gian mạng, nhất là các trang facebook cá nhân để đăng tải những thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh, gây phức tạp về an ninh trật tự và hoang mang trong nhân dân, thậm chí nhiều đối tượng còn lợi dụng dịch bệnh để kêu gọi, kích động công nhân nghỉ việc, đình công tại khu công nghiệp. Chỉ tính từ ngày 31-1 đến nay, các đơn vị công an trong tỉnh đã phát hiện xử lý 5 vụ, 5 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh nCoV trên facebook cá nhân. Thượng tá Lê Việt Hồng, Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, cho biết: Hiện nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đang phối hợp với công an các đơn vị trong tỉnh tiếp tục phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đối tượng lợi dụng thông tin về dịch bệnh nCoV để đăng tải các thông tin sai sự thật nhằm quảng cáo, bán hàng, kêu gọi công nhân đình công, hạ uy tín, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chúng tôi khuyến cáo người dân trước thông tin không đúng, sai sự thật trên mạng xã hội về dịch viêm phổi nCoV này cần phải hết sức cảnh giác, tỉnh táo, không chia sẻ khi chưa được kiểm chứng. Tất cả thông tin nên lấy từ các cơ quan truyền thông chính thống. Khi có các vụ việc sai sự thật kịp thời báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc điện thoại đến đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng công an sẽ kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi đăng tải những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh.

Bài và ảnh: Mai Hà (Công an tỉnh)