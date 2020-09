Lan tỏa những gương sáng đời thường

Đạo lý “thương người như thể thương thân” của dân tộc đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ từ nơi thuận lợi đến vùng khó khăn và qua nhiều thế hệ người Việt. Với đạo lý này, trong cuộc sống thường nhật không ít người đã có những hành động đẹp, những việc làm ý nghĩa giúp ích cho đời, cho cộng đồng xã hội.

Chị Nguyễn Thị Trâm, xã Đông Tân (TP Thanh Hóa) được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện.

Trong những lần đi công tác, chúng tôi được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều cựu chiến binh (CCB) - những người từng đi qua chiến tranh, đóng góp sức mình cho nền độc lập tự do của dân tộc. Và khi trở về với đời thường họ vẫn là những người đi tiên phong trong việc đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh và to đẹp hơn. Tại xã Vĩnh Quang (Vĩnh Lộc), CCB Phạm Hoàng Hà đã làm một việc cao cả mà ít ai có thể làm được. Dù hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn nhưng ông Hà vẫn sẵn sàng hiến tặng hơn 1.500m2 đất để địa phương này xây dựng trường mầm non cho các cháu học sinh học tập, rèn luyện. Được biết, để xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, xã Vĩnh Quang đã thực hiện chủ trương thu hồi đất nông nghiệp của nhiều hộ gia đình. Các gia đình có diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng đều đã nhận tiền bồi thường theo quy định, riêng CCB Phạm Hoàng Hà, người có diện tích đất bị ảnh hưởng lớn nhất lại tự nguyện hiến tặng. Điều đáng nói, mảnh đất ấy chính là miếng cơm, manh áo của gia đình CCB Phạm Hoàng Hà suốt nhiều năm qua. Chia sẻ về việc làm của mình, CCB Phạm Hoàng Hà cho biết: “Vẫn biết “tấc đất là tấc vàng”, nhất là khi cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, nhưng nghĩ về tương lai của thế hệ mai sau, tôi đã thuyết phục các con đồng ý hiến tặng. Từ ngày ngôi trường được nâng cấp, mở rộng khang trang, sạch đẹp đến nay, giáo viên, phụ huynh và học sinh vui mừng lắm. Tôi cũng cảm thấy vui khi làm được việc ý nghĩa này”. Không chỉ có CCB Phạm Hoàng Hà, trên địa bàn tỉnh còn rất nhiều gương CCB sẵn sàng hiến đất với diện tích lớn để làm những việc tốt đẹp cho xã hội, như các CBB Lê Thế Nguyên, Lê Văn An, Lê Thế Hân... Qua thống kê, sau 10 năm chung sức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên CCB trong tỉnh đã hiến 1.051.265m2 đất làm đường giao thông và xây dựng các công trình phúc lợi. Không chỉ thế, tại nhiều địa phương, cán bộ, hội viên CCB còn đóng góp ngày công, kinh phí lát đá vỉa hè, làm hệ thống điện chiếu sáng công cộng, trồng cây xanh trên nhiều tuyến đường..., tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, khẳng định dấu ấn của hội CCB trong đời sống xã hội.

Với quan niệm “Cái mình cho đi là sức khỏe, điều người bệnh nhận được là sự sống”, vì vậy, dù đã 28 lần hiến máu tình nguyện nhưng mỗi khi có đợt phát động hay những lúc bệnh viện cần tiếp máu khẩn cấp, chị Nguyễn Thị Trâm, xã Đông Tân (TP Thanh Hóa) vẫn sẵn sàng chia sẻ dòng máu của mình cho người khác. Chị Trâm nhớ lại: “Hồi tháng 2-2020, nhận được điện thoại từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cần gấp 1 đơn vị máu AB cho bệnh nhân phẫu thuật tim, 3 giờ sáng tôi đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện, làm các thủ tục và hiến máu cứu chữa cho bệnh nhân. Chuyện hiến máu đêm khuya là điều bình thường với tôi trong nhiều năm qua cũng như những thành viên Câu lạc bộ (CLB) “Ngân hàng máu sống” như anh Lê Duy Triệu (Như Thanh), Lê Trung Hiếu (Quảng Xương) hay Trần Đông (Vĩnh Lộc)...”. Sự ra đời và hoạt động 24/24 giờ của CLB “Ngân hàng máu sống” đã lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trong cộng đồng và được nhiều người tích cực tham gia hiến máu và hiến máu nhắc lại nhiều lần vì sự sống của người bệnh. Các thành viên CLB hội tụ nhiều nhóm máu khác nhau, trong đó có những người thuộc nhóm máu hiếm, song họ vẫn sẵn sàng hiến trong những tình huống khẩn cấp, không kể ngày hay đêm chỉ với tâm niệm, những giọt máu của mình sẽ làm hồi sinh những trái tim trong cơn “thập tử nhất sinh”, mang đến cho bệnh nhân và người thân của họ niềm vui, hạnh phúc.

CCB Phạm Hoàng Hà hay chị Nguyễn Thị Trâm chỉ là 2 trong số những tấm gương điển hình giữa đời thường. Cuộc sống quanh ta còn rất nhiều những “bông hoa đẹp” đang ngày ngày tỏa hương, khoe sắc. Đó là những thầy, cô giáo không kể tuổi tác miệt mài mang con chữ đến với trẻ em nghèo; những trưởng thôn, trưởng phố, bí thư chi bộ nhiều năm tận tâm với công việc “vác tù và hàng tổng” để mỗi gia đình, thôn xóm, khối phố có cuộc sống tốt đẹp hơn; những CLB, đội, nhóm thiện nguyện phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân trong đại dịch COVID-19 giữa lúc khẩu trang “cháy hàng” và bị đội giá lên cao; là hình ảnh các tăng ni, phật tử, tình nguyện viên trẻ của mô hình “Bếp ăn tình thương” luôn tận tình, chu đáo, nấu từng bữa ăn cho những người bệnh nghèo với mong muốn họ nhanh chóng bình phục trở về sum họp cùng gia đình... Mỗi hành động, việc làm tự nguyện, tự giác, đậm chất nhân văn, nhân đạo, nghĩa tình, giúp đỡ những người khó khăn, hoạn nạn... đã góp phần lan tỏa và làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.

Bài và ảnh: Minh Khôi