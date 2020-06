Lao động xuất khẩu nóng lòng chờ hết dịch

Lao động tìm kiếm việc làm tại Sàn giao dịch việc làm thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa.

Đến thời điểm này, nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ là thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc vẫn chưa “mở cửa” trở lại bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Điều này khiến không ít doanh nghiệp thiệt hại, còn người lao động thì không biết khi nào mới có thể xuất cảnh mặc dù có rất nhiều người đã được cấp visa...

Chị L.T.T., ở xã Điền Lư (Bá Thước) cho biết: Tháng 1-2020, chị đã đưa trước 50 triệu đồng cho môi giới đóng một phần tiền cọc để “lo thủ tục” và “chạy” điểm tiếng để đi làm việc ở Hàn Quốc. Dịch COVID-19 bùng lên khiến mọi hoạt động, dự định của gia đình bị đảo lộn. Suốt mấy tháng qua, chị xoay xở đủ cách để kiếm việc tạm thời nhưng vì dịch bệnh nên việc làm không có, các nguồn thu của gia đình cũng mất hẳn. Cả gia đình rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nguồn tích lũy cạn dần trong khi số tiền “lo thủ tục” đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) cũng chưa đòi lại được.

Tương tự như chị T., chị N.T.H., huyện Triệu Sơn cũng đang rất nóng lòng. Chị H. giãi bày: Sau 2 năm làm công nhân, chị tiết kiệm được số tiền hơn 40 triệu đồng. Sau khi bàn bạc, gia đình chị vay thêm 150 triệu đồng nữa để chị đóng chi phí và làm thủ tục sang Nhật Bản làm việc. Tháng 8-2019, chị H. bắt đầu nhập học tại một doanh nghiệp XKLĐ chuyên thị trường Nhật Bản tại Hà Nội. Nhờ tích cực học tập nên tháng 2-2020, chị đã đủ tiêu chuẩn về tiếng để xuất cảnh. Doanh nghiệp nơi chị H. chọn học cũng tích cực làm hồ sơ, kết nối nhà tuyển dụng Nhật Bản để lo các thủ tục cho chị xuất cảnh dự kiến trong tháng 3-2020. “Mọi thứ đã xong, visa cũng đã có nhưng lệnh cấm xuất cảnh của Việt Nam và cấm nhập cảnh của Nhật Bản được ban bố ngay đầu tháng 3 khiến tôi không bay được như dự kiến. Giờ tôi cũng không biết tính thế nào nữa, tiền ăn, tiền trọ vẫn phải trả trong khi tôi đã nghỉ việc để tập trung cho việc học tiếng. Ở nhà thì bố mẹ cũng trả nợ vay hằng tháng đến nay không còn khả năng chi trả”. Việc chị H. bị hoãn sang Nhật làm việc khiến cả nhà rất lo lắng. Thu nhập của gia đình chị chủ yếu từ việc buôn bán nhỏ và cũng chịu ảnh hưởng không ít bởi dịch bệnh. Do vậy, hơn 3 tháng nay, chạy ăn từng bữa là cả vấn đề đối với gia đình, huống hồ phải gánh thêm khoản nợ đã vay mượn để đi XKLĐ.

Còn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH)), trừ các hoạt động đào tạo buộc phải tạm ngừng thì công tác tư vấn, giới thiệu việc làm vẫn được Trung tâm triển khai. Tuy nhiên số lao động đăng ký đi XKLĐ không nhiều. Theo ông Phạm Văn Viện, Phó Giám đốc Trung tâm, thông thường đầu năm hoạt động tuyển dụng và xuất cảnh sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan khá sôi động, nhưng năm nay, do dịch bệnh, các đơn hàng đều sụt giảm. Không những người lao động có nhu cầu đi XKLĐ e ngại đăng ký mà các đối tác nước ngoài cũng hạn chế việc tiếp nhận lao động, thực tập sinh vào thời điểm này. Cụ thể, 6 tháng đầu năm trung tâm đã tư vấn cho 1.755 lượt người về thị trường XKLĐ, trong đó tư vấn tại các hội nghị cộng đồng, phát tờ rơi và qua các phương tiện truyền thông là 1.005 lượt người; tư vấn trực tiếp tại trung tâm là 750 lượt người. Tuy nhiên, mới chỉ có 171 lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài.

Có thể nói, sự bùng phát và những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã khiến nhiều đơn hàng tuyển dụng lao động của các đối tác nước ngoài bị đình trệ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp cũng như lao động trong nước. Không chỉ Nhật Bản, Hàn Quốc mà nhiều nước là thị trường tiếp nhận nhiều lao động của Việt Nam đều tạm đóng cửa để phòng chống dịch bệnh. Đây là khó khăn chung của toàn thế giới không chỉ ảnh hưởng đến người lao động mà các doanh nghiệp XKLĐ cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đại diện các công ty, doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi xuất khẩu đều cho rằng, thị trường sẽ sớm ổn định trở lại khi cả Việt Nam và một số nước đã khống chế được dịch bệnh. Trong khi chờ đợi thông tin từ chính phủ các nước, người lao động nên liên tục cập nhật thông tin, nâng cao sức khỏe phòng dịch và dành nhiều thời gian cho việc học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng và ôn luyện tiếng cho thật tốt. Những đối tượng đã học xong hãy cố gắng học thêm tiếng vì học giỏi tiếng sẽ giúp nhanh chóng hòa nhập, làm quen với công việc và thành công hơn.

Hàng năm, lượng kiều hối do lao động gửi về đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương. Do vậy, trong mục tiêu giải quyết việc làm của tỉnh, hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn luôn được quan tâm. Theo kế hoạch, năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có khoảng 10.000 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh mới đưa được trên 2.200 lao động đi xuất khẩu (đạt khoảng 30% kế hoạch năm). Theo chỉ đạo của Bộ LĐTB&XH và UBND tỉnh, Sở LĐTB&XH đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động XKLĐ trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc hạn chế và tạm ngừng không tổ chức đưa lao động đến các khu vực đang có dịch; trong trường hợp cần thiết xuất cảnh, người lao động cần phải được hướng dẫn để chủ động biện pháp phòng ngừa, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về y tế của cơ quan chức năng Việt Nam và nước tiếp nhận. Trước tình hình trên, thiết nghĩ các doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp, linh hoạt; liên hệ với đối tác ở các nước trong việc sơ tuyển, lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với thực tế; chuẩn bị sẵn sàng nguồn nhân lực để tiếp tục triển khai công tác XKLĐ khi dịch bệnh được kiểm soát.

Trần Hằng