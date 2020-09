Khánh thành nhà “Khăn quàng đỏ” cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thạch Thành

Ngày 25-9, Huyện Đoàn Thạch Thành phối hợp với Công ty Xi măng Long Sơn tổ chức Lễ khánh thành ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Đỗ Quang Vinh – học sinh lớp 7 Trường Tiểu học và THCS Thạch Định.

Em Đỗ Quang Vinh là học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, éo le, hiện đang học lớp 7 tại Trường tiểu học và THCS Thạch Định.

Gia đình em Vinh thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Thạch Định. Khi chưa tròn 2 tuổi, mẹ của Vinh bỏ đi, để lại 2 bố con em. Bố của Vinh đi làm ăn xa, không may bị tai nạn mất hơn 90% sức khỏe, không thể làm được công việc nặng, chủ yếu dựa vào nghề chài lưới để kiếm sống. Bản thân em Vinh do tuổi thơ không có sự chăm sóc của mẹ, thường xuyên đau ốm. Hai bố con Vinh phải sống trong căn nhà cũ nát, lụp xụp bên bờ sông Bưởi thuộc thôn Thạch An, xã Thạch Định.

Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình em Vinh, Đoàn xã Thạch Định đã lập tờ trình trình lên Ban Thường vụ Huyện Đoàn Thạch Thành xem xét đề nghị hỗ trợ làm nhà ở kiến cố. Sau quá trình xét duyệt, em Vinh đã được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa và Công ty Xi măng Long Sơn thống nhất hỗ trợ xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” với trị giá 50 triệu đồng.

Sau hơn 4 tháng triển khai thực hiện, ngôi nhà mới được hoàn thiện với diện tích 56m2 với tổng trị gần 90 triệu đồng, trong đó Công ty Xi măng Long Sơn hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại các nguyên vật liệu, tiền mặt nhờ sự kêu gọi, vận động của Huyện Đoàn Thạch Thành và sự chung tay của cấp ủy, chính quyền, bà con nhân dân xã Thạch Định, Trường Tiểu học và THCS Thạch Định.

Nhân dịp này, Huyện Đoàn Thạch Thành, xã Thạch Định và các thầy cô giáo Trường tiểu học và THCS Thạch Định cũng đã dành tặng những món quà, vật dụng thiết yếu cho ngôi nhà mới.

Ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” là công trình thiết thực, có ý nghĩa nhân văn lớn lao, kịp thời giúp đỡ em Vinh có một mái nhà thực sự, an toàn, yên tâm học tập. Ngoài ra, các nhà hảo tâm còn hỗ trợ 1 con bò giống sinh sản trị giá 20 triệu đồng nhằm giúp gia đình em Vinh khắc phục hoàn cảnh khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Mạnh Cường