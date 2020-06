(Baothanhhoa.vn) - Nhân Tháng hành động Vì trẻ em năm 2020, chiều 24-6, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức đoàn thăm, tặng 350 thùng bánh gạo Want Want cho Bệnh viện Nhi Thanh Hóa; 150 thùng bánh gạo Want Want Làng trẻ em SOS Thanh Hóa, với tổng trị giá 270 triệu đồng.

{publishtime} {title} {lead} {title} Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà Bệnh viện Nhi Thanh Hóa và Làng trẻ em SOS Thanh Hóa Nhân Tháng hành động Vì trẻ em năm 2020, chiều 24-6, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức đoàn thăm, tặng 350 thùng bánh gạo Want Want cho Bệnh viện Nhi Thanh Hóa; 150 thùng bánh gạo Want Want Làng trẻ em SOS Thanh Hóa, với tổng trị giá 270 triệu đồng. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thăm, tặng quà Làng trẻ em SOS Thanh Hóa. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm của Ủy ban MTTQ tỉnh đối với các đơn vị đang làm nhiệm vụ chăm sóc trẻ em. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã thăm, tặng quà Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Thông qua hoạt động này góp phần tạo niềm vui, động lực cho các em thiếu niên, nhi đồng, đem lại niềm vui, phấn khởi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tinh thần lạc quan, vui tươi khi luôn được sự che chở của cộng đồng, để từ đó phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, học tập và rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Phan Nga

