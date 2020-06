Khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Sáng kiến và kinh nghiệm là của quý chung cho cả dân tộc. Chúng ta phải ra sức làm cho nó dồi dào thêm và lan rộng mãi”. Thấm nhuần lời dạy của Người, những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh luôn xác định phong trào thi đua (PTTĐ) “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là phong trào mang tính mũi nhọn, nền tảng của các PTTĐ yêu nước, là động lực góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công nhân Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

PTTĐ “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã được các cấp công đoàn và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh hưởng ứng nhiệt tình, đến nay, có 100% công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn cơ sở đăng ký các danh hiệu thi đua. Căn cứ vào đặc điểm công việc của ngành, lĩnh vực, các cấp công đoàn chỉ đạo các công đoàn cơ sở cụ thể hóa nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; gắn việc thực hiện PTTĐ với thực hiện các phong trào, cuộc vận động riêng của từng ngành. Trong khối hành chính sự nghiệp, PTTĐ được gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngành giáo dục và đào tạo có PTTĐ “Dạy tốt, học tốt”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm. Ngành y tế tích cực thực hiện lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp đã vận động đoàn viên, người lao động (NLĐ) thực hiện tốt phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật... Thông qua phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, say mê lao động, sáng tạo, tận tụy, tâm huyết với công việc được giao, tiêu biểu cho ý chí vươn lên của đông đảo cán bộ, CNVCLĐ.

“Ở đâu có niềm vui, ở đó có sáng tạo” - đó là phương châm làm việc của anh Lê Nhật Công, tổ trưởng tổ sửa chữa, Chi nhánh sản xuất nước TP Thanh Hóa, Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa. Với anh, niềm vui chính là đam mê trong công việc, là khát vọng được cống hiến và sáng tạo. Mỗi ngày, anh đều miệt mài làm việc, nghiên cứu để hiện thực hóa niềm đam mê của mình; hạnh phúc hơn khi những sáng kiến, sáng tạo ấy có tính ứng dụng cao, phục vụ tốt cho công việc, cho sự phát triển chung của doanh nghiệp... Trong 6 năm gần đây, anh Lê Nhật Công đã có 8 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu biểu là các sáng kiến “Cấy đồng gối đỡ bi bằng phương pháp hàn giảm áp”; “Đấu chuyển đổi mạch điều khiển van điện tử bằng mạch điều khiển cơ điện”... Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật này không những được áp dụng vào thực tiễn sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất tại doanh nghiệp mà còn được một số đơn vị cấp nước ở các tỉnh bạn đến học hỏi, áp dụng. Với những nỗ lực và sự tâm huyết với các ý tưởng sáng tạo, anh Lê Nhật Công đã 2 lần được tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đặc biệt, những sáng kiến của anh đã tạo hiệu ứng lan tỏa cho phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật vào quá trình sản xuất trong cán bộ, công nhân, lao động của đơn vị.

Tại Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức, thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trở thành phong trào thường xuyên. Hàng năm, ngay từ đầu năm, công đoàn công ty phát động PTTĐ, đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua, thu hút đông đảo đoàn viên tích cực hưởng ứng. Để phong trào phát huy hiệu quả, công ty tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí để NLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đối với những sáng kiến có hiệu quả cao hoặc chưa cao, công ty đều có hình thức khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích, biểu dương tinh thần sáng tạo; đồng thời lấy tiêu chí NLĐ tận tụy, sáng tạo trong công việc để đánh giá thi đua hàng năm. Với cách làm này, đã khơi dậy tính chủ động, sáng tạo của NLĐ tại doanh nghiệp. Từ thực tiễn sản xuất, nhiều cá nhân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mạnh dạn đề xuất, nghiên cứu, ứng dụng, thử nghiệm trong sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực. Từ năm 2012 đến nay, đã có trên 270 sáng kiến của cán bộ, NLĐ được áp dụng vào sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng. Có 9 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Tiêu biểu là anh Phạm Minh Thắng, tổ trưởng tổ cơ điện với sáng kiến “Cải tiến hệ thống điện, phục hồi máy dán cạnh thẳng tự động Brandt”; anh Vũ Ngọc Tuấn, Phó tổng Giám đốc Công ty với sáng kiến: “Cải tạo lò sơn tĩnh điện tự động 64 bếp ga xuống còn 28 bếp ga”... Những sáng kiến này đã được ứng dụng vào thực tiễn, góp phần mang lại nhiều lợi ích cho đơn vị và NLĐ.

PTTĐ “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ tỉnh những năm qua đã có bước phát triển mạnh mẽ cả bề rộng và chiều sâu, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nhiệt tình, tích cực hưởng ứng tham gia và trở thành động lực thúc đẩy CNVCLĐ phát huy tài năng, trí tuệ, tích cực thi đua lao động và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Minh chứng cho điều này là số lượng các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh được áp dụng vào thực tiễn sản xuất ngày càng tăng. Kết quả, 5 năm qua (2015-2020) đã có 12.425 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất, kinh doanh; 97 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Có 1 cá nhân được giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, 2.873 tập thể và 3.142 cá nhân được Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, LĐLĐ tỉnh tặng cờ, Bằng khen...

Bài và ảnh: Thanh Huê