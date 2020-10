Lan tỏa phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”

Đoàn thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh tham quan mô hình nuôi tôm theo hướng công nghệ cao tại xã Nga Tân (Nga Sơn).

Cuối năm 2020, cả nước mới tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Nhưng từ tháng 10-2019, Trung ương đã đồng ý để tỉnh Thanh Hóa làm điểm tổng kết trước 1 năm bởi những thành quả vượt kế hoạch đề ra từ những ngày đầu của tỉnh. Làm nên thành công ấy là bởi Thanh Hóa đã phát động được phong trào XDNTM sâu rộng tới tất cả các ngành, các cấp, được hưởng ứng ở khắp nơi trong tỉnh.

Tính đến trung tuần tháng 9–2020, tỉnh Thanh Hóa đã có 7 huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM và TP Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ XDNTM. Cùng với đó, 379 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định công nhận đạt chuẩn NTM (sau sáp nhập hiện còn 367 xã); trong số này có 7 xã tiếp tục phấn đấu và hoàn thành đạt chuẩn NTM nâng cao (sau sáp nhập còn 5 xã). Về cấp thôn, bản, toàn tỉnh hiện có 947 thôn, bản đạt chuẩn NTM; trong đó, có 732 thôn bản miền núi có điều kiện khó khăn, xuất phát điểm thấp. Phong trào xây dựng thôn, bản NTM kiểu mẫu mới được thí điểm từ năm 2017 và phát động, triển khai đại trà từ năm 2019 nhưng đến nay đã có 17 đơn vị thôn, bản được công nhận danh hiệu thôn, bản NTM kiểu mẫu. Theo ông Trần Đức Năng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh: Với kết quả đạt được trong XDNTM đến thời điểm hiện tại, Thanh Hóa thuộc nhóm các tỉnh có số lượng xã, huyện đạt chuẩn NTM cao nhất cả nước, được Trung ương đánh giá là tỉnh có sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt, có nhiều sáng tạo và luôn duy trì được sự lan tỏa trong phong trào chung sức XDNTM.

Ngay từ những ngày đầu thực hiện chương trình lớn này, công tác tuyên truyền về XDNTM được các cơ quan cấp tỉnh, các địa phương quan tâm, thực hiện hiệu quả. Trên cơ sở phong trào thi đua “Chung sức XDNTM, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu” do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh phát động, các cấp, các ngành vào cuộc hưởng ứng. Từ đó, các tầng lớp Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp... cũng nhận thức đúng về phong trào và cùng chung tay giúp sức.

Trên cơ sở nhiều cách làm riêng và sáng tạo, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành hướng dẫn đánh giá sự hài lòng của người dân trong XDNTM; tham gia giám sát, tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân trước khi được thẩm định đạt chuẩn. Ủy ban MTTQ các cấp đã hỗ trợ sửa chữa và làm mới gần 11.000 căn nhà cho các hộ nghèo với tổng số tiền hơn 180 tỷ đồng, đồng thời hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng cho các hộ nông dân phát triển sản xuất.

Hội Nông dân tỉnh đã vận động hội viên đóng góp hơn 120 tỷ đồng, hơn 127.000 ngày công lao động tham gia XDNTM, hỗ trợ thực hiện hơn 150 mô hình sản xuất hiệu quả, hơn 630 mô hình trình diễn, ứng dụng khoa học - kỹ thuật. Trên địa bàn toàn tỉnh, đã có hơn 1.000 mô hình hội nông dân bảo vệ môi trường được thành lập nhờ phong trào XDNTM. Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức được hàng chục nghìn buổi dọn vệ sinh môi trường trên hầu khắp các vùng quê trong tỉnh, hỗ trợ hơn 1.000 thùng đựng rác. Vấn đề ô nhiễm môi trường ở các địa phương cũng dần được cải thiện nhờ lực lượng thanh niên đã vào cuộc đào hơn 10.000 hố rác gia đình và hơn 2.000 hố rác tập trung tại các thôn, bản. Các phong trào: “Thứ 7 tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh” đã được gây dựng và duy trì ở nhiều nơi. Lực lượng thanh niên trong tỉnh cũng kêu gọi huy động tiền của, tham gia ngày công để hoàn thành xây dựng mới và tu sửa 350 km đường giao thông nông thôn, 270 km kênh mương nội đồng, sửa chữa 220 nhà văn hóa thôn, bản.

Hội Cựu chiến binh tỉnh đã vận động hội viên trong tỉnh phát huy vai trò xung kích của người lính Cụ Hồ, tình nguyện hiến hơn 105 ha đất để xây dựng công trình phúc lợi; hỗ trợ xóa gần 1.000 nhà tạm dột nát, trồng gần 300.000 cây xanh, tham gia xây dựng hơn 3.300 km đường giao thông,... thực hiện thành công nhiều mô hình phát triển sản xuất do hội viên cựu chiến binh làm chủ với tổng vốn đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động thực hiện phong trào “5 không, 3 sạch” xây dựng gần 300 mô hình kinh tế tập thể, thành lập gần 400 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, giúp gần 90.000 hộ gia đình phụ nữ thoát nghèo. Các cấp hội phụ nữ ở cơ sở đã phát động phong trào dọn vệ sinh môi trường và thi đua trồng hoa ven đường, hơn 5 năm qua đã xây dựng được hàng chục km đường hoa thay thế cỏ dại...

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã vận động cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng quyên góp, ủng hộ gần 8,5 tỷ đồng, tham gia hơn 9.100 ngày công lao động để hỗ trợ làm mới và mua sắm trang thiết bị cho 30 nhà văn hóa thôn, 7 trạm y tế xã. Các cơ sở của lực lượng vũ trang này cũng hỗ trợ nguồn lực và công lao động, cùng Nhân dân các địa phương tu sửa hơn 450 km đường giao thông nông thôn, hơn 120 km kênh mương nội đồng. Công an tỉnh đã duy trì hoạt động của hơn 5.700 tổ bảo vệ an ninh trật tự cấp thôn/bản và gần 35.000 tổ an ninh xã hội, xây dựng và nhân rộng 72 mô hình tự quản về an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn. Nhờ đó, tiêu chí an ninh trật tự trong XDNTM ở hàng trăm xã trên địa bàn tỉnh được hoàn thành. Toàn ngành đã vận động cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh quyên góp, ủng hộ mua sắm trang thiết bị và xây dựng mới 3 nhà văn hóa bản tại xã Tam Chung, huyện Mường Lát.

Các sở, ngành cấp tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, đã phân công các đơn vị trực thuộc theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương XDNTM bằng những việc làm thiết thực. Điển hình như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao cho từng đơn vị trực thuộc hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ nguồn lực, cơ chế cho 106 xã, 34 thôn/bản trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM. Có thể nói, phong trào thi đua “Chung sức XDNTM” đã lan tỏa sâu rộng đến khắp các vùng quê, được các cấp, các ngành, các tổ chức trong tỉnh vào cuộc mạnh mẽ. Khi cả hệ thống chính trị vào cuộc, các tầng lớp Nhân dân đồng hành hưởng ứng, đã tạo một sức mạnh tập thể to lớn, làm nên những thành công vượt sự mong đợi. Trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức XDNTM, giai đoạn 2016–2020” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Thanh Hóa đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về kết quả XDNTM 5 năm qua.

Lê Đồng