Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh

Đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân hôm nay, ai cũng nhìn thấy rõ sự đổi thay về diện mạo của một cơ sở y tế tuyến huyện được đầu tư khang trang, xanh - sạch – đẹp. Công tác quản lý, phục vụ bệnh nhân được thực hiện khoa học, tạo thuận lợi cho người bệnh và người quản lý điều hành.

Chăm sóc bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân.

Bệnh viện đã coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên nhằm nâng cao nhận thức, giao tiếp ứng xử, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, trau dồi và nâng cao nghiệp vụ y đức, phát động các phong trào thi đua thực hiện tốt quy tắc ứng xử của Bộ Y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Trong năm qua, bệnh viện đã quan tâm phát triển kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu; duy trì hoạt động của các tổ cải tiến chất lượng các khoa. Bệnh viện đã cải tiến mạnh mẽ thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ tin học, rút ngắn thời gian chờ khám hơn 60 phút đối với mỗi bệnh nhân ngoại trú. Hàng tháng Hội đồng Quản lý chất lượng bệnh viện tổ chức đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người nhà bệnh nhân để kịp thời rút kinh nghiệm và giải quyết các thắc mắc của họ, kết quả chỉ số hài lòng đều đạt trên 90%.

Cùng với quan tâm đầu tư máy móc, thiết bị, bệnh viện đã tạo điều kiện cho đội ngũ y, bác sĩ được đi đào tạo nâng cao trình độ và tay nghề. Đến nay, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viện đã ứng dụng có hiệu quả nhiều tiến bộ kỹ thuật mới vào chẩn đoán và điều trị, thực hiện thành công nhiều ca bệnh khó mà trước đây phải chuyển tuyến trên, giúp bệnh nhân có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng ngay từ tuyến đầu. Năm 2019, các chỉ tiêu nhiệm vụ của bệnh viện cơ bản hoàn thành so với kế hoạch, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Đặc biệt, bệnh viện duy trì việc phát triển kỹ thuật cao trong điều trị, trong năm đã phát triển 4 kỹ thuật lâm sàng mới, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, giảm tỷ lệ chuyển viện lên tuyến trên 6% so với cùng kỳ. Bệnh viện đã xây mới và sửa chữa nâng cấp bảo đảm 100% các nhà vệ sinh đạt 4 điểm theo tiêu chí A2.2 của Bộ Y tế; tiếp tục thuê công ty vệ sinh môi trường làm vệ sinh hàng ngày, mua và trồng thêm nhiều chậu hoa, cây cảnh, vệ sinh ngoại cảnh và các khu nhà vệ sinh sạch sẽ, điểm xanh - sạch - đẹp chấm đạt 91 điểm. Trong năm có 3 đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực điều dưỡng (khảo sát mức độ hài lòng nghề nghiệp của đội ngũ điều dưỡng viên công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân; khảo sát kiến thức và thực hành tiêm an toàn của điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân; đánh giá tình trạng lưu kim luồn tĩnh mạch ngoại biên trên bệnh nhân điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân) được Sở Y tế công nhận.

Bác sĩ Phùng Sỹ Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thọ Xuân, cho biết: Bệnh viện luôn nghiên cứu, cập nhật các văn bản chỉ đạo Nhà nước, của ngành có liên quan đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; công khai, minh bạch các hoạt động tài chính và công tác cán bộ của đơn vị. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn nhân lực, trang thiết bị để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, triển khai một số kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến trên; tăng cường kiểm tra, giám sát quy chế chuyên môn, chăm sóc và tiếp đón người bệnh để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân, xứng đáng là địa chỉ tin cậy về chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Hà Linh