Huyện Thọ Xuân đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình

Với quan điểm đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững, những năm qua, cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể huyện Thọ Xuân luôn quan tâm thực hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ). Việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống BLGĐ, Luật Phòng, chống BLGĐ trên địa bàn huyện đang từng bước nâng cao nhận thức và hành động của người dân, góp phần giảm thiểu tình trạng BLGĐ, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Hội Phụ nữ xã Xuân Lai tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình tại các hộ dân.

Xác định BLGĐ gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại địa phương, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lai đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống BLGĐ, các câu lạc bộ (CLB) và ban chủ nhiệm các CLB. Nội dung và hình thức sinh hoạt CLB luôn được đổi mới, sáng tạo song vẫn chú trọng tuyên truyền các nội dung xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng; lên án, phê phán các hành vi BLGĐ. Hằng năm, vào các Ngày Gia đình Việt Nam (28-6), Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11)... các thành viên của CLB đều tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu với nội dung về gia đình, phòng, chống BLGĐ nhằm giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng ứng xử, xây dựng gia đình văn hóa. Đặc biệt, hội liên hiệp phụ nữ xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể lồng ghép, phổ biến các nội dung về phòng, chống BLGĐ với phong trào: Xây dựng gia đình “Ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; “5 không, 3 sạch”; “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, góp phần thay đổi nhận thức và hành động về giới và bình đẳng giới, xóa bỏ BLGĐ, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Đối với các hộ gia đình có hoàn cảnh phức tạp, nguy cơ tan vỡ đều được ban chủ nhiệm CLB đặc biệt quan tâm, giúp đỡ và đã hòa giải kịp thời, giúp nhiều gia đình sống hạnh phúc, bình đẳng, không xảy ra bạo lực.

Theo đánh giá của Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, từ đầu năm 2020 đến nay toàn huyện không xảy ra vụ BLGĐ nào. Các trường hợp mâu thuẫn, bất hòa đều được địa phương, hội, đoàn thể, đặc biệt là hội phụ nữ và ban công tác mặt trận tại địa phương quan tâm, chia sẻ, hòa giải kịp thời. Có được kết quả trên là nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và các hội, đoàn thể cùng sự đồng thuận của Nhân dân. Đồng thời, hằng năm huyện đã ban hành các công văn, kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về công tác gia đình, phòng chống BLGĐ. Thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống BLGĐ và hòa giải cho cán bộ làm công tác gia đình. Tăng cường phối hợp với các ngành, hội, tổ chức đoàn thể về phòng, chống BLGĐ và thực hiện hiệu quả các hoạt động điều tra, thống kê tình hình công tác phòng, chống BLGĐ tại các địa phương.

Đặc biệt, huyện đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống BLGĐ đến người dân, trọng tâm là Luật Phòng, chống BLGĐ, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị phối hợp, lồng ghép nội dung phòng, chống BLGĐ vào các chương trình, hoạt động đặc thù của ngành, của địa phương để tuyên truyền có chất lượng và hiệu quả. Bên cạnh đó, các địa phương đã linh hoạt lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng, chống BLGĐ với các hoạt động của phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc xây dựng, gìn giữ gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Để các hoạt động phòng, chống BLGĐ được triển khai một cách có tổ chức, hiệu quả, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện đã chỉ đạo các địa phương tăng cường xây dựng, thành lập các mô hình, CLB phòng chống BLGĐ, thành lập các địa chỉ tin cậy, điểm tư vấn cho các nạn nhân và người dân, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới cho người dân. Đến nay, 100% xã, thị trấn đã xây dựng mô hình phòng, chống BLGĐ và thành lập các cơ sở khám, chữa bệnh, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng cho nạn nhân bị bạo hành gia đình lánh nạn. Đồng thời, các địa phương đã vận động đội ngũ tuyên truyền viên, cán bộ làm công tác gia đình đẩy mạnh truyền thông, bám sát khu dân cư, nắm bắt kịp thời các hộ gia đình có hoàn cảnh phức tạp, nguy cơ tan vỡ để kịp thời hòa giải các trường hợp mâu thuẫn, xung đột. Nhờ truyền thông liên tục và chất lượng về Luật Phòng, chống BLGĐ nên người dân đã tự ý thức và trách nhiệm về việc xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần trở thành một nhân tố có ích của xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả phòng trào xây dựng gia đình văn hóa cũng như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Bài và ảnh: Thùy Linh