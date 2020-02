Kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng loạn giá khẩu trang y tế

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường kiểm soát thị trường khẩu trang y tế, từ ngày 1-2-2020 đến nay, phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa và Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp tổ chức kiểm tra đồng loạt các cơ sở vật tư y tế và các hiệu thuốc nhỏ lẻ trên địa bàn toàn tỉnh.

Người dân trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa đổ xô đi mua khẩu trang y tế.

Những ngày qua, lo ngại trước dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra, nhiều người dân đã chủ động mua các sản phẩm y tế như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn. Do nhu cầu tăng đột biến nên có thời điểm các mặt hàng này rơi vào tình trạng khan hiếm, thậm chí hết hàng. Lợi dụng tình hình đó, nhiều nơi đã đẩy giá bán lên cao gấp 5-7 lần so với ngày thường.

Trước tình trạng này, phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp Cục Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra đồng loạt các cơ sở vật tư y tế và các hiệu thuốc nhỏ lẻ trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Thông qua công tác kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền, hiện nay các cơ sở đã ký cam kết không thực hiện các hành vi đầu cơ, găm hàng, thu lợi bất chính đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn.

Theo báo cáo của Cục QLTT tỉnh, từ ngày 1 đến 3-2-2020, các đoàn kiểm tra của cảnh sát kinh tế và QLTT đã tổ chức cho 925 cơ sở ký cam kết thực hện bán giá đúng qui định; qua kiểm tra đã phát hiện 18 cơ sở không thực hiện niêm yết giá và xử phạt 13,5 triệu đồng.

Thái Thanh