Kịp thời cứu vớt 5 ngư dân Hậu Lộc bị chìm tàu

Tàu cá TH.90219.TS của ông Bùi Văn Ngọc ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc trong lúc đi khai thác trên vùng biển thuộc tỉnh Nghệ An đã không may bị dông lốc lớn làm chìm. Rất may là 5 ngư dân trên tàu đã được kịp thời cứu sống.

Thông tin từ UBND xã Ngư Lộc sáng nay (14-8) cho biết, vào khoảng 3h30 phút ngày 14-8, tàu cá TH.90219.TS do ông Bùi Văn Ngọc (trú tại thôn Thắng Lộc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) làm chủ đang trên đường đi khai thác thủy hải sản trên vùng biển thuộc khu vực Cồn Mom, tỉnh Nghệ An thì gặp gió to, dông lốc mạnh. Tàu bị vỡ và chìm hoàn toàn. Lúc này trên tàu có 5 thuyền viên đều là các ngư dân của huyện Hậu Lộc.

Sau khi tàu bị chìm, 5 thuyền viên đã phải lênh đênh trên mặt nước bằng nhiều vật liệu nổi khác nhau. Sau khi phát hiện tàu TH.90219.TS của ông Bùi Văn Ngọc bị chìm, các tàu cá khác gần đó đã kịp thời tới cứu vớt toàn bộ 5 thuyền viên.

5 ngư dân được cứu vớt gồm ông Bùi Văn Ngọc (Sinh năm 1976); Bùi Văn Hải (Sinh năm 1974); Bùi Văn Trưởng (Sinh năm 1967); Nguyễn Văn Thuận (đều trú tại xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc); Hoàng Văn Huệ (trú tại xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc).

Được biết, tàu cá TH.90219.TS của ông Bùi Văn Ngọc có công suất 110 CV (lưới kéo đơn) xuất phát từ bến thuyền Ngư Lộc đi khai thác thủy sản từ ngày 12-8. Đến ngày 14-8 thì gặp nạn. Sau khi được cứu sống, ông Ngọc đã liên lạc với địa phương, thông báo cho gia đình các thuyền viên.

