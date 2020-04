Thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội:

Không chủ quan, lơ là, tiếp tục nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Sau những ngày nới lỏng giãn cách xã hội, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh đồng loạt mở cửa, hoạt động vận tải hành khách cũng dần đi vào hoạt động, người dân lại được ra công viên tập thể dục, học sinh được đến trường... nhịp sống của người dân xứ Thanh đang dần dần trở lại. Dù là vậy, nhưng nhà nhà, người người vẫn nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Đường Hồ Xuân Hương (TP Sầm Sơn) vắng người qua lại trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Ảnh: P.V

Theo ghi nhận tại TP Thanh Hóa, sau khi được UBND tỉnh cho phép “nới lỏng giãn cách”, số lượng người, phương tiện tham gia giao thông đã tăng lên đáng kể, các dịch vụ ăn uống, spa, thể thao... hoạt động trở lại, các cháu học sinh được nô nức đến trường. Niềm vui đó như hiện rõ trên gương mặt của từng cụ già, em nhỏ. Bà Nguyễn Thị Thắm, phường Lam Sơn, cho biết: “Sau những ngày giãn cách xã hội, được trở lại công viên tập dưỡng sinh, đi bộ cùng mấy người bạn tôi cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái. Tuy nhiên, tôi rất ý thức tự bảo vệ bằng cách đeo khẩu trang khi ra ngoài. Chỉ mong sao dịch bệnh qua nhanh để mọi hoạt động kinh doanh trở lại quỹ đạo, các cháu lại được vui vẻ đến trường”. Cùng chung tâm trạng đó, cháu Đặng Phương Anh, học sinh Trường THPT Đào Duy Từ chia sẻ: “Được trở lại trường, được gặp thầy cô, bạn bè, cháu cảm thấy rất vui. Cháu chỉ mong không còn dịch bệnh để chúng cháu lại được đến trường như trước kia”.

Tại TP Sầm Sơn, mặc dù đã được phép hoạt động trở lại sau những ngày giãn cách xã hội nhưng nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn vẫn trong tình trạng “cửa đóng, then cài”, các hoạt động kinh doanh buôn bán vẫn chưa trở lại bình thường như thời điểm trước khi có dịch bệnh COVID-19. Chị Nguyễn Thị Liên, chủ một cơ sở kinh doanh cho biết: “Sau khi nhận thông báo được phép kinh doanh trở lại, gia đình tôi cũng mở hàng đón khách. Tuy nhiên, sau khi mở cửa, lượng khách rất ít khiến chúng tôi thực sự lo lắng. Nếu không có dịch bệnh, thời điểm này Sầm Sơn đã đón một lượng khách đáng kể rồi. Chỉ mong, những ngày sắp tới dịch bệnh được đẩy lùi, tình hình kinh doanh buôn bán sẽ khả quan hơn”. Trao đổi về vấn đề này, bà Đàm Thị Thái, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP Sầm Sơn chia sẻ: “Sau khi nhận được Công điện số 11 của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố đã có công văn gửi các chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn cho phép được hoạt động trở lại. Thế nhưng, chỉ có một số các quán cà phê, trà chanh, đồ gia dụng, gội đầu... mở cửa. Còn hệ thống nhà hàng, khách sạn vẫn còn đóng cửa im lìm bởi thời điểm này không có khách du lịch. Thi thoảng, có một số cửa hàng ăn sáng cũng đã mở cửa đón khách nhưng dường như người dân vẫn không mấy mặn mà bởi không có khách”. Mùa du lịch biển đang đến gần, người dân TP Sầm Sơn chỉ mong dịch bệnh được dập tắt để họ lại được đón các du khách từ mọi miền Tổ quốc về tham quan, nghỉ dưỡng.

Trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, cơ bản các hoạt động trên địa bàn huyện Tĩnh Gia trở lại bình thường và người dân đều ý thức trong phòng, chống dịch bệnh. Để bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân, đồng thời duy trì, ổn định xã hội, từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế để phát triển sản xuất, kinh doanh trong môi trường an toàn. UBND huyện Tĩnh Gia đã ban hành các quyết định cho phép hoạt động trở lại các dịch vụ, kinh doanh và cắt tóc, gội đầu trên địa bàn huyện. Đồng thời, yêu cầu UBND các xã, thị trấn hướng dẫn triển khai thực hiện, tổ chức kiểm tra, giám sát điều kiện hoạt động và kịp thời xử lý các tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm Công điện khẩn số 11/CĐ-UBND ngày 23-4-2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng với nỗ lực phòng, chống dịch bệnh, huyện Tĩnh Gia đã và đang triển khai hàng loạt biện pháp tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất, kinh doanh. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, triển khai các giải pháp về hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp tiếp xúc với các nguồn vốn, tín dụng ngân hàng và thuế. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi duy trì và phát triển sản xuất, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 (số 137) có nghi ngờ dương tính lại, bệnh nhân này trên đường từ Hà Nội trở về Nghệ An có dừng ăn tối tại quán ăn thuộc thôn Tiền Phong, xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành, cơ quan, đơn vị, tiếp tục rà soát, vận động những người tiếp xúc với các đối tượng có tiếp xúc trực tiếp với các trường hợp F1, F2 thuộc địa bàn quản lý để thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe và hướng dẫn cách ly phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

Là huyện cửa ngõ miền núi phía Tây, Ngọc Lặc có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, để nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện nghiêm các quy định, khắc phục tình trạng chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh, các địa phương trong huyện luôn duy trì hoạt động tổ giám sát cấp xã, thôn, bản, khu phố để tuyên truyền, kiểm soát, nhắc nhở người dân thực hiện phòng, chống dịch. Ông Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, cho biết: Để chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại, UBND huyện đã ban hành Công điện số 07/ CĐ-UBND ngày 23-4-2020 thực hiện Công điện khẩn số 11 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, tổ giám sát dịch COVID-19 huyện thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống dịch của ban chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, các cơ sở dịch vụ cắt tóc, gội đầu, thể thao, khiêu vũ, yoga và các cơ sở dịch vụ ăn uống, giải khát... Bên cạnh đó, duy trì hoạt động tổ tuyên truyền lưu động 2 lần/ngày, phát tờ rơi tuyên truyền đến từng hộ gia đình để người dân nắm bắt thông tin một cách kịp thời. Tăng cường giám sát các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn khi được đón khách trở lại phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Việc từng bước nới lỏng giãn cách xã hội, chuyển sang giai đoạn chống dịch COVID-19 trong tình hình mới được xem là giải pháp để khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trong những ngày đầu nhiều hàng quán giải khát, cắt tóc, gội đầu mở cửa trở lại chưa kê bàn ghế đúng khoảng cách như chỉ đạo của UBND tỉnh. Khách hàng tại các quán này chưa tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch và không đeo khẩu trang y tế. Tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn TP Thanh Hóa đã xuất hiện tình trạng nhiều người đi bộ tập thể dục, trẻ em đá bóng mà không đeo khẩu trang. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của chính quyền địa phương các cấp thì mỗi người dân hãy tự giác, chấp hành nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả.

Bài và ảnh: Lê Hợi - Hoài Thu