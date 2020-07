Kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 54-CT/TW của Ban Bí thư trên địa bàn thị xã Nghi Sơn

Chiều 16-7, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả thực hiện sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30-11-2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới” trên địa bàn thị xã Nghi Sơn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo của Thị ủy Nghi Sơn và Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn tại buổi làm việc nêu rõ: Qua 15 năm triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới” ở thị xã Nghi Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc tổ chức, triển khai học tập, quán triệt chỉ thị được tiến hành kịp thời, nghiêm túc. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các địa phương tăng cường công tác lãnh đạo phòng chống HIV/AIDS. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội, trong đó bao gồm tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS được đẩy mạnh; nhận thức của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS được nâng lên rõ rệt.

Hiện nay trên địa bàn thị xã đã có nhiều mô hình tốt về công tác phòng, chống HIV/AIDS, trong đó tại các xã, phường: Hải Châu, Trường Lâm, Mai Lâm, Hải Bình đã thành lập câu lạc bộ toàn dân tham gia phòng chống HIV/AIDS do cán bộ nòng cốt tại địa phương làm thành viên. Đã thành lập Trung tâm điều trị Methadol điều trị thay thế chất gây nghiện thường xuyên cho đối tượng nghiện ma túy tại Trung tâm y tế thị xã, Trạm y tế phường Hải Ninh và Trạm y tế xã Tân Trường, hàng năm Trung tâm y tế thị xã đã tổ chức tư vấn, xét nghiệm cho trên 3.000 trường hợp phụ nữ mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. Xét nghiệm HIV tự nguyện và cho hơn 385 đối tượng nghiện ma túy và hàng nghìn người nguy cơ cao được tư vấn xét nghiệm; thực hiện việc cấp cho đối tượng nghiện ma túy thông qua đồng đẳng viên khoảng 200.000- 250.000 bơm kiêm tiêm sạch và 80.000 bao cao su. Công tác giám sát dịch và tư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện ngày càng được đẩy mạnh. Số phụ nữ được tư vấn khi đến khám thai và xét nghiệm HIV trước khi sinh đạt gần 70%, vì vậy, tình hình lây nhiễm HIV/AIDS, được kiểm soát, kiềm chế được số người nhiễm HIV/AIDS giảm, hạn chế sự lây nhiễm HIV với cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn thị xã Nghi Sơn vẫn còn những hạn chế, như: Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên, mang tính chất thời điểm, công tác quản lý và kiểm soát các đối tượng nhiễm HIV còn nhiều khó khăn, bất cập do đại đa số người nhiễm HIV hiện đang sống cùng gia đình, cộng đồng; công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản, quản lý người liên quan đến tệ nạn ma túy, mại dâm còn nhiều hạn chế...

Kết luận buổi làm việc đồng chí Hoàng Bá Tường, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả thị xã Nghi Sơn đạt được sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới”, nhất là vai trog nòng cốt của ngành y tế Thị xã.

Đồng chí Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tuy đã được những kết quả bước đầu, nhưng hiện nay thị xã Nghi Sơn là địa phương đang phát triển năng động, nhất là phát triển công nghiệp, dẫn đến dân số cơ học gia tăng, tình hình xã hội có nhiều thay đổi, vì vậy trong thời gian tới thị xã Nghi Sơn cần tiếp tục nâng cao sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, trong việc triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 54 cuả Ban Bí thư; phát huy hiệu quả mô hình phòng chống HIV, các tổ, nhóm nòng cốt, đội tình nguyện…đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục và truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần giảm thiểu các mặt trái của xã hội, trong đó có phòng, chống HIV/AIDS.

