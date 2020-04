Kịp thời cứu sống một bệnh nhi uống nhầm thuốc diệt chuột

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa cứu sống thành công một nữ bệnh nhi 24 tháng tuổi ở huyện Tĩnh Gia uống nhầm thuốc diệt chuột suýt dẫn đến tử vong.

Cháu D được các bác sỹ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa kịp thời cứu sống

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 25-3, bệnh nhi tên L.T.N.D (24 tháng tuổi) trú tại xã Ngọc Lĩnh, huyện Tĩnh Gia, có uống nhầm thuốc diệt chuột (màu đỏ, nguồn gốc Trung Quốc) không rõ số lượng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình cho bệnh nhân nhập viện đa khoa huyện Tĩnh Gia, xử trí cấp cứu rửa dạ dày, truyền dịch thải độc. Sau 3 giờ bệnh nhân xuất hiện co giật toàn thân, hôn mê, được cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa lúc 22h40 ngày 25-3. Cháu D nhập viện với các biểu hiện hôn mê, co giật toàn thân, tím tái, rối loạn nhịp tim, được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột giờ thứ 6 (thành phần Nafloacetat).

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiến hành xử trí cấp cứu, hồi sức tích cực, điều trị thải độc theo phác đồ Bộ Y tế. Diễn biến trong 3 ngày đầu, tình trạng bệnh nhân có tiến triển tốt hơn, nhưng vẫn còn triệu chứng co giật toàn thân cơn ngắn. Sau 6 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân sức khỏe đã ổn định và đã được cho xuất viện.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi đã tiếp nhận và cấp cứu cho 5 trường hợp do uống nhầm thuốc diệt chuột. Lọ thuốc diệt chuột Trung Quốc rất giống với một số lọ si rô hoa quả. Thuốc diệt chuột Trung Quốc có chứa Natri Flouro acetat, là một chất cực độc có thể gây suy tim, rối loạn nhịp tim nặng, hôn mê co giật. Fluoroacetat gây độc bằng ức chế chuyển hóa của tế bào, ức chế hô hấp tế bào, mất dự trữ năng lượng gây chết tế bào, cơ quan tổn thương nhiều nhất là cơ, tim, não và thận. Nếu không được cấp cứu kịp thời có thể gây tử vong ngay lập tức.

Lọ thuốc diệt chuột co màu sắc khiến trẻ nhỏ rất dễ nhầm lẫn giống các lọ nước uống thông thường

Thuốc diệt chuột Trung Quốc bị cấm lưu hành, chỉ gặp do nhập lậu vào Việt Nam, màu thuốc rất dễ nhìn bắt mắt (thường là màu hồng hoặc màu đỏ), không có mùi hoặc mùi thơm, dễ nhầm lẫn với các loại nước hoa quả hay siro ho thuốc bổ; do đó trẻ em (gặp nhiều ở trẻ dưới 6 tuổi) thường uống nhầm do tính tò mò hiếu động thích khám phá. Để tránh tình trạng bị ngộ độc, khuyến cáo các bậc phụ huynh có con nhỏ phải cẩn thận hơn trong việc bảo quản sử dụng và cất giữ các loại chất độc trong gia đình, tránh xa tầm tay của trẻ, không để chung với các loại thuốc điều trị khác.

Mạnh Cường