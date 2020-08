Khởi sắc Yên Khương

Gia đình chị Lương Thị Huệ, bản Bôn, xã Yên Khương (Lang Chánh) chăm sóc dê được hỗ trợ để giảm nghèo.

Mỗi sáng thức dậy, chị Lò Thị Nghĩa, bản Tứ Chiềng, xã Yên Khương (Lang Chánh) cảm thấy vui mừng, phấn khởi và tự tin hơn khi gia đình chị có việc làm thêm từ chăn nuôi đàn dê và hai con bò.

Chị Nghĩa cho biết: “Gia đình khó khăn, các con nhỏ, vợ chồng ngoài làm ruộng không có việc gì làm thêm. Chăn nuôi chưa biết cách chăm nên không hiệu quả, dần bị hụt vốn rồi không nuôi nữa. Năm 2018, gia đình tôi được Hội LHPN tỉnh hỗ trợ trao 2 con dê sinh sản từ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Sau 1 năm, cả 2 con đều sinh sản và đến nay tổng đàn được 7 con. Tôi còn được hướng dẫn cách làm chuồng trại, chăm sóc phòng chống dịch bệnh. Thể công chăm sóc, gia đình tôi vay mượn mua 2 con bò về nuôi. Có dê, bò, gia đình tôi có thêm động lực lao động, sản xuất và đã thoát nghèo cuối năm 2019”.

Chị Nghĩa là một trong những hộ dân của bản Tứ Chiềng đã thay đổi nhận thức, tích cực lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo. Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của xã, bản Tứ Chiềng được hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn khang trang, kiên cố phục vụ phát triển kinh tế, đời sống dân sinh. Đặc biệt, Nhân dân trong thôn đã hiến hơn 3.000 m2 đất, 1.000 cây các loại và hơn 3.300 ngày công để lao động mở rộng hệ thống giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội... Nhờ đó, diện mạo NTM của bản ngày càng khởi sắc.

Yên Khương là xã giáp biên giới với hơn 90% dân tộc thiểu số. Trước đây tỷ lệ hộ nghèo cao (chiếm 56,7%), giao thông đi lại khó khăn. Những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng, xã Yên Khương đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm định hướng, đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất góp phần tạo điều kiện kích cầu cho giao thương hàng hóa phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Đặc biệt, thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2018-2020”, xã Yên Khương đã được các đơn vị đồng hành, gồm Hội LHPN tỉnh Ninh Bình, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa, Đồn Biên phòng Yên Khương hỗ trợ cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập với tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng, trong đó có các mô hình chăn nuôi bò, dê, vịt, làm đường giao thông nông thôn, các công trình vệ sinh nước sạch và tặng nhiều phần quà, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí... Các hoạt động trên góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên, phụ nữ và Nhân dân, khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực để cùng chung tay xây dựng địa bàn biên giới vững mạnh.

Giai đoạn 2015-2020, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã Yên Khương được tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nhiều hơn về chăn nuôi trồng trọt, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xóa đói, giảm nghèo, chung sức xây dựng NTM, chăm sóc sức khỏe, nuôi dạy con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc... Qua đó, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống được Nhân dân thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là công tác bảo đảm an ninh biên giới, phòng chống mua bán người, phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn ma túy, không có trường hợp vi phạm.

UBND xã cùng các ngành, đoàn thể xã tạo mọi điều tốt nhất tranh thủ các dự án, các chương trình đầu tư của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội quan tâm đầu tư phát triển kinh tế, phối hợp với ngân hàng cho các hộ dân vay vốn đầu tư sản xuất. Với những cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự đoàn kết, nhất trí cao trong toàn đảng bộ và sự tin tưởng của Nhân dân, những năm gần đây, đời sống của người dân xã Yên Khương đã có nhiều khởi sắc. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch đúng hướng, giá trị gia tăng sản xuất bình quân hằng năm tăng 11,5%, thu nhập bình quân đầu người tăng 125% so với nhiệm kỳ trước, hộ nghèo giảm từ 56,7% đầu nhiệm kỳ đến nay còn 16,3% (190 hộ nghèo). Công tác giáo dục, y tế luôn được quan tâm đúng mức. Công tác quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng lên. Qua đánh giá kiểm điểm có 80% chi bộ trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Xã đã hoàn thành 12/19 tiêu chí NTM phấn đấu cuối năm 2020 sẽ đạt 16/19 tiêu chí.

Lê Hà