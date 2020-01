Lại nỗi lo “giặc lửa”

Làng gần vào tết nguy cơ hỏa hoạn càng cao. Chỉ trong một tuần qua chúng ta đã phải tiếp nhận thông tin đau lòng khi có tới hai vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra khiến một ngôi chùa cổ lớn tại Hà Nội bị thiêu trụi và Tòa nhà dầu khí tại TP Thanh Hóa bị hư hỏng, nhiều người thương vong.

Ảnh minh họa.

Kết luận của cơ quan điều tra đều chỉ ra rằng nguyên nhân của các vụ hỏa hoạn phần lớn là do sự lơ là trong công tác phòng cháy cũng như thiếu chủ động trong chữa cháy của con người.

Sau mỗi vụ hỏa hoạn lại có thêm bài học được rút ra, nhưng điều cần thiết hơn cả là chúng ta ứng xử với điều đó như thế nào, thì lại chưa được nhiều người, nhiều cơ quan nghiêm túc nhìn nhận, phòng tránh một cách triệt để.

Rất nhiều người thường giật mình, thậm chí lo sợ khi nghe tin hoặc chứng kiến một vụ hỏa hoạn nào đó. Thế nhưng có cảm giác điều đó cũng chỉ là câu chuyện phút chốc, nó sớm phải nhường chỗ cho những lo toan trong cuộc sống thường nhật.

Nguy cơ hỏa hoạn và nỗi đau từ sự mất mát chưa thật sự thôi thúc trách nhiệm, chuyển hóa hành động ở nhiều người dân. Thậm chí có người còn quan niệm việc có xảy ra cháy nổ hay không phụ thuộc vào số mệnh của chủ nhân.

Chính bởi suy nghĩ ấy đã khiến không ít gia đình và người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp coi thường “giặc lửa”.

Đã có rất nhiều vụ hỏa hoạn do sự bất cẩn trong sử dụng điện và lửa dẫn đến cháy nổ tại các di tích. Ngay tại Thanh Hóa, đền thờ Trung túc vương Lê Lai (xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc) cũng đã bị thiêu trụi cách đây ít năm do việc sử dụng lửa trong di tích không tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn cháy, nổ.

Những nỗi lo nguy cơ hỏa hoạn theo thời gian cứ nối dài thêm, nhưng trách nhiệm cao nhất và cũng gần như là duy nhất vẫn được đặt lên vai lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, mà lẽ ra nó phải được cộng đồng trách nhiệm từ dân cư.

Sau những tai nạn thương tâm do hỏa hoạn gần đây tiếp tục thúc bách chúng ta phải hành động thật sự, tích cực, chủ động phòng cháy mà trước mắt là ngay trong kỳ nghỉ tết và lễ hội mùa xuân năm nay.

Lam Vũ