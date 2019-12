Khởi công Dự án nhà ở cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa

Ngày 26 - 11, tại phố Bắc Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD4 (sau đây gọi là CT HUD4) phối hợp với Công an tỉnh và Sở Xây dựng tổ chức Lễ khởi công Dự án nhà ở cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa (nhà ở xã hội).

Đại biểu tham quan phối cảnh dự án.

Tham dự lễ khởi công có các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Văn Phấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Bộ Xây dựng; đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa; các sở, ban, ngành trong tỉnh; Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị…

Đại diện lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tới dự lễ khởi công dự án.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng chí Mai Xuân Liêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp quan trọng của CT HUD4 trong xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí khẳng định việc CT HUD4 được lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Thanh Hóa giao thực hiện dự án nhà ở cán bộ chiến sỹ công an tỉnh Thanh Hóa thể hiện sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ Công an và tỉnh Thanh Hóa. Đây là vinh dự hết sức lớn lao nhưng cũng là trách nhiệm to lớn, tiên phong đi đầu thực hiện công cuộc an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, Chính phủ. Vì vậy, đồng chí yêu cầu quá trình thi công dự án CT HUD4 phải đảm bảo chất lượng, an toàn, bàn giao đư­a vào sử dụng đúng kế hoạch, góp phần giải quyết vấn đề nhà ở trên địa bàn và tạo diện mạo kiến trúc đô thị mới văn minh, hiện đại. Về phía Công an tỉnh phải tạo điều kiện cho các cán bộ, chiến sỹ chưa có điều kiện xây dựng nhà ở được tiếp cận với dự án để có thể ổn định nơi ở, đời sống, tập trung cao độ hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó. UBND TP Thanh Hóa quan tâm, đồng hành cùng đơn vị thi công giải quyết các vấn đề khó khăn phát sinh trên địa bàn nhằm đảm bảo tiến độ dự án.

Đồng chí Mai Xuân Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.

Được biết, Dự án có tổng diện tích 2.737,5 m2, trong đó diện tích xây dựng 1.589 m2; tổng diện tích sàn xây dựng 15.449 m2; đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho khoảng hơn 720 người. Dự án gồm 1 tòa nhà cao 11 tầng với 180 căn hộ, với tổng mức đầu tư trên 120 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Công ty HUD4 phát biểu tại lễ khởi công.

Điểm nổi bật của Dự án nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa được thiết kế theo phong cách hiện đại bởi Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC). Dự án sử dụng công nghệ xây dựng tiên tiến với nhiều ưu điểm nổi bật; các vật liệu hoàn thiện chất lượng và tính thẩm mỹ cao; đồng bộ kết hợp với hệ thống cây xanh tập trung xung quanh dự án và cây xanh dọc các tuyến đường nội bộ tạo cảnh quan đẹp.

Diện tích các căn hộ từ 52,8m2 đến 69,5m2, với loại căn hộ 2 phòng ngủ và 3 phòng ngủ, giá mỗi căn hộ chỉ từ 680 triệu đồng đến 890 triệu đồng. Sau khi hoàn thành sẽ áp dụng mô hình quản lý và vận hành hệ thống kỹ thuật hiện đại, văn minh nhằm bảo đảm an ninh và chất lượng cuộc sống cho ng­ười dân khi sinh sống tại đây.

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành đư­a vào sử dụng sau 16 tháng kể từ ngày khởi công.

Hương Thảo