Kangaroo – cứu cánh của bé sinh non

Dùng chính hơi ấm của mẹ hay của người thân để sưởi ấm cho bé, giúp những em bé sinh non, nhẹ cân vượt qua ngưỡng cửa sinh tử, nhanh chóng hoàn thiện, thích nghi với môi trường bên ngoài. Đó là những lợi ích mà phương pháp Kangaroo mang lại cho các bé sinh non, nhẹ cân.

Điều dưỡng tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản hướng dẫn người thân và bé thực hiện phương pháp Kangaroo.

Không như những phòng bệnh thông thường, phòng Kangaroo, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa mang lại một cảm giác bình yên lạ thường. Những em bé sinh non nằm ngoan trước ngực mẹ, không một tiếng khóc. Cơ thể bé nhỏ, non nớt của các bé được ủ ấm trong vòng tay của mẹ. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, 28 tuổi, cho biết: Bé sinh ra chỉ nặng 2 kg trong tình trạng suy hô hấp, phải thở oxi và nằm lồng ấp. Sau 6 ngày nằm lồng ấp bé bắt đầu thở và bú tốt nên gia đình chị đã chọn cho bé thực hiện Kangaroo thay vì nằm lồng ấp như lâu nay. Qua tìm hiểu và được các bác sĩ tư vấn về phương pháp Kangaroo rất tốt cho bé sinh non, nên tôi đã kiên trì thực hiện. Cả ngày lẫn đêm, ấp bé vào lòng, thấy con nằm ngủ yên trên ngực, nghe được hơi thở của con, cầm bàn tay bé tí xíu của con, đặc biệt cảm nhận được sự phát triển của con từng ngày tôi rất mừng.

Ở giường bên cạnh, vợ chồng chị Nguyễn Thị Làn, 38 tuổi và anh Cao Văn Tuân (Thiệu Hóa) bắt đầu làm quen với phương pháp Kangaroo. Đây là ngày đầu tiên bé và gia đình nằm ở phòng Kangragoo. Bé sinh ở tuần thứ 36, nặng 2,2 kg trong tình trạng thở nhanh, suy hô hấp, phải thở máy 3 ngày. Sau khi được chăm sóc đặc biệt, bé và người thân đã được gần nhau tại phòng Kangaroo. Anh Tuân cho biết, thay vì cho bé nằm máy trong những ngày đầu đời như phương pháp truyền thống, gia đình đã lựa chọn phương pháp Kangaroo để truyền hơi ấm cho con từ mẹ và người thân, bù đắp cho những ngày bé phải rời bụng mẹ sớm. Được ôm ấp con vào lòng, theo dõi từng thay đổi của con tôi thấy thiêng liêng, gắn bó. Thấy con phát triển ổn định, chỉ số tăng trưởng tốt, gia đình rất phấn khởi, sau hơn 1 tháng bé đã tăng lên 4 kg.

Phương pháp Kangaroo là phương pháp chăm sóc trẻ sinh non, nhẹ cân được áp dụng theo ý tưởng những chú Kangaroo. Phương pháp này thực hiện bằng cách đặt con trong một cái túi phía trước ngực mẹ, để bé được nằm tiếp xúc da kề da trên ngực của mẹ hoặc người thân. Khác với da kề da trong chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và sau sinh là áp dụng cho bé sinh ra đủ tháng, khóc ngay, hồng hào, thở tốt ngay trong một giờ đầu sau sinh. Da kề da theo phương pháp Kangaroo dành cho bé sinh non, nhẹ cân chỉ được áp dụng sau khi sức khỏe bé được chăm sóc đặc biệt, sức khỏe tương đối, ổn định, thở tốt.

Tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, phương pháp Kangaroo được triển khai từ giữa năm 2019 với 2 phòng Kangaroo tại Khoa Sơ sinh và Khoa Tự nguyện. Để phương pháp Kangaroo được triển khai hiệu quả, bệnh viện đã tổ chức tập huấn, đào tạo cho cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc thực hiện phương pháp Kangaroo. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền đến gia đình trẻ sơ sinh cũng như cho các nhân viên y tế hiểu rõ hơn về lợi ích của phương pháp này qua các cách tư vấn trực tiếp về lợi ích của chăm sóc Kangaroo cho gia đình các bé sơ sinh, phát tờ rơi, tài liệu cho cha mẹ bệnh nhi... Theo thống kê của Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, từ tháng 7-2019 đến nay bệnh viện đã tiếp nhận và áp dụng phương pháp Kangaroo cho trên 200 bé sinh non, nhẹ cân. 100% các bé sau khi thực hiện Kangaroo có tiến triển tốt. Bác sĩ Nguyễn Thị Thắm, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cho biết, phương pháp Kangaroo được xem như là một phương pháp chăm sóc trẻ sinh non, nhẹ cân ít tốn kém nhưng mang lại nhiều lợi ích, đảm bảo sự sống của trẻ như, điều hoà thân nhiệt, ổn định nhịp tim, giúp bé có giấc ngủ ngon; bú mẹ tránh nguy cơ lây nhiễm, tăng sức đề kháng, tăng cường gắn bó mẹ và con, giảm tỷ lệ bệnh tật, tử vong sơ sinh.

Phương pháp Kangaroo không chỉ đơn thuần là một bước can thiệp hỗ trợ trẻ sinh non, nhẹ cân vượt qua bước đường khó khăn nhất từ bào thai mẹ ra cuộc sống độc lập ở môi trường bên ngoài, mà còn mang đến những lợi ích cho mẹ như hạn chế tình trạng mất sữa, nhanh chóng gắn bó của tình mẫu tử, tăng cường sự phát triển của thần kinh, khả năng nhận biết của trẻ. Nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ sinh non, nhẹ cân bằng phương pháp Kangaroo là phối hợp giữa hai quá trình chăm sóc thể lực, tinh thần giúp trẻ ổn định và trưởng thành hoàn thiện hơn.

Bài và ảnh: Thùy Linh